الدولة.. وإعياء الفساد

تقوم الدولة على مرتكزات؛ إن ضعف جانب منها تعطل عمل هذه الدولة، فالأرض والشعب ونظام الحكم، القيادة والدستور والمنظمات الأهلية، تلتقي في توافق وطني على علو القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناءات لأحد، مع إدراك أن التردد والتنازل والاسترضاء تأتي بالخلل الاجتماعي، وتضر بالاستقرار السياسي، وتولد الفساد الذي تشكو منه الكويت وأجهزتها.

ويتعاظم الفساد؛ عندما يتجاوز بعض أعضاء مجلس الأمة ضوابط الدولة، ويسعون الى الحصول على عوائد ومنافع لقواعدهم الانتخابية، من دون التزام بالقانون، مما يسبب الاضطراب لدى الحكومة في خططها الاقتصادية والاجتماعية، ويجعلها عاجزة عن أداء واجباتها في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب، فالوساطات هي مصنع خيبة الشباب، وهي المدمر لمفهوم المواطنة، وهي العدو المؤذي لسيادة القانون، وهي منبت المرارة والحقد.

فشل حكومة الكويت في تمرير مقترحاتها الأصلية حول ترشيد الانفاق، وافشال الخطة حول الاستهلاك الكهربائي ليسا غريبين على حياة الكويت البرلمانية، فقد عانت الكويت من ضعف في تركيبة النظام السياسي؛ الذي لا يوفر الأغلبية البرلمانية التي تعتمد عليها الحكومة لتمرير برامجها، فلا أحزاب تعاضدها ولا تجمعات تتآلف معها، وتعتمد في دعم النواب على قوتها في اقناع النواب بأطروحاتها، والا فالفشل مضمون لها مع شلل في إدارة الدولة.

وابتعاداً عن الفشل والشلل قد تلجأ الحكومة إلى عقد تفاهمات مع بعض النواب، جوهرها ـــ غالبا ـــ الموافقة مقابل المنافعة. وهنا لا نلوم بعض النواب الذين يهمهم ترضية قواعدهم الشعبية، التي لا تريد زيادة في فاتورة المصاريف أو قيوداً ضريبية.

لا يوجد في عالم البرلمانات حكومة تقود من دون أغلبية مؤيدة وصامدة تتفاعل مع برامجها، وتضمن لها التشريع المطلوب، وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، تتجه حكومة الكويت، منذ بداية البرلمان، إلى ترتيب صفقات فيها استرضاءات للفوز بالدعم المطلوب.

هذه الحقائق لم تنحصر في العمل البرلماني، وإنما أفرزت نزعة شعبية جماعية بالاستهتار بالقانون واستخفافا في سعي الادارة الحكومية بفرض القانون، وصار هتك القواعد والضوابط أمراً مألوفاً، فإذا كان الاسترخاء والاسترضاء هما النهج الذي تتبعه الحكومة في علاقاتها مع النواب؛ فمن الطبيعي أن ينتشر الاستهتار ويتعاظم ليشمل كل جوانب الحياة في واقع الكويت.

وليس مستغربا أن نسمع من اللواء مازن الجراح، الوكيل المساعد في وزارة الداخلية، روايات سينمائية؛ أبطالها مزورون للجنسية الكويتية، أو من الكويتيين، وباعوا ملفاتهم مقابل إغراء المال، وأدخلوا على قائمة السكان غرباء من مختلف بقاع العالم العربي.

فقد اكتشف بائعو الجنسية أنهم يتعاملون مع بيروقراطية عاجزة ومستهترة، ومع موظفين ينقصهم الحرص على التقصي، وسماسرة يتقنون فنون التسلل، وظفوها لطعن البلد الذي استضافهم، بلا حس وأكثر بلا خوف من الانكشاف.

أكيد هناك حالات كثيرة يلفها الغموض، وأكيد أننا سنقرأ عن روايات سينمائية أكثر إثارة وأكثر جرأة وأكثر دماراً على أمن الوطن، الذي يعاني من انكشاف دائم بسبب غياب الانضباط في مسيرة الدولة.

كانت الكويت كلها تتحدث، منذ سنوات، عن التحويلات في حسابات بعض النواب، التي جاءت مقابل تبني مواقف أكثر ملاءمة لنهج الحكومة، وهي الضرورة التي أصبحت تقليداً يرافق الحياة النيابية الكويتية، والتي ساهمت، من دون شك، في اتساع المساحات التي تلعب فيها أصابع الفساد وفي كل المجالات.

يبقى سؤال الضرورة، ما الذي سيحدث لو أوقفت الحكومة باب الاسترضاءات، وأصرت على اغلاق الوساطة النيابية؟ من دون شك سيكون واقع الكويت مختلفاً تماماً، ربما تتعطل الحياة.. وربما تكتشف الحكومة أن طريق النجاح موجود في الصمود، فالجرأة في السياسة تخلق الابداع أحياناً.

من المفيد أن تجرب الحكومة اغلاق النوافذ، والبدء في مجتمع بلا وساطات، وبإصرار على المواقف من دون تراجع، فبالتأكيد ستأتي هذه التجربة بوضع مغاير قد يكون فيه خير للكويت.

* نقلا عن "القبس"