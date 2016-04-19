فى شأن خطورة المسألة!

لم تكن واقعة الاتفاق المصرى السعودى حول جزيرتى تيران وصنافير اختبارا للحكم فى مصر فقط وإنما كانت امتحانا كبيرا للقوى السياسية والإعلام والمثقفين بشكل عام وحتى للشعب المصرى كله.

اختبار الحكم جرى حول التعامل مع قضية بالغة الحساسية مع دولة شقيقة هى مهبط الرسالة ولها فى الأعناق المصرية فضل المساندة ساعة عسر؛ وفوقها مدى الثقة فى الشعب المصرى ونخبته السياسية بحيث يعلم بالقضية ويكون على استعداد لتحمل مسؤوليتها.

امتحان النخبةـ إذا جاز التعبيرـ لم يكن فقط حول الثقة فى الحكم، وإنما كان أكثر حول القدرة على التعامل مع الموضوع دونما فقدان للحاضر ومعه المستقبل. وكان قرار الحكم بأن تبقى المسألة فى طى الكتمان حتى تعلن فى وقت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة التى سوف تشكل نقلة نوعية فى العلاقات المصرية- السعودية. أما الدافع فكان غياب الثقة فى القدرة على التقدير من جانب النخبة السياسية والإعلامية والتى لم تخذل الحكم فى أن يعبر قدر ناشط وزاعق منها عن فقدان ثقتها هى الأخرى فى حكمة المسؤولين. وهكذا كان الضجيج والتهاب الأعصاب ودخول الجميع فى حالة غير بناءة من الظنون والمخاوف إذا ما استمرت ربما نصل فيها إلى أوضاع صعبة تجعل الحاضر تعيسا والمستقبل مظلما.

جرى الاختلاف فورا حول تعريف القضية التى قدمتها الحكومة على أنها عملية ترسيم للحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ ولكنها ترددت وتأخرت فى إتاحة الاتفاقية للرأى العام. النخبة السياسية أو جماعة منها جعلت المسألة تسليما لأرض مصرية إلى طرف آخر لم يعد فجأة دولة شقيقة، ولا جزء من وطن عربى واحد، ولا مقاسما للطرف الجنوبى من خليج العقبة مع مصر، ولا شريك فى عملية تنمية مشتركة، ولا دارت معه أحداث التاريخ القديم والمعاصر فجعلت الحدود تتقلب وتتغير. وهكذا اختفى وسط الحالة الملتهبة ما كنا عليه من حالة التفاؤل حول مولد تحالف استراتيجى بين القاهرة والرياض، أو ما كان من رموز الزيارة الملكية التى ربما كانت فى ظروف أخرى أدعى إلى التفاؤل والبهجة.

فلابد أن رسالة ما جاءت وراء إلقاء الكلمات فى الأزهر ومجلس النواب وجامعة القاهرة واستقبال البابا تاوضروس، وكلها تدور فى أجواء من حديث الاعتدال والدولة المدنية والمواطنة ومؤسسات منتخبة. ومن الجائز أن أول الغيث قطرة، ولكن واقعة الجزيرتين كانتا كافيتين لكى تكون الهرولة إلى مسألة تمت صياغتها فى إطار الوطنية المصرية التى بعدها لا يكون حديث.

وحتى تكون الأمور واضحة فإننى لم أكون رأيا قاطعا بعد فى مسألة الجزيرتين وهل هما بحكم التاريخ والقانون الدولى والمصالح يقعان ضمن السيادة المصرية أو أنهما لا مناص من عودتهما إلى مالكهما السعودى الأصلى. فلعلى مثل كثيرين لدى العديد من التساؤلات حول مسألة الجزيرتين سبق أن طرحت بعضها فى مقال الأحد، وكلما التهب النقاش فى ساحة ضعفت فيها الثقة، وغابت فيها جدارة الحجة، فإن القدرة على حسم الأمور تدخل فى دائرة الاستحالة، كما أن القلق على مصر يطير النوم من العيون.

ببساطة لم تعد البيئة ملائمة للتفكير الرشيد فى الأمر، وكيف يمكن التفكير إذا ما بدأنا من نقطة يكون فيها الخلاف معبرا عن فقدان الثقة فى القيادة، والمؤسسات؛ وكيف يمكن التحليل إذا ما بدأنا مع اعتبار الخطابات ليست وثائق أو التزامات حتى ولو جاءت من رأس الدولة؟ بشكل ما بدا أننا نحتاج إلى التعلم أنه لا يوجد فى سياسات الدول شيكات على بياض، كما أنه لا يوجد فى الاحتلال سيادة وإلا لكانت فرنسا قد كسبت المعركة الأخلاقية والقانونية فضلا عن العسكرية نتيجة ضمها للجزائر بعد عشرات السنين من ممارسة أعمال «السيادة». وطالما أن لا أحد يمتلك الحقيقة أو يحتكر القيم الوطنية فإن بعضا من التواضع والاعتدال مطلوب مهما كان الحنين إلى لحظات ثورية.

المزعج أكثر أن طرح الأمر بدا كما لو كان قادما من علياء نتيجة مبايعة أبدية، أو أنه لدى أحد ما ليس فقط الحقيقة، وإنما قبلها القمة الأخلاقية. لا تنظر فقط إلى الدولة ومن هرعوا إلى نفاقها، ولكن انظر أيضا إلى تلك الحالة من العجب الشديد وضرب الكف على الكف من وطنية نفر رأوا فى عودة الجزيرتين أمرا مبررا ومفهوما تاريخيا أو قانونيا أو أخلاقيا أو حتى ببساطة ضرورى للمصلحة المصرية فى وقت ضعفت فيه الدولة وتراجعت قدراتها. الواقع هو فى الأصل ملتبس تاريخيا وقانونيا وأيضا أخلاقيا وما نحتاجه فترة سماح للتفكير الهادئ والحوار المسؤول الذى لا ينبغى المصادرة عليه بالدعوة إلى الاستفتاء لحسم أمور بصراحة غير محسومة.

فمن ناحية وهو ما طرحته من قبل كتابة وقولا أن سؤال الاستفتاء غير متفق عليه ما بين الرأى فى ترسيم الحدود أو استعادة السعودية للجزيرتين؟ ولكن الأخطر ماذا سوف يكون الحال ساعتها لو أن نتيجة الاستفتاء كانت ٥١٪ لصالح جانب و٤٩٪ على جانب آخر. هل تنقسم مصر بين جانبين، وقسمين، وماذا لو أن اللعبة صارت كما هى العادة أن الطرف المهزوم تحدث عن «تزوير» الاستفتاء وتطايرت معها الاتهامات حول نوايا هذا الطرف أو ذاك، وحول مدى التبعية لأطراف خارجية أو محلية لجانب أو آخر؟. فهل نضع الأساس لحل إشكالية أم نمهد لفتنة أخرى جديدة؟

وبصراحة فإنه لا يمكن استخدام «الاستفتاء» رغم وجاهة دستوريته كأداة لتجاوز مجلس النواب الذى عليه أن يقرر دستوريا ما إذا كان سيفصل فى المسألة قبولا أو رفضا أو يطرح سؤالا يحدده على المواطنين استطلاعا واستفتاء. ولا يمكن الحديث كثيرا عن الدستور، ولوم الحكومة لأنها لا تحترمه، بينما تكون أول المناسبات التى نقرر فيها أمرا فتقودنا فورا إلى تجاوز السلطات الدستورية لمجلس النواب، فإذا ما خالف برأى فتكون النتيجة شن حملة قوامها التشكيك فى شرعية المجلس أو دستورية قراره.

فالحقيقة أن المؤمنين حقا بالدستور، ويريدون فعلا أن يكون هو الموجه لحركة الأمة حكاما ومحكومين، لا يجوز لهم تفصيل الدستور على قدر مقاس الحجج التى يطرحونها مع قدر هائل من العجب والكلمات الحريفة التى تتهكم على كل التصورات والتفسيرات الأخرى واعتبارها رجسا من عمل الشيطان ودلالة على شرعية غائبة أو نزق سياسى لا يمكن تصوره أو القبول به.

نقل القضية كلها إلى مجلس النواب هو البداية الصحيحة والدستورية لمسألة الجزيرتين، وعلى المجلس ولجانه أن يأخذا من الوقت والدراسة والفحص ما يكفى لاتخاذ قرار، ويكون هناك استماع لمن مع ومن ضد من القوى السياسية المختلفة فى البلاد والمتخصصين فى الموضوع. فى نفس الوقت ربما يكون مفيدا لمصر ألا تكون المسألة سبيلا إلى حالة من الشلل، أو طريقا لإحراج الحكومة، أو لإحباط النواب، أو حرث الأرض طولا وعرضا للبحث عن المعاصى والخطايا.

فجدول أعمال الوطن فيه من القضايا الكثيرة التى لو جرى غض البصر عنها لتفاقمت مشاكلها ومعضلاتها، ولعلها سوف تنفجر فى وجوهنا مهما انتهى إليه مصير شلاتين وصنافير. هذا بالتأكيد ليس مصادرة على مناقشة القضايا الوطنية الأخرى، وإنما الدعوة هنا للفصل بينها وموضوع الجزيرتين حتى لا تنتهى مناقشة إشكاليات الوطن إلى قيادتنا إلى حالة جديدة من الانفلات والفوضى.

ولهذا كانت الدساتير والسلطات المنفصلة والمتوازنة والقوانين للتعامل مع قضايا شائكة، وربما كانت «مصيرية» أيضا. المهم أن نبتعد عن الثأر أو المرارة بسبب الاستبعاد أو لفت الأنظار أو استعارة قواميس لغات أخرى، فمصر لم يعد بوسعها أن تتحمل جولة أخرى من الارتجاج.



*نقلاً عن "المصري اليوم"