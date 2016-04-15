الإسلام والديمقراطية.. رؤية فرنسية

لاشك أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس التي وصف فيها الإسلام بأنه دين عظيم يتوافق مع قواعد الديمقراطية والجمهورية والمساواة، هي دليل على أنه يوجد في الغرب، وعلى أرفع المستويات الرسمية، من يفرق بين الإسلام كدين، وبين ما يرتكبه بعض المتطرفين من إرهاب باسم الإسلام.

إن فالس ينتمي إلى مسار في الغرب يرفض الإسلاموفوبيا، ويؤمن بالتنوع، ويفهم أن كل الأديان أنتجت متطرفيها على مدار التاريخ الإنساني، ويعتقد أن المجتمعات الغربية يجب ألا تسقط في فخ العنصرية. ولكن رأيه الوجيه لا ينبغي أن يجعلنا نكتفي بالتهليل له، دون أن نبذل جهداً لفهم الأسباب التي جعلت قطاعاً من الغربيين يعتقد أن الإسلام لا ينسجم مع الديمقراطية أو العلمانية أو الحياة في دولة مدنية وطنية حديثة. وهنا ينبغي أن نذهب مباشرة ليس إلى الإسلام، إنما إلى فريق من المسلمين أساؤوا لهم وللإسلام في الوقت ذاته، وجعله هناك من يقول إن الإسلام ليس صالحاً للتوافق مع النظام الديمقراطي، ألا وهو الجماعات والتنظيمات التي حولت الإسلام من دين إلى أيديولوجيا، وراحت تستعمله في تحصيل السلطة السياسية والثروة الاقتصادية.

وقد بات لدينا نحن في العالم العربي والإسلامي كثيرون على يقين باستحالة انسجام هذه الجماعات مع الديمقراطية، لأن هناك أسباباً هيكلية كامنة في بنية الخطاب الديني والسياسي لديها تجعلها، بحكم طبيعتها العقدية، عاجزة عن الانفتاح الكامل على قيم الديمقراطية.

وهنا ينبغي أن نفرق بين «الصراطي» و«التاريخي» في الإسلام، فالأول يؤكد أنه لا شيء في تعاليم الإسلام وعقائده يشير إلى إمكانية انسجامه مع الاستبداد والفساد، والثاني يقول بوضوح إن المسلمين قد انسجموا أو توافقوا أحياناً مع الحكم المستبد، على رغم أنه لا يوجد خطاب ديني معادٍ بحكم طبيعته للديمقراطية، أو غير قادر، لأسباب بنائية، على التحول في اتجاه تبني الديمقراطية والتعددية الحزبية، والنضال السلمي، حتى لو ظلت هناك قوى هامشية ترفض الديمقراطية، وتمارس العنف، ستكون في ذلك مثلها مثل قوى يمينية أو يسارية هامشية ومتطرفة، واقعة خارج قيم التوافق العام في المجتمعات الديمقراطية بأوروبا.

إن الحديث عن مشكلة بنائية، تباعد بين الإسلام والديمقراطية، وتقربه في الوقت نفسه من العنف، هو محض افتراء على هذا الدين، الذي يجعل من «التفكير ضرورة»، ويترك الباب واسعاً أمام الاجتهاد، ولا يجعل طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجعل من الإنسان خليفة لله في الأرض، فليس من حق أحد أن يغل يده إلا بحق.

كما أن مفهوم السياسة في الإسلام، يحيلها إلى الرشد، ويضفي عليها طابعاً أخلاقياً، بحيث لا تصبح «فن الممكن» أو «لعبة قذرة»، كما هو معتاد في القراءة الميكافيللية للسياسة، بل تبقى دوماً هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل.. وتدبير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة.

إن ما ران على حالنا من تكلس ليس لعيب بنائي في الإسلام لكنه تقاعس من قبل المسلمين أنفسهم، الذين ارتضوا أن يدفنوا رؤوسهم في بطون بعض الكتب الصفراء، وأضفوا قداسة لا شعورية على بشر أمثالهم من الفقهاء الأوائل، واكتفوا بما جادوا به وبعضه لا يصلح لزماننا هذا.

ومن دون مواربة تبدو تصريحات فالس إيجابية ومهمة، ولكن يبقى ما يخيف في كلامه هو قوله إن «البعض لا يستطيعون تصديق ما أقوله، وآخرين في حالة من الشك، ولكن بالنسبة لي، أنا مقتنع تماماً بتوافق الإسلام مع قيم وقواعد الجمهورية، ولذلك أود أن أحث الجميع على تربية أبنائهم على نبذ عدائية المسلمين، وأن يغرسوا فيهم حب الإخاء في المجتمع والعدالة والمساواة»، فمثل هذا القول يبين أن رئيس الوزراء الفرنسي يدرك أن التصور المتسامح والعادل الذي يتبناه هو عن الإسلام له من يناهضونه بقسوة في الغرب، وهذا هو وجه الخطر، وللأسف هناك من بيننا من كرس هذه الصورة المشوهة عن الإسلام، لأنه ببساطة شديدة نحّى ما يفرضه «الوحي» جانباً، واستعار تاريخ المسلمين باعتباره هو الإسلام، وهنا مكمن المشكلة.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية