زراعة كرة القدم

•• كرة القدم فى المجرة الشمسية كلها تعد صناعة، ولكنها فى مصر زراعة. ترى فيها الشادوف، أقدم آلات الرى عند قدماء المصريين، والطنبور، ومع التطور اخترعت الساقية التى يجرها ثور صابر مغطى العينين ولا ييأس.. يعنى «كرتنا قديمة جدا».. ومعلوم أن الزراعة أقدم أنشطة البشرية، بينما الصناعة نشاط صعب يحتاج إلى تكنولوجيا، ومخترعين، ومبدعين..!

•• نعيش الآن فترة صراع يسمى معركة الجمعية العمومية غير العادية. فالاتحاد يرغب فى تغيير اللوائح، وإثبات التغيير فى الفيفا، بينما الأندية أو بعض الأندية، وجدت فى التغييرات ما يستحق التغيير.. ولا أفهم لماذا يرغب الاتحاد فى تعديل اللائحة أو «تعجيل اللائحة» خاصة أن كل فرد فى الاتحاد يعلم أن هناك اتحادا جديدا قادما خلال الصيف إذا أجريت الانتخابات. فلماذا لا يترك الاتحاد الحالى أمر تعديل اللائحة للاتحاد القادم باعتبار أنه الذى سيدير شئون اللعبة فى السنوات الأربع القادمة؟

•• لكن فى المقابل تتحمل الجمعية العمومية المسئولية الأولى. أليست هى شعب كرة القدم فى مصر. أليست السلطة للشعب لصالح الشعب بأمر الشعب. فقد قاطعت الأندية الاجتماع الذى دعا إليه مجلس إدارة الاتحاد فحضر 74 ناديا من 227.. وقيل إن الأهلى والزمالك زعيمى الأمة الكروية كانا وراء عدم الحضور حين وجها الدعوة للأندية لمناقشة أمر الجمعية غير العادية.. وهنا يمكن أن يحدد أعضاء الجمعية العممومية كل شروطهم ورغباتهم بحضور الاجتماع دون أن يفرض عليهم عضو واحد بالاتحاد رأيه.

•• ليست تلك صناعة ولا حتى زراعة. فالصراع تحكمه مصالح انتخابية وليس مصلحة كرة القدم. وفى الاتحاد الحالى أعضاء قادمون فى الاتحاد القادم. فهى مباراة «بينج بونج» كرة تذهب وكرة تعود، وكرة تروح وكرة تيجى، وتهتز رءوس المتفرجين يسارا ويمينا فى متابعة روتينية، تقليدية، مملة، للمباراة الخالية من الفكر والإبداع والتجديد. بدليل أن الحكم المصرى هو الوحيد من حكام المجرة الشمسية الذى لا يستعمل سماعات. وحسنا أنه أدرك الصفارة. ومن أسف أضرب المثل دائما بتلك الحكاية لأنها مشهودة وترونها بصفة يومية تقريبا.. علما بأن هناك الكثير جدا الذى يؤكد أن كرتنا زراعية ولا علاقة بها بالصناعة.. بأمارة رابطة الأندية المحترفة التائهة. ودورى المحترفين الضال. والملاعب الصامتة التى جعلت الكرة المصرية مثل طبق المكرونة الخالى الذى كان يلتهمه بشغف الفنان اسماعيل ياسين فى أحد أفلامه؟!

•• أمام الاتحاد القادم مسئوليات ضخمة. أولاها تعديل اللائحة بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة اللعبة. أمام هذا الاتحاد مهمة تحويل نشاط كرة القدم فى مصر من نشاط زراعى إلى نشاط صناعى.. ترى هل ينجح ؟!

* نقلاً عن "الشروق"