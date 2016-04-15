العراق.. عراقة المواطنة أم فتنة المحاصصة؟

عقلاء العراق يطالبون الحكومة باعتماد مبدأ المواطنة، بدل ما هو سارٍ مفعوله الآن من المحاصصة الطائفية، سياسة واقعية مفروضة من أصحاب المصالح الداخلية والأطراف الإقليمية الخارجية.

هؤلاء القوم يقدمون الدواء الشافي للسرطان السياسي المستشري في الجسم العراقي ككل، لكن هذا الصوت خافت، بل ضائع بين الأصوات الطائفية الصارخة في العلو والمدمرة إلى الدنو.

وصل العراق منذ 2003 إلى هذه الساعة الصعبة في التوقيت، فضلاً عن عدم دقته سياسياً، فالوضع الآن لا يحتمل والأسئلة الكبرى عنه في تكاثر.

ما هو الخط السياسي الذي سترسى عليه دعائم العراق في الأمد المنظور، لأن الموضوع أكثر من عاجل وغير قابل للتأجيل، وخاصة أن الاحتراب السياسي والاحتراف الطائفي والاختراق الإرهابي من قبل الحشد الشعبي والمليشيات العراقية- الإيرانية، بالتعاون الواقعي وليس السياسي، مع «داعش» أوصل العراق إلى حالة لا يحسد عليها، وأحداث الأنبار الأخيرة أخلت أهلها السنة، وأوردت بالشجاع المخلص والطارد ذاتياً لفلول «داعش» وتحرير المكان من كل حمولات الإرهاب، لكن الجزاء كان سنمارياً والمكافأة الرجعية ذبحاً وقتلاً لمن وقف أمام همجية «داعش»، وكل من يمارس نهجه من الفئات الأخرى التي لا يقل إرهابها عن إرهاب «داعش» في كل الأحوال.

في ضوء هذه الفوضى السياسية لابد من عدم الاستهانة بالحلول الوطنية المجردة من حمولات الطائفية، لأن الضحية الكبرى لن تكون شيعياً أو سنياً، آشورياً أو إيزيدياً أو مسيحياً، بل عراق الوطن العريق، ذو العروق الضارية في أطناب التاريخ.

كان العراق في قلب الحضارات الإنسانية، ولا يصح اليوم أن يسكن قلب المحارق الداخلية، والعالم من حوله يتفرج على الأدخنة المتصاعدة، وهي نتيجة التخلص من مكونات الإنسان العراقي متعدد الأعراق والطوائف والأديان. فإذا ما فقد العراق هذه الثروات الإنسانية، فإن كل ثرواته المادية المستباحة لن تعيد إليه جزءاً مما هو ذاهب لطريق فقده.

فما يدور في العراق اليوم ليس له مثيل عبر تاريخه الباهر، لا الظاهر منه ولا الباطن، فحريٌّ بالساسة أن يقفوا برهة ليعيدوا إلى هذا البلد الثمين أمجاده، ويصدروا إلى العالم تموره المشهورة، بدل همومه المفتعلة.

فنداء الضمير الحي والعقل الفاعل لا يدعو إلا لذاك، ولا يريد إلا عودة الأمن والاستقرار والطمأنينة المسروقة إلى نفوس وقلوب العراقيين كلهم، دون استثناء مُشرَّع أو مُقنن، ولو صرف على ذلك كل ما يملك العراق من ثروات لبناء مصانع للرجال، بدل مدارس تعلم العراقيين كيفية الاحتراق المذهبي أو الطائفي، الآفة المستشرية في هذا الجسد المنهك منذ عقود، فلمَ يصر البعض على المزيد من الإرهاق والإزهاق.

فإن لم يدعُ أحد وسط هذا التلاطم المذهبي والطائفي، فإن سلاح التقسيم يقف لهم بالمرصاد، وهو ما يخطط له في الخفاء، وليس في هذا الأمر سر يذاع أو يباح.

فتحرك الأكراد من جهة، وخلق الظروف المؤدية إلى الانفصال الواقعي، واختيار الانفراد بالمطامع والمكاسب الآنية، دون التفكير في مآلات المستقبل ودلالاته المخيفة، شأن لا يتسق مع المطلوب، ولو بعد حين.



*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية