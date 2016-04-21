رذيلة.. حب الأوطان!

بعض المحاسن والخصال الحميدة تنطوي على نقائص ومساوئ متى ما تفلتت من رصانة العقل وخرجت عن دائرة الرشاد. ومن تلك المحاسن الجميلة «المشاعر الوطنية» وانتماء الانسان لموطنه والولاء له، وحرصه على إظهار هذا الولاء والحب والافتخار الوطني، بيد ان المبالغة والمزايدة الرخيصة في مثل هذا الأمر قد تنطوي على رذيلة الغرور أو التعصب الأعمى أو الجهل والانتقاص من قدر الآخر.

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الروح الوطنية مثلها مثل العديد من المشاعر ينبغي أن يصوغها التعقل ويشذبها التفكير السليم ويحبكها الرشاد ويرعاها الرفق الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»، فالوطنية لا تعني الإصرار على إنكار الحقائق أو ازدراء الآخرين أو تجاهل صنائعهم الخيرة أو إضاعة الفرص الطيبة على الأوطان بحجة «أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب»!

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الروح الوطنية الطافحة لدى البعض في مختلف الدول العربية تؤكد اننا في هذه المنطقة نتاج ثقافة وطنية متوحشة وغير معتدلة تولدت في مرحلة سياسية صاخبة، كثرت فيها المزايدات والشكوك والحسد والاستعلاء والشعارات الكاذبة وأورام الذات، حتى أمسى عموم الناس يحسبون أنهم وحدهم الأطهار الأذكياء الأتقياء الأنقياء وكل من هو خارج حدود بلادهم، كبرت أم صغرت البلاد، مطعون بالشك ومحاصر بالنظرات الدونية.

* نقلا عن "الأنباء"