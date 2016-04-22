سر الدجيلي عند البغيلي

وقفة وفاء متميزة تلك التي أقدم عليها تلفزيون دولة الكويت، بإنجاز فيلم وثائقي عن الكاتب والشاعر الراحل زهير الدجيلي، وأتاح لي الفيلم الذي قمت بكتابة السيناريو له، وأعده الزميل محمد الدريع، وأخرجه الفنان محمد دشتي، أتاح لي الاطلاع على تفاصيل غريبة عجيبة لم أكن أعرفها عن الدجيلي بهذا العمق.

عرفت من خلال تجوالي في ردهات حياته، أن هذا المبدع عاش حياة مريرة في العراق على عهد كل الحكام، الذين عاصرهم، ودخل السجن عدة مرات، أي لم يعجبه ولا حاكم منهم، حتى قال له أحد المحققين ساخراً «ما رأيك ان تتسلم الحكم أنت»؟ وباعتقادي لو تسلم شخص مثل زهير الدجيلي الحكم، لملأ الدنيا قصائد شجية كقصيدته الشهيرة التي غناها سعدون جابر «يا طيور الطايرة».

وكان الدجيلي أحد هذه الطيور «الطايرة»، فقد هاجر من وطنه، وحط في الكويت عام 1976، ولكن الطغاة ذاكرتهم قوية وحاقدة، فلم ينسوه، ولم يلبث أن وجد نفسه مطلوباً من قبل جنود صدام حسين أثناء الاحتلال، وهذه المرة فعلاً طار الدجيلي مثل «الطيور الطايرة» في الجو، ولكن من خلال طائرة مروحية صغيرة كانت المقاومة الكويتية تستخدمها لإلقاء المناشير على جنود الاحتلال لترهيبهم وتحبيط معنوياتهم وإعادتهم إلى جادة الصواب، وكان زهير الدجيلي، حسبما قال عنه الزميل الشاعر حمود البغيلي في الفيلم، يرافق المقاومة الكويتية في هذه المهمة الخطيرة آنذاك. ولكن الزميل البغيلي أفشى سراً حين قال انه كان يزور الدجيلي في المستشفى أثناء مرضه، وكان يجده في غيبوبة، فيقترب من أذنه ويهمس له بضع كلمات، فيتبسم الدجيلي أمام دهشة الموجودين، ومطلوب الآن من الزميل البغيلي أن يكشف لنا سر هذه الكلمات بعد عودته من رحلته إلى سلوفاكيا.

في الكويت أبدع الدجيلي أروع أعماله، فرغم حزنه المرير فإنه كان يضخ السعادة في نفوس الأطفال من خلال برنامج «افتح يا سمسم»، كما أمتع المشاهدين بأعمال درامية كثيرة مثل «زمان الاسكافي» الذي قام ببطولته المبدعان عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله، وغيرها الكثير من الأعمال التي تعكس حقيقة ما قاله عنه الزميل حمزة عليان في الفيلم بأنه كان «يسكن المكتبة».

حين كتبت سيناريو الفيلم، وجدتني لا أكتب عن زهير الدجيلي تحديداً، ولكن كنت أكتب عن آلاف المبدعين، الذين هجّرتهم أوطانهم لمجرد أنهم يحملون أسلحة من كلام. ولا أظنه أخطر من كلام البغيلي الذي كان يهمسه في أذنه!

* نقلا عن "القبس"