إنت موش عارف بتكلم مين؟!

أصاب بحالة من العصبية الشديدة والغضب الجم كلما سمعت أحدهم يهتف صارخاً: «إنت موش عارف إنت بتكلم مين؟!».

هذه الحالة تصيب الإنسان بالاستفزاز من سلوك التعالى والكبر والتعامل بسلوك الطاووس إزاء حقوق المجتمع وتجاه سلطة القانون.

وكلما سأل ضابط مرور أحدهم عن رخصة القيادة أو نبه الراكب أو الراكبة إلى أن هناك مخالفة ما فى هيئة أو إجراءات الأمان فى سيارته يأتى الصراخ: إنت موش عارف إنت بتكلم مين؟

وكان بودى أنه حينما يسأل صاحبنا هذا السؤال يرد عليه الضابط: وحضرتك بقى مين؟

من هذا الذى يريد أن يكون فوق سلطة القانون؟ ومن هذا الذى يريد أن يعامل معاملة خاصة وكأنه يملك الأرض ومن عليها؟

لا يمكن فى دولة تسعى لأن تكون دولة القانون ودولة للعدل والإنصاف أن يتعامل البعض بفوقية وتعالٍ واستفزاز لمشاعر الملايين من البسطاء الذين تدهسهم سلطة القانون رغماً عنهم.

فى زمن تم فيه حبس رئيسين للجمهورية، و3 رؤساء حكومة وأكثر من 30 وزيراً سابقاً ومئات المسئولين وآلاف السياسيين يريد أحدهم أن يتمايز ويتعالى على سلطة القانون، ويصنع لنفسه قانوناً خاصاً به، وكأن البلد يحكم بقانون للسادة وآخر للعبيد.

إننى أحلم أن يتم تدريب وتعليم التلاميذ فى المدارس على عدم مخالفة أبسط قواعد القانون وعدم الاعتماد على مكانة وسلطة والدهم أو أسرهم مهما كان ذل منصب أو ذا جاه أو سلطان.

الناس أمام القانون سواسية وتعريف الإنسان المحترم من المجتمع هو ذلك الذى يحترم القانون والنظام والإجراءات.

لا يمكن أن نتقدم فى وطن نسمع فيه عبارة «إنت موش عارف إنت بتكلم مين» فى كل مكان وزمان.

عيب.

* نقلاً عن "الوطن"