الله يفك الكويت.. منكم

لا أطيق سماع تلك النغمة النشاز على أوتار القبلية والطائفية والفئوية، فهي تدمير للمجتمعات، وسبيل للفتنة والبغضاء والتشتت والأحقاد، وكلها لا يقدم عليها إلا فاقد للضمير، كاره لوطنه ومجتمعه، تتقاذفه هواجس الشياطين والنفس بدلاً من الخير والأمان وحب الآخرين.

وحدة أي مجتمع لا تتحقق بالكلمات ولا بالأماني أو العبارات التي تخرج من الألسنة لا القلوب، بل تتحقق بصدق النوايا، والحرص على سلامة المجتمع، وإبعاده عن كل الصراعات المذهبية والفئوية والقبلية التي ما نزلت في مجتمع إلا وهدمت نسيجه، وأضعفت كيانه وبنيانه، وباعدت بين مواطنيه، وأوصلتهم إلى التناحر الذي قد يؤدي إلى المواجهات غير المحسوبة النتائج والتداعيات، ولدينا في المجتمعات الأخرى الأمثلة والتجارب الكثيرة التي ما زلنا نعاني منها، بعد أن كانت مثالاً للوحدة والترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

لا تقع مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية على فئة دون أخرى، ولا مواطن دون آخر، بل إن المسؤولية في هذا الشأن تقع على الجميع، كل في موقعه، والبيت أول هذه المواقع، فعليه أن يغرس في نفوس الأبناء معاني وحدة المجتمع، وعدم التناحر أو التباغض مع الآخرين، والمدرسة وحتى الشارع العام، الكل مسؤول عن هذا الشأن الوطني. ولعل نواب الأمة والمثقفين وأصحاب الفكر والدين هم أول من يتقدم صفوف الدعوة والمناداة إلى نبذ كل ما يؤدي بالمجتمع إلى التناحر والكراهية بدوافع القبلية والمذهبية والفئوية، على هؤلاء أن يتحدثوا بضمائرهم حديث الصدق بالغايات في محاربة كل هذه الأصوات النشاز التي تعزف على القبلية والمذهبية، لأنها لا تريد الاستقرار للوطن، ولا تسعى إلى وحدة الصف في المجتمع، فهي شواذ فيه وكارهة له، غايتها الشيطان وأفعاله حيث سيطر على كل ما لديها من مشاعر لتصبح أداة بيده طائعة لأوامره.

النواب هم لسان الأمة.. ومن هذا المفهوم، فإن الواجب عليهم أن يرتقوا بالحديث ويسعوا إلى البناء الاجتماعي قبل سعيهم إلى تدمير المجتمع في طروحاتهم المختلفة التي لا يحصد منها الوطن والمجتمع سوى العدوان والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، النواب عليهم العودة إلى ضمائرهم في كل طرح قبلي وطائفي ومذهبي، وأن يدركوا أن الكويت فوق القبيلة والطائفية، ومن واجبهم أن يصونوا أمانة المسؤولية، ويخافوا الله في وطنهم، ويتذكروا أن العزف على أوتار التفرقة والعداوات هو جزء مباشر من خيانة الأمانة، ومن خانها فقد خان ضميره ووطنه ومجتمعه.. فكونوا عند حسن ظن الكويت بكم، وكونوا معها ولها، لا عليها، هل تفهمون؟!

*نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.