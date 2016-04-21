حان الوقت لتحرير المؤسَّسات النفطية

لقد سجَّل تاريخ المؤسسات الحكومية منذ ان اصبحت دولة الكويت مستقلة المئات من القرارات في مجال اختصاصات كل مؤسسة، وبداية كانت هذه القرارات المؤسسية تتوافق مع المصلحة العامة للوطن، من دون اعتبار لمصلحة شخصية لمسؤول او إكرام لخاطر شخصية اجتماعية، او اعلاء لشأن توجه ما بالمجتمع، ينتمي إليه المسؤول الكبير بالمؤسسة او عضو بمجلس اداراتها. وكان عطاء جميع العاملين بالمؤسسة بإخلاص وامانة.

وشهدت الخمسينات تدفّق عائدات النفط الضخمة على دولة الكويت، وقامت الحكومة حينها باستخدام هذه العائدات في إقامة الدوائر الحكومية، وتوفير انواع الخدمات العامة للمواطنين من الكهرباء والماء، والسكن ودور العلم ودور الرعاية الصحية وغير ذلك، بالاضافة الى تطوير علاقات الكويت الخارجية مع الدول العربية والاجنبية؛ ولهذا تميّزت دولة الكويت في الستينات والسبعينات بإنشاءاتها الرائعة ومؤسساتها المطورة وجامعتها التي كانت اولى الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا سميت «لؤلؤة الخليج».

ومن أوجه التطوير والتنمية حينها كان انشاء المؤسسات النفطية لمتابعة المصدر الاقتصادي الوحيد للدولة، وتطويع عائداته الضخمة لخدمة الوطن والمواطنين، وتيسير كل أمورهم، ولضمان المستقبل الجميل الآمن للأجيال القادمة لدولة الكويت، وتتابع في السنوات الاولى على ادارة هذه الشركات النفطية العديد من الكفاءات والخبرات الكويتية التي عملت بإخلاص وامانة على تنمية الثروة النفطية، والى الارتقاء بالدولة وانتاجيتها والصناعات المختلفة بها. ومن ثم تولى امور هذه الشركات النفطية من ارادها ـــ وفي غفلة من الزمن ـــ ان تكون مملكة للعاملين بها وابنائهم واحفادهم فقط، ولهذا منح العاملون بها امتيازات تفوق بكثير امتيازات المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية، وهذه الامتيازات تشمل الرواتب المضاعفة للرواتب الحكومية والعلاج بمستشفى خاص لهم ولعائلاتهم، وذلك بالاضافة الى توفير السفر لهم إلى أنحاء العالم لحضور دورات تدريبية، وتخصيص مبالغ كبيرة لمصروفاتهم اليومية وغيرها ـــ ويشاركهم الوافدون في هذه الامتيازات ـــ واستمر ابناء عائلة النفط في الحصول على امتيازات من المال العام، مستغلِّين الصمت الحكومي والنيابي عنهم، وعن سيطرتهم على القطاع النفطي، وهو المصدر الاقتصادي الوحيد بالدولة.

لقد كشف اضراب العاملين بالشركات النفطية عن استحواذ بعض المسؤولين فيها لهذا القطاع الحيوي، ولقد حان الوقت لتحرير المؤسّسات النفطية.

* نقلا عن "القبس"