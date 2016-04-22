أزمة إدارة الأزمة.. الإرهاب والجزر.. نموذجا..!

نتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أننا نواجه مخططا جهنميا يستهدف هدم مؤسسات الدولة ليستولى على حكمها ـ وهو يستخدم هذا الأسلوب ـ بشكل ما أو بآخر فى دول أخرى أملا فى تساقطها ليقيم الامبراطورية التى يتوهمها. وصحيح أن الإرهاب ـ الذى نعانى منه فى منطقتنا ـ هو صناعة مخابرات دول غربية ـ أوروبية وأمريكية ـ الا انه بسبب تضارب المصالح انقلب عليها. وربما انشقت منه فصائل متمردة ضربت الحلفاء! لأننا فى الحقيقة لم نلمس مخططا من الارهابيين الذين يدعون انهم مناضلون أبطال وفدائيون مغاوير ضد اسرائيل ـ مثلا ـ التى تعبث فى المسجد الأقصى وتقتل الأبرياء وتدمر العمران كل يوم؟!

ورغم كل ما فعله ويفعله الارهابيون فاننا وجدنا ونجد فى مصر وفى أمتنا العربية ما يمكن ادراجه تحت عنوان «أزمة فى ادارة الأزمة»! اذ نجد البعض يخفف من خطورتهم ويقول: باحتوائهم وينادى بالتفاهم معهم! وأنا لا أقصد هنا فقط ما أثير منذ شهور ولا يزال عالقا فى سطح الأحداث، وأدعى أن من نادى بهذا مؤخرا.. عبر عن فكرته لأول مرة فى لقاء معى بحضور صديقنا طبيب القلب المشهور.. وكان تعليقى الفورى أن هذه مبادرة غير نافعة لأسباب عديدة ولن تحقق سوى «فرقعة» اعلامية.. وهو ما حدث! وعلى أى حال فانه اذا كان هذا غير سليم فى ادارة الأزمة ـ والمثقفون لهم دور أساسى فهو لم يكن جديدا.. وأذكر أننى عندما بدأت سلسلة ندوات فى «الأهرام» عن الارهاب فى الثمانينات من القرن العشرين ان قلت لأحد المسئولين المهمين المعروفين وكان مستشارا بارزا لرئيس الجمهورية أن الارهاب قد صار ظاهرة دولية خطيرة. لكنه قاطعنى ولم يتفق معى فى الرأى مطالبا بعدم تهويل الأمر!!. وأذكر أيضا أننى كتبت عنوانا رئيسيا لاحدى الندوات عن الارهاب وصفت فيه: الارهابيين بأنهم:

«الخوارج الجدد عن الاسلام».. فكان أن صادرت إحدى دول الخليج «الأهرام» فى ذلك اليوم.. ومنعت توزيعه!!

واليوم عندما يقول الرئيس السيسى أن هؤلاء ينفذون مخططا جهنميا.. فهل نسمعه جيدا وهل يتجاوب معه الجميع؟

اننى بالطبع.. لا أريد من الناس ـ خاصة المثقفين وقيادات الرأى العام ـ أن يطيعوا الرئيس ويسيروا خلفه فى طاعة عمياء.. لكنى أريدهم أن يناقشوا فان اقتنعوا يتحركوا.. وفى حرب شرسة مثل التى نخوضها يتحتم أن نلتف حول القيادة ونبادر دون انتظار المقابل ـ أدبيا أو ماديا ـ فان الوطن فى خطر.. وعلينا أن نلبى النداء.

ومثلا.. فاننا يجب أن نعرف ونفهم أن الارهابيين ليسوا هم فقط هؤلاء المغمى عليهم المخدوعون.. أو.. المرضى نفسيا.. أو.. الجهلة.. الذين يقومون بأعمال القتل والتدمير.. وانما أيضا توجد قياداتهم العنقودية.. والتى تتبعها مجموعات متخصصة تعمل ليل نهار.. منها ما هو مختص بالحرب النفسية ـ عبر وسائل ووسائط الاعلام المختلفة ـ ومنها ما هو مختص بمتابعة أحوالنا فان رأى أى منفذ.. أو.. حدث يمكن أن يتدخل فيه بالتزوير والتزييف لينجرف بالحقيقة الى مجال التشنيع ومتاهة الضلال.. فانه يسرع بذلك للتشويه والضلال.. حتى وأن لم يستمر ذلك طويلا!.

وعلى سبيل التحديد.. فقد تلقف هؤلاء مسألة جزيرتى «تيران وصنافير».. وفى الساعة التالية لاعلان اعادتهما للمملكة العربية السعودية، بدأ الهجوم بأن مصر قد باعت الأرض وفرطت!. وخلال عدة ساعات كان الهجوم قد بلغ مداه عبر التقنيات الحديثة التى سهلت الاتصالات التليفونية وأعطت الفرصة لما يسمى شبكة التواصل الاجتماعى وبين قوسين أقول «والتخريب أيضا». وانطلقت دعوة للتظاهر يوم الجمعة الماضى احتجاجا ـ وقيل إن وراءها الاخوان والشيوعيين واليسار!! وأنا لا أعرف من هم هؤلاء.؟ وبغير تفسير فإنها كانت دعوة من التنظيم الدولى الارهابى الذى يعادى مصر.. بصرف النظر عن الأسماء التى يتستر وراءها.

وقبل الموعد بأربع وعشرين ساعة أصدرت الداخلية بيانا تحذيريا.. ووجدت نفسى فى حيرة.. فأين الجماعة الثقافية؟ أين قادة الرأى العام؟. أين الذين يتصدرون الاجتماعات ويتحدثون بصوت عال.. ومن الذى يدافع عن البلد.. ومن يصدر بيانا يقول الحقيقة لتوعية الناس ويتصدى لمحاولات التظاهر التى يمكن أن تؤدى الى أخطار؟ .. ووجدت نفسى أبادر فأرسلت رسائل عبر الموبايل الى عدد من الذين يحتلون مواقع قيادية فى مؤسسات ثقافية ونقابات و.. لكن لم يستجب أحد.. ولم يحرك ساكنا.!. وتركوا الساحة بينما فى القاعات المكيفة وأمام الكاميرات يقولون.. انهم المعنيون بمخاطبة الرأى العام وارشاده خصوصا فى الأزمات.. ويضيفون أن الارهاب لا يحارب بالعنف وحده.. ولكن ـ أساسا ـ بالفكر والحركة الثقافية! و.. عجبي!!!!

ولعلى أيضا أضيف أن السلطة التنفيذية قد قصرت فى ادارة مسألة الجزيرتين فأسقطت بعد الرأى العام من حساباتها.. اذ كان عليها تمهيد الرأى العام الذى لم يكن يعرف ـ سوى نسبة بسيطة ـ أن الجزيرتين غير مصريتين وانهما سعوديتان.. وأنا شخصيا كنت أعرف هذا ليس لسعة معلوماتى وانما بسبب اهتمامى بالشئون العسكرية وخاصة بعد 1967 ـ ثم انخراطى فترة فى القوات المسلحة ـ وهكذا عرفت جزر البحر الأحمر وخليج العقبة.. أما كيف يكون التمهيد فهذه حرفة اعلامية وبأسلوب غير مباشر..

* نقلا عن "الأهرام"