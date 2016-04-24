الإسلامي الظلامي

تعميم الظواهر دون ضوابط ومنهجية علمية يُعد مؤشراً لخطأ عقلي يقع فيه كثير من الناس. دعوني أسُق لكم مثلاً يُقرِّب ما أريد الوصول إليه. لو كنت مسافراً ورأيت شاباً قد أعفى لحيته، وأطال شعره، وقصر بنطاله، ما هي الصورة التي ستُكوِّنها عن هذا الإنسان، ربما تقول في نفسك ما هذا التخلف، وقد تربطه بالجهل المنتشر في العالم الإسلامي، بل ربما تتجنبه فربما كان إرهابياً، لكن عندما اقتربت من هذا الشاب ظهرت عليه علامة تبين لك أنه فنان تشكيلي وغير مسلم، ستبرر سلوكه بأنه من متطلبات الإبداع، أو تقول ما أجمل المجتمع الذي يؤمن بالحرية الفردية، ما رأيكم فيما سبق من التعميمات، أحسبكم وأنتم في تمام وعيكم، ستقولون إنها عبارات خاطئة، وتعميمات غير صادقة، لكني أتلمس منكم العودة إلى قلوبكم، هل عندنا في مجتمعنا من يصدر مثل هذه التعميمات؟ الإجابة دون شك بالإيجاب، وربما كنت يا من كتبت هذه العبارة، أو أنت يا من تقرأها مررت بمثل هذا المنزلق الخطر في التفكير، بيد أن الحياة أثبتت لك خطأ منهجك العقلي، أعتذر إنْ كان المثل أزعجكم لكنه مقاربة لازمة لما هو آت.

التعميم الأخطر في تصوري عندما نتهم كل مسلم أنه ظلامي في فكره ومنهج حياته، ويقصد بذلك أنه يدعو إلى التخلف الحضاري، لأن منهجه العقلي لا يرقى كي يكون ذلك الإنسان داعية للحياة وصانعاً للحضارة، كيف وصلنا إلى هذا التعميم؟ سؤال يدرك الكل جوابه، لكنني أريد أن أذكركم أننا وصلنا لمثل هذه القناعات عبر تعميمات عقلية خاطئة، حيث مررنا في حياتنا بأناس إسلاميين في منهج حياتهم، ظلاميين في أساليب تفكيرهم، سيئين في منطقهم ومنطلقاتهم، لا يستطيع أحد إنكار وجود مثل هذه العقول بيننا، يعيشون في مجتمعاتنا، حيث تمت برمجة عقولهم بأفكار جعلتهم يَرَوْن الموت منهج حياتهم، وأن الدنيا لم تُخلق من أجل غيرهم، بيد أن هذا النفر في أمتنا (ولله الحمد والمنة) قليل، الغالب العام فيما نرى أن ذا الفكر الإسلامي الحقيقي صانع حضارة ولديه رسالة تدعو للحياة، وإلا كيف نفسر تاريخ الحضارة الإسلامية التي سادت الدنيا قروناً من الزمان، وأسهمت في تطوير العلم الإنساني، والشواهد على ذلك كثيرة، وجولة سريعة في تاريخ الأندلس خير مؤشر على أن الإسلام وفق منهجه الرباني السوي، دين يدعو إلى الحياة المتميزة، ويتماشى مع جل القواعد الإنسانية المتعارف عليها في العالم، والتي تسمى في مجملها حقوق الإنسان، فالإسلام أعطى الناس حرية اعتقادهم في قوله تعالى «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، وضمن للجميع العدالة باختلاف مللهم ونحلهم، فالأصل أن الإنسان ولد كي يعيش حراً، كلنا يحفظ القول المشهور، «متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»، الشواهد التي تؤكد أنه لا تعارض بين الإسلام والحضارة أكثر من حصرها في كلمات.

لكن السؤال المؤرق: من يقف وراء تلك التعميمات؟ لا شك أن مصالح البعض تحتاج في تحقيقها لإشهار وترويج التصرفات غير السوية التي يقوم بها بعض من انتسب للإسلام ولمَّا يدرك جوهره، من عنف وتفجير وإزهاق أرواح بريئة، ولنفس الغاية تم نشر بعض الفتاوى الشاذة التي يضحك منها حتى من لم يتخصص في العلوم الشرعية، وقد ساهم الإعلام المعاصر في تشويه صورة الإسلام، عبر الأفلام المسيئة للمتدينين، ونشر الأخبار الشاذة من عالم التدين، حتى أصبح بعض الناس يسلكون فجّاً غير طريق الدين، خشية أن يتهموا بأنهم من المتطرفين، أو الإرهابيين، الظواهر تقدر بقدرها، ومن الخطأ تعميم ما شذ منها.

نقلاً عن "الاتحاد"