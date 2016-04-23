المرتعدة في كوخها

في مناسبة البدء بإنشاء برج جديد في دبي سيفوق ارتفاعا برج «خليفة» القائم في دبي والذي يبلغ ارتفاعه ثمانمائة وثمانية وعشرين مترا، والذي يعد أعلى أبراج العالم، تحدث محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار صاحبة المشروع فقال:

إننا مدركون للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم، ومتحسبون لأزمات قد تصيب العالم، ولكن هذا التحسب لا يجب أن يقعدنا عن استمرار العمل والبناء، وإننا ماضون في النمو والتطور، رغم ما يحيط بالأجواء من تخوف، وبالمستقبل من هواجس وقلاقل.

وهذا هو أحد أسرار نجاح دبي مثلما أن العبار نفسه سرٌّ آخر من أسرار نجاحها.

الانسان الخائف هو إنسان متردد، كثير الهواجس، ونهب للوساوس التي تسيطر عليه فتقعده أسير قلقه وخوفه، يمضي الزمن بحلوه ومره، وهو في مكانه لم يتحرك قيد أنملة، لم يرفع حجرا، ولم يهل ترابا، لم يبن جدارا، ولم يفرش سقفا!!

والانسان من هذه النوعية لا يصلح بكل تأكيد للقيادة، ولا أن يتقدم الصفوف، أو أن يكون ذا رأي يؤخذ به.

من يسير وسط حقول الالغام بقلب جسور وبشجاعة عاقلة غير متهورة، هو الانسان الحي الواعي الذي يدرك أنه ليس في مأمن ولكن عليه بقدر ما يستطيع أن يحقق الأمان لنفسه، ويعبر حقول الالغام بسلامة وأمان.

وهذا هو بالضبط ما عبر عنه العبار في حديثه ذاك، فهو يعلم أن طريق المستقبل القريب ليس مفروشا بالزهور والرياحين، ولا تفوح منه روائح الورد والياسمين، ولكن رغم هذا فهو - كبنّاء في بلده، وفي هذه الحياة - عليه أن يستبطن الشك والتخوف، ولكن يستظهر العزيمة، ويبدأ العمل بعزم جسور، لا تهزه المخاوف والشكوك على الرغم من جديتها.

كم من دولة قعدت على قارعة الانتظار، أسيرة الخوف والحسابات والتحسبات والشكوك وبانتظار جلاء الموقف وانتهاء الأزمات، وبذريعة الحفاظ على مكاسب شعوبها، غير مدركة أن الأزمات والمشاكل والحروب من أسس الحياة ومن قوائمها ولن تنتهي ذات يوم من أيام الدنيا، فيمضي الزمن وتمر السنون وهي على ما هي عليه، بينما الشجعان بنوا وأعلو بالبنيان، وهي ما زالت ترتعد في كوخها.

* نقلا عن "الأنباء"