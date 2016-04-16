الرياض ونيودلهي.. تطوير التعاون

تلقي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي استمرت يومين في الرياض الضوء على تزايد اهتمام نيودلهي بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية مع تنامي المصالح الهندية في دول الخليج العربي. ووقع البلدان على خمس اتفاقيات رئيسية- واحدة منها تتعلق بمراقبة تمويل الإرهاب- عقب محادثات واسعة النطاق بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومودي، وركزت المحادثات بين الزعيمين على سبل توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في طائفة من المجالات مثل التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب. وأطلع العاهل السعودي رئيس الوزراء الهندي على مبادرة الرياض التي تستهدف جمع 34 دولة لتشكيل ائتلاف عسكري إسلامي قوي لمكافحة الإرهاب. ووافق الزعيمان على تعزيز التعاون في التصدي لخطر الإرهاب. وفي محادثاتهما، تناول الجانبان طائفة متكاملة من قضايا العلاقات بدءاً من تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية وانتهاء ببحث توسيع التعاون الأمني بين البلدين، وانتهز مودي الفرصة ليبسط آراءه بشأن الإرهاب ودعا إلى تدشين مساعٍ دولية لمكافحة الإرهاب، وأشار مودي الذي وصف الإرهاب بأنه عدو البشرية إلى أهمية الفصل بين الإرهاب ودين معين، داعياً إلى بذل جهد عالمي منسق لمكافحة الإرهاب.

وشهدت العلاقات بين الهند والمملكة العربية السعودية تحسناً على مدار العقدين الماضيين مع تعزيز علاقات الطاقة والتعاون الأمني وجهود مكافحة الإرهاب، وتزايد أعداد العمال الهنود المشتغلين في المملكة. وحصل «مودي» على أرفع تكريم مدني في المملكة العربية السعودية حين قلده العاهل السعودي «وشاح الملك عبد العزيز» في احتفال بقصر اليمامة الملكي. ومنح «مودي» الملك سلمان مجسماً مطلياً بالذهب لمسجد «تشيرامان»، الواقع في ولاية كيرالا الذي يعتقد أنه أول مسجد في الهند شيده تجار عرب عام 629 ميلادية، ولا شك في أن قرار «مودي» بزيارة السعودية لم يكن يستهدف الاجتماع بالقيادة السياسية للبلد العربي فحسب، بل أيضاً الاجتماع مع رجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار في الهند. وتحدث «مودي» عن المناخ الاستثماري الملائم في الهند، ودعا المملكة العربية السعودية للاستثمار في القطاعات المحورية في الهند مثل التعدين والدفاع والتأمين والسكك الحديدية والنفط، مخاطباً رجال الأعمال السعوديين في «مجلس الغرف السعودية» في حضور 30 شخصية من كبار رجال الأعمال السعوديين والهنود. وزار مودي مركز تكنولوجيا المعلومات، حيث كل العاملين فيه من النساء والذي أقامته قبل ثلاث سنوات شركة «تاتا للخدمات الاستشارية» الهندية. و80 في المئة من الموظفات سعوديات، وهو أول مركز من نوعه تقيمه شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية.

وعلاقات الهند بدول الخليج العربي قوية ومتعددة الأبعاد تمتد من إمدادات النفط المحورية للاقتصاد الهندي المتنامي إلى ما يزيد على سبعة ملايين عامل هندي يعملون في بلدان المنطقة المختلفة، والهند تحصل على 70 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام من المملكة العربية السعودية وتحصل أيضاً على أموال كثيرة من تحويلات الهنود الذين يعملون بالمملكة. والهند، أسرع اقتصاديات العالم نمواً، تعتبر أيضاً سوقاً حيوية للمملكة. ويوضح مركز تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، احتمالات تعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء مودي إلى السلطة عام 2014 وجعل تحسين العلاقات مع دول الخليج العربي التي يعمل ويعيش فيها ملايين الهنود من أولوياته. وزار مودي الإمارات العربية المتحدة قبل ثمانية شهور في أول زيارة لرئيس وزراء هندي فيما يزيد على 34 سنة ثم جاءت زيارته للسعودية. وكان رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج قد زار السعودية عام 2010. وأثناء زيارته وقع الجانبان على إعلان الرياض الذي وضع مخططاً رئيسياً لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد، ومنذ ذاك الحين، تعزز التعاون بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالأمن وتقاسم المعلومات الاستخباراتية، بل إن المملكة العربية السعودية رحلت أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون إلى الهند، وفرضت السعودية والولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي عقوبات مشتركة على جماعة «عسكر طيبة»، التي تتخذ من باكستان مقراً لها والمتهمة بالضلوع في هجمات مومباي عام 2008.

وتدرك حكومة «مودي» أهمية العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأرست بالفعل قواعد شراكة متينة للغاية مع الإمارات العربية المتحدة، وهي تتواصل الآن مع السعودية. والأمن يمثل لكلا الجانبين أهم العوامل لأن دون الأمن لن يكون هناك تنمية ولا رخاء. والانقسام الطائفي الناشئ في المنطقة يمثل محور اهتمام ليس فقط للهند، لكن أيضاً لكل دول المنطقة. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستقرار الإقليمي يجب أن تلعب الهند ودول أخرى دوراً بارزاً في تشجيع الحوار بين دول المنطقة المختلفة حتى يمكن توفير الثقة المتبادلة التي تستلزمها الترتيبات الأمنية المشتركة. ومن الممكن أن يأخذ هذا المسعى شكل مبادرة دبلوماسية للجمع بين كل القوى في الإقليم، ومن خارج الإقليم التي لها مصالح في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.