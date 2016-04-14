المأزق الجمهوري يتفاقم أكثر

يواجه الحزب الجمهوري أزمة تهدد بزعزعة أسسه، وربما تغييره جذريا واحتمال تعرضه للانشقاق. الخيارات أمام قيادات الحزب أحلاها مرّ. إذا فاز المرشح دونالد ترامب بترشيح الحزب في مؤتمره في أواخر يوليو في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو، سوف يرى الجمهوريون أن مرشحي الحزب من الرئيس إلى أعضاء الكونغرس وحاكمية الولايات سوف يتعرضون لهزيمة ساحقة في انتخابات تشرين الثاني المقبل.

وإذا جمع ترامب أكبر عدد من المندوبين ولكنه بقي دون الأكثرية البسيطة (1237 مندوبا) وقرر الحزب ترشيح بديلا لترامب، من المتوقع أن يقوم ترامب وتياره بحركة تمرد داخل المؤتمر، ورفض تأييد أي مرشح آخر. مثل هذا السيناريو سيؤدي الى إضعاف الحزب بشكل محرج ويساهم في هزيمته في الانتخابات. نظريا يستطيع ترامب جمع هذه الأكثرية البسيطة إذا فاز بنسبة57 بالمئة في جميع الولايات التي لم تصوت بعد، وهذا أمر صعب للغاية في سباق لا يزال فيه ثلاثة عدائين. وهذا يعني أن المتسابقين سيصلون إلى آخر الخط، والاحتمال الأكبر هو أن ترامب سيكون في طليعتهم. كل هذه المخاوف والتكهنات هي محور تفكير قيادات الحزب التي تتحدث علنا الآن عن مؤتمر مفتوح على مختلف الاحتمالات، بما فيها تصدع الحزب وانسحاب الجناح الذي يعتقد أن حقوقه مغبونة.

وفي الأيام الأخيرة شنّ ترامب حملة جارحة ضد قيادات الحزب في واشنطن اتهمها بالتآمر لتقويض حملته لصالح منافسه الأول السيناتور تيد كروز. غضب ترامب يعود لإخفاق حملته في بناء بنية تحتية في مختلف الولايات تكون ملمة بالقوانين المحلية في كل ولاية بشأن كيفية اختيار المندوبين الذين يمثلون المرشح في المؤتمر.

هذا الإخفاق سمح لحملة السيناتور كروز التي لها خبرة ميدانية أفضل، بالحصول على جميع مندوبي ولاية كولورادو الاسبوع الماضي.

وكعادته لم يرحم ترامب أي شخص أو مؤسسة يعتقد أنها تقف ضده. وهكذا تحولت قيادات الحزب الجمهوري برأيه إلى جزء من النظام الانتخابي "المزور" وغير العادل، والذي يتم إفساده من قبل سياسيين غير حقيقيين. وأطلق ترامب سهامه الجارحة ضد رئيس الحزب راينس بريبوس قائلا، "هذا أمر مشين للحزب، وعلى بريبوس أن يشعر بالخجل من نفسه". ورد بريبوس بتغريدة (مستخدما وسيلة الاتصال المحببة لترامب، الذي يهوى التغريد في آخر الليل) مذكرا إياه بأن "القوانين وضعت في السنة الماضية، ولا يوجد فيها أي شيء غريب أو جديد...".

وعلى الرغم من أن بعض أقطاب التيار المعادي لترامب قد وضعوا وبتردد كبير ثقلهم وراء منافسه السيناتور كروز، فإنهم لا يزالون منفتحين على احتمال ترشيح شخص آخر غير المرشحين الأول والثاني. وقبل أن يؤكد رئيس مجلس النواب بول رايان وبشكل قاطع ونهائي أنه لن يقبل بترشيح الحزب في الصيف المقبل في حال أخفق كل من ترامب وكروز بتأمين الأكثرية، كانت آمال وتمنيات الكثيرين في الحزب معلقة على مجيء النائب رايان ممتطيا جوادا أبيض لينقذ الحزب الجمهوري من نفسه.

أما السباق الديمقراطي إلى البيت الأبيض، فإنه يتمحور الآن على انتخابات ولاية نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، حيث يأمل السيناتور بيرني ساندرز تحقيق اختراق نوعي ضد منافسته هيلاري كلينتون في الولاية التي تبنتها ومثلتها لثماني سنوات في مجلس الشيوخ. وحتى إذا لم يفز ساندرز في انتخابات نيويورك فإنه سيصل إلى مؤتمر الحزب في نهاية شهر يوليو في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا محمولا على موجة حماس شعبي لا يمكن لهيلاري كلينتون أن تحلم به. وإذا واصلت كلينتون حملتها النابية ضد ساندرز، فإنها ستجازف بتنفير القاعدة الشبابية في الحزب وتعريض نفسها لهزيمة إذا اختارها الحزب الديمقراطي مرشحة له. نجاح ساندرز السياسي تمثل في إرغامه كلينتون على مناقشة قضايا محورية سياسية واجتماعية لم تكن مستعدة أو راغبة بمناقشتها. أهم ما سيتركه ساندرز وترامب كمرشحين من خارج المؤسسة التقليدية – إذا لم يحصلا على ترشيح حزبيهما - هو أنهما نجحا في زعزعة مسلمات القيادات التقليدية للحزبين في واشنطن.