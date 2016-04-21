عبد الناصر وتيران

كتب الأستاذ سامى شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات مقالا فى الأهرام ( الإثنين 18 أبريل ) يعد شهادة من رجل عمل مع الرئيس عبد الناصر حتى آخر يوم من حياة الرئيس الراحل ،ذكر فيها أن الرئيس جمال عبد الناصر قال فى إحدى خطبه خلال عام 67 وفى فقرة مسجلة يمكن استدعاؤها لمن يبحث، ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان . وقال الأستاذ سامى شرف إن الجزيرتين سعوديتان، لكن عبد الناصر قال ماذكر ليبرر اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية، لأن جزيرة تيران تعتبر بوابة الدخول الي هذا الخليج . وقد تم ذلك ـ كما هو معروف ـ فى ظروف عام 1967 التى مازال الذين مد الله فى عمرهم ـ وأنا أحدهم ـ يتذكر أحداثها جيدا .

إلا أنه انصافا لعبد الناصر فإن من يعود ويستمع جيدا الى الفقرة المسجلة المشار اليها يجد أن عبد الناصر حرص فى حديثه ألا يمس ملكية السعودية للجزيرتين وقال نصا ويبدو أنه كان يقرأ من كلام مكتوب: مضايق تيران مياه اقليمية مصرية ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية ، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكى يعرف كل الأطراف موقفهم وهل تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها . وأى محاولة من هذا النوع سوف تكون عدوانا على الشعب المصرى وعدوانا على الأمة العربية كلها وسوف تلحق بالمعتدين أضرارا لا يتصورونها .

هذا ماقاله عبد الناصر نصا . ونلاحظ أنه قال «مضايق تيران» ولم يقل «جزيرة تيران» مضيفا «مياه اقليمية مصرية» وهذا صحيح قانونيا لأن المياه حول الجزيرة تشترك فيها السعودية ومصر ، والجزء الذى بين الجزيرة والشاطئ المصرى مياه اقليمية مصرية لأنها تقع فى الجانب المصرى وتملك مصر السيادة عليه .

ومع أن تطور الأحداث كما هو معروف قاد الى ماأثمرته حرب 67 لكن هذا موضوع آخر، أما مايتصل بجزيرة تيران فان عبدالناصر كما يتضح كان دقيقا فى الفصل بين مصرية المياه حول تيران وسعودية الجزيرة.

* نقلا عن "الأهرام"