رسالة إلى السادة غير المحترمين

السادة غير المحترمين الذين نصبوا علينا ولهفوا أموالنا في سوق الكويت للأوراق المالية اثناء تأسيس الشركات بعد ان أوهمونا بنظافة أيديهم وحرصهم على أموال الشعب، وبعد ان خدعونا بالمظاهر الخارجية خصوصا وقد وضع بعضهم اللحى المزيفة لزوم عدة النصب.

والى الذين لهفوا فلوس تقاعدنا وسافروا الى بلاد الله الواسعة، والى الذين ظهرت لهم ارصدة مشبوهة في بنما وجزر الكايمن، والى الذين قبضوا الملايين وفضحتهم البنوك الكويتية في ما يعرف او ما يطلق عليهم بالقبيضة، وإلى الذين استفادوا من المناقصات المليارية بربح فاحش ولم يؤدوا ما يفرضه عليهم العقد من الاتقان في العمل، ومن اشترك معهم من مسؤولين في الدولة. الى كل هؤلاء نقول: ان هذه الفلوس حرام وزقوم، ولا بد ان تخلوا ساحتكم بإرجاعها الى أصحابها الحقيقيين وتتوبوا الى الله توبة نصوحاً.

وإذا لم تستطيعوا ان تفعلوا ذلك، فهناك حل استقيته من بعض النشرات وهو ان يظهر كل واحد في التلفزيون ووسائل الاعلام ويفضح كل من اشترك معه او ساعده ومن دفع له ومن موله ومن ساعده على الهروب حتى لا يتحمل وحده اللعنات والدعاء عليه ممن فقدوا اموالهم، او إحالته الى المحاكم وحده وتحميله وزر ما فعل، ولا مانع من إعداد شريط بالإمكان تحويله الى فيلم او كتاب يباع منه ملايين النسخ.. وبالتالي، يقوم بتسديد ما اخذه من السذج. وبذلك يتحول الى رجل شريف تتحدث عنه الركبان، ولا مانع لدينا ان يتمتع ببعض ما نهب ونحن بدورنا متنازلون عن الفوائد من استثمار هذه الأموال طيلة السنوات السابقة.

كلمة اخيرة، لقد ضربتم مثلا سيئا للاجيال القادمة، وافقرتم من كان عزيزا في يوم من الأيام، وأحرجتم الحكومات المتعاقبة لعدم محاسبتكم وأظهرتم فشلها، فهل أنتم موافقون على هذه الاقتراحات؟ أرجو ذلك.

* نقلا عن "القبس"