الأكاديمي الغارق في العسل

إن الحصول على شهادة الدكتوراه ليس أمراً سهلا، بل هو يقتضي همّة ودأبًا، ونشاطاً متواصلاً، لتحقيقه، وفي البلاد «السنعة» لا يسعى أحد لنيل هذا المؤهل إلا إذا كانت عنده النية والرغبة في مواصلة طريق البحث العلمي، ليشفي حاجته ونهمه من المعرفة والتعلم، أما التزيّن بوشاح الدكتوراه والتوقف عن البحث بعد نيلها؛ فيعد دليلا واضحا على الفشل الذريع والهدر المريع في موارد الشخص الدارس وسِني حياته.

ولو لاحظنا عدد الحاصلين على الدكتوراه في الكويت لفرحنا واستبشرنا بكثرتهم وقدرتهم على فك طلاسم تعطل التنمية والتطور في بلدنا العزيز، إلا أن الواقع يكذّب هذا التفاؤل، آية ذلك ودليله أن عدد الأبحاث المُحكمة والكتب التي نتوقع أن تصدر عن هذا الكم من الدكاترة لا يتناسب البتة وعدد الإصدارات العلمية الحاصلة منهم فعلاً، رغم حاجة البلد الماسة إلى مشاركتهم في حل المشاكل القائمة والمعمرة التي أصبحت لوحة غروب حزينة وضع على طرفها الأيسر شريط أسود. ولن نقبل من أحدهم أن يقول إن ذلك راجع الى عدم وجود حوافز، فالحوافز المادية من أعلى الحوافز في العالم، وأقصد بها المرتبات العالية والبدلات التي قد تزيد أحيانا على المرتب، كما لن نقبل ما قد يقال: إن الجهات الحكومية لا تدعونا للمشاركة، فهذا عذر أقبح من ذنب. ونقول إن هذا بلدكم ابتعثكم وصرف الملايين عليكم حتى عدتم واكتفيتم بالتدريس أو بالمناصب الإدارية في الجامعة. بل ان لدى أعضاء الجامعة الحق في التفرّغ الدراسي، وهذا يستغله البعض في السياحة والعودة خالي الوفاض؛ ما قد يفيد البلد أو ينقل له الجديد من الفنون والعلوم.

أنا لا أريد أن أتعامل مع الموضوع كمنظِّرٍ أو فيلسوف، فالأمر لا يحتمل ذلك، وإنما أقترح أن يتم التشديد على الأبحاث المقدمة من السادة الدكاترة، وإيجاد آلية لحثهم على الإنتاج العلمي المكتوب والمنشور؛ تحقيقا لأغراض تأسيس الجامعة، التي منها تنوير المجتمع وإثراء البحث العلمي الرصين، واقامة معرض سنوي للكتاب لأعضاء جامعة الكويت والعلوم التطبيقية.

إن مهمة الأستاذ الجامعي لا تقتصر على التدريس، وإنما تمتد، من باب الضرورة، إلى البحث العلمي ودراسة المشكلات التي يعانيها قطاعا العمل العام والخاص واقتراح الحلول.

يا جماعة.. ترى الدكتوراه بداية طريق التعب و«الغثى»، وأيضا رد الجميل للمجتمع الكويتي الحائر. والله الهادي إلى سواء السبيل.

*نقلاً عن صحيفة "القبس"