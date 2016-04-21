أسرار المعجزة الأميركية!

ليس مبالغة إذا قلنا إن جزءاً كبيراً من حياة الناس في مختلف أرجاء العالم، وجانباً من نشاط الشركات والمنظمات والدول، قائم على منتجات أبدعها وابتكرها أميركيون أو أشخاص برزوا في أميركا، كبيل غيتس مؤسس ومالك «مايكروسوفت»، وستيف جوبز مؤسس «آبل»، ومارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك»، وجاك دورسي مؤسس «تويتر»، وبريان أكتون وجان كوم مؤسسا تطبيق «الواتساب».

فهل كان ظهور هؤلاء في أميركا بمحض الصدفة، والتي بالصدفة أيضاً لا تعرف إلا الأميركيين؟! أم كان ظهورهم هناك لعوامل ذاتية، كطموحهم وإبداعهم وجدهم وجلدهم، والتي عُدمت للأسف في الآخرين؟! أم أن موقع أميركا كقوة عظمى أولى في العالم يتيح للمبدعين فيها أن يبرزوا ويلمعوا؟ ولم لم يبرز في القوى العظمى الثانية والثالثة أشخاص أقل إبداعاً بقليل من تلك الكوكبة؟!

هل المسألة في ارتفاع مستوى التعليم في أميركا؟ ولم لا يوجد نظراء لأولئك في دول أوروبية تتفوّق على أميركا تعليمياً؟ هل السرّ إذن في تفوّق التعليم العالي في أميركا؟ ولم كان من بين أولئك اللامعين أشخاص لم يكملوا تعليمهم الجامعي؟ هل إذن في الوفرة المالية الأميركية التي تحول الأفكار الخلاقة إلى أشياء ملموسة؟ ولم لم تخلق الوفرة المالية الصينية مثلاً شيئاً مشابهاً؟ هل ظهورهم شاهدٌ فحسب على التفوق الأميركي في التكنولوجيا والبرمجيات؟ ولم تحتل الأسماء الأميركية الصدارة في الفن والطب والإعلام والاقتصاد والفضاء والتصنيع والكثير من الرياضات، ويلتهم الأميركيون النصيب الأوفر من جوائز التفوق، كنوبل الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد؟ ولم بلوغ العالمية لأي روائي يكون غالباً عبر البوابة الأميركية، ومن هناك يذيع صيته؟ هل القصة إذن في أن أميركا خاضت سباق التكنولوجيا والبرمجيات قبل الآخرين ولم يعد بالإمكان اللحاق بها؟ ولم أميركا متفوقة حتى في المجالات التي دخلت إليها متأخرة عن غيرها؟ هل اللغة الإنجليزية كلغة أولى في العالم تسهّل عليهم دروب التفوّق والنمو وازدهار الأعمال على مستوى العالم؟ ولم لم نشهد مثل ذلك لدى البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزلنديين؟ هل تستطيع أميركا بآلتها الإعلامية والدعائية إبراز مبدعيها؟ وهل نصدّق حكاية الآلة الإعلامية أم الأجهزة التي بين أيدينا، والتطبيقات التي نتواصل من خلالها؟ أم أن أميركا تمتاز بأمور تفتقر إليها بقية الدول؟ وهل لدى تلك الدول أمور لا توجد في أميركا؟ وما هي تلك الأمور؟ هل هي الحرية، أم الانفتاح، أم ثقافة الحياة، أم التنوّع الثقافي، أم احترام الآخرين، أم التسامح العرقي والديني، أم القوانين، أم الرؤية السليمة، أم التفكير الموضوعي والعقلاني، أم تشجيع المواهب، أم استثمار العقول واستقطابها، أم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أم تقدير المفكرين والمبدعين والمخترعين، أم البيئة المحفزة، أم توفير فرص النجاح، أم احترام قيمة العمل.. أم ماذا بالضبط؟!

للأسف، الكثيرون لا يولون التفوّق الأميركي حتى عُشر الاهتمام الذي يولونه للتفوّق الياباني، وأسرار المعجزة اليابانية، وعوامل نهوض العملاق الياباني.. إلخ، كتب ومقالات وبرامج تصف لنا طبخة النجاح اليابانية، والتي ما علينا سوى الالتزام بمقاديرها لنصبح مثلها. وهذه الأيام يتحدث كثيرون عن سرّ النجاح الكوري، والصيني، والسنغافوري.. أما البلد المتفوق على الجميع، ومن دون منافس، فلا نبحث إلا في أجنداته الشرق أوسطية!

* نقلا عن "الاتحاد"