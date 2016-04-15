الحاكم.. وعقيدته السياسية

كان عمر بن عبدالعزيز يكره الحجاج وأعوانه لقسوته وجبروته وأخذه للناس بالشبهات وتعذيبهم، فلما آلت إليه الخلافة عزل الحجاج ومعاونيه.

ورفض كذلك رغبات بعض ولاته بتوسيع دائرة الاشتباه أو أخذ الناس بالشبهات، طلباً للاستقرار، وقال لهم: «حصنها بالعدل». ورفض كذلك توسيع دائرة الجباية والضرائب بصيحته الرائعة «إن الله أرسل محمداً هادياً لا جابياً».

وكره فكرة غزو البلاد بالجيوش، وفضل عليها غزو القلوب والأنفس بتقديم نماذج الإسلام الرائعة فى العدل والإنصاف والزهد والورع والتبشير والهداية لا التنفير والتكفير، فحقق من المحبة بين الناس وحكامهم ما لم يتحقق فى أى عصر، وغزا القلوب دون استلال سيوفه ونباله، حتى إن الذئب كان لا يتعرض للغنم، فلما تعرض له قال الرعاة: «مات الرجل الصالح»، ولو كانت فيها بعض المبالغة إلا أن معناها لا تخطئه الأفهام.

هذه العقيدة السياسية لعمر لم تأتِ من فراغ ولكنها تكونت عبر مشارب وتجارب وعلوم ودراسات وأساتذة وممارسات طويلة، فالعقيدة السياسية لأى حاكم لا تأتى وليدة اللحظة.

فالرئيس عبدالناصر كان يكره الإنجليز وأجلاهم عن مصر، مما شجعه على تكرار ذلك فى الوطن العربى فأصبح جزءًا من عقيدته السياسية.

وكان يكره الملك ونجح فى طرده، مما شجعه على كراهية النظم الملكية والسعى للإطاحة بها دون إدراك أن النظم التى أحلها مكانها كانت أسوأ من النظم الملكية التى أطاحتها، فقد شجع الملازم القذافى على خلع الملك السنوسى دون أن يدرك أنه يطيح بنظام عاقل ليأتى بنظام مجنون مخبول حكم ليبيا بالحديد والنار، وهذا كلف مصر والعرب الكثير.

وأحضر له هيكل مجموعة من مفكرى وسدنة الاشتراكية فجالسوه أشهراً فى الخمسينات فتكونت لديه عقيدة أن الاشتراكية والتأميم لصالح الناس هى أفضل النظم الاقتصادية، رغم أنها كانت من أسباب الكوارث الاقتصادية التى حلت بمصر.

ورأى أن العدالة الاجتماعية تعد بديلاً عن الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وأن المستبد العادل أفضل من خلافات وصراعات الأحزاب السياسية التى عاصرها فى الأربعينات والخمسينات، ولكن هذه العقيدة السياسية كلفت مصر والعرب الكثير وما زالت.

وهكذا فإن العوامل التى تحيط بالرئيس قبل وبعد توليه الحكم وتجاربه وعلومه وأساتذته وأشياء أخرى تكوّن عقيدته السياسية.

فالسادات كان متديناً بطبعه وحافظاً للقرآن فى «الكُتَّاب»؛ ولذلك رفع شعار العلم والإيمان فى بداية حكمه، وكان يكره الشيوعية والاشتراكية، وهم كانوا يكرهونه كذلك، وأراد كل طرف منهما أن يقصى الآخر عن الحكم ولكنه كان أسرع وأذكى منهم.

وسُجن السادات مرات فكَرِه السجون والمعتقلات والتعذيب فأوقف التعذيب وحطم المعتقلات العتيدة وألغى قانون الطوارئ وأفرج عن المعتقلين والسجناء، ولولا أنه أعاد الاعتقال لجميع الطوائف فى نهاية حكمه بـ«تحفظ سبتمبر» الذى كان سبباً مع كامب ديفيد فى اغتياله لسلم حكمه من السجون.

وعاصر السادات النتائج السلبية للتأميم والفكر الاشتراكى المركزى على الاقتصاد الذى كاد أن ينهار تحت وقع التأميم والحروب المتتالية، لذلك ألغى كل هذه الإجراءات وتحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى الرأسمالى الذى لم ينضبط جيداً نتيجة الفساد والبيروقراطية.

وكان يكره الاتحاد السوفيتى ويرى أن الغرب وأمريكا أفضل منه، فتوجه إليهما وطرد كل الخبراء الروس قبل الحرب.

وأدرك أن شرعيته الحقيقية لن تتم إلا إذا غسل عار هزيمة 5 يونيه فانتصر فى أكتوبر وعبر القناة، ويعد نصر أكتوبر هو الحسنة العظمى للسادات التى تمحو أى هنة من هنّاته، وهى التى منحته أعظم شرعية شعبية وعربية وعالمية.

ورأى أن شرعيته لا تكتمل إلا باستعادة سيناء فاستعادها بالسلام ليتفرغ لبناء مصر، وكان يحب سياسة الصدمة والمفاجأة وكررها كثيراً.

وكان قادراً على خداع خصومه فخدع الإسرائيليين مرتين فى الحرب،خدع ديان، وفى السلام خدع بيجن، وخدع الاتحاد السوفيتى وحصل منه على كل ما يريد، وخدع مراكز القوى.

وكل هذه الأفكار التى تخالف فكر عبدالناصر كان السادات يستبطنها فى عقله وهو جالس إلى جواره يؤيده فى كل ما يفعل حتى واتته الفرصة فقلب الطاولة على كل أفكاره التى رآها خاطئة من وجهة نظره، فلم يقلد عبدالناصر فى شىء، ولكنه أعمل عقيدته السياسية التى آمن بها.

*نقلاً عن "المصري اليوم"