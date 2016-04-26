أوباما في خليج.. المال والرمال

للمرة الرابعة يزور الرئيس الأميركي أوباما مدينة الرياض في تعبير واضح عن اهتمام واشنطن بمستوى العلاقات بين البلدين وضرورات انسجامهما في قضايا المنطقة، وتعزيز التفاهم الاستراتيجي بين واشنطن ومجلس التعاون في جميع المسارات. وأجد راحة في نقطتين، أبرزهما البيان الختامي للاجتماع الذي يضم قادة مجلس التعاون والرئيس الأميركي،

أولاهما – المناورة المشتركة في مارس المقبل، وهي ترجمة فعلية لتعظيم الشراكة الاستراتيجية الأمنية الحريصة على الحفاظ على ميزان القوى وحماية الحدود وصون السيادة، كل ذلك يتم كانعكاس واضح لتثمين واشنطن لدور مجلس التعاون في تعميق الأمن عبر خطوات عملية وواقعية يتخذها الطرفان لتأمين المأمورية الأمنية، وهنا لابد من الاشارة إلى ارتياح أميركي بالدور الأمني الخليجي في استقرار ليس منطقة الخليج، وإنما اقليم الشرق الأوسط، وبذلك ينخفض الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي إلى دول الخليج بأنها تتغذى في أمنها على الالتحاق بالقوة الأميركية، وكما وصفها بأنها ترتاح لمقعد في هذه القوة من دون مقابل Free ride، هذه تهمة ترفضها دول الخليج، كما أظهر الاتفاق الأمني الثنائي.

والنقطة الثانية التي تشكل المسار الاقتصادي في اتفاق الطرفين على تدشين الحوار الاقتصادي والشامل على مستوى عال، مع التركيز على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة تحقيقا للوصول إلى اقتصاد يخدم كل المواطنين، ويعظم آدمية الانسان، وهذه الكلمات تلخص الذهنية السياسية للرئيس أوباما في أن تتحرر دول الخليج من النهج الريعي، مع وضع مرتكزات تنقل الاقتصاد الخليجي إلى اقتصاد منافسة يعتمد على المبادرات والابداعات، سواء من شركات أو أشخاص في بيئة يتحمل فيها القطاع الخاص أعباء الكثير من الخدمات، وفي الوقت نفسه يتكيف مع واقع النفط التقليدي الخليجي الذي يواجه منافسة من قطاع النفط الصخري، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في دخل دول الخليج وتأثر قيمتها الاستراتيجية العالمية لدور البديل الذي كسر احتكار الندرة النفطية الخليجية.

وغير ذلك تضع الزيارة الاستراتيجية دول الخليج وقياداتها أمام اختبار مستقبلي ورد في مذهب أوباما في ضرورة قرارات جريئة تتخذها قيادات الخليج للعبور من عنق الزجاجة المسيطر على واقع الخليج سياسيا وفكريا، حيث يردد الرئيس الأميركي الاصرار على الانفتاح السياسي والوصول إلى حالة ضم الشمل الجماعي.

معنى ذلك بصراحة أن تضيف دول الخليج إلى ما حققته في البناء العمراني واكتمال البنية التحتية من طرق واتصالات ومواصلات، يضاف إلى ذلك التعامل الجدي مع الواقع السياسي، بتبني دستور ينقل الدولة الخليجية من الشرعية التاريخية التوافقية، إلى وثيقة عهد جماعية يوفر فيها نظام الحكم حق التواجد لجميع الفئات وكل الأطياف داخل آليات اتخاذ القرار، عن طريق ممثلين معبرين عن صوت المواطنة ودورها في تحمل المسؤولية الوطنية، هذا ما قصده أوباما في تكرار كلمة inclusivity، في تصريحاته وفي المذهب الذي صدر عن تصوراته، مردداً بأن هذا الانتقال سيضمن لدول الخليج الاستقرار الأمني وسيمنحها الثقل الاستراتيجي الاقليمي في لعب دور يتناسب مع قوتها الاقتصادية وصلابة شرعيتها التاريخية.

لابد أن نفهم أن المنظور الأميركي بأن دول الخليج لها امكانات ضخمة كبلتها التقاليد السياسية والاجتماعية، وأن العبور في هذا النفق إلى الفضاء المستقبلي سيزيد من متانة قواعد الترابط الداخلي ويطلق الامكانات للمشاركة في الشأن الاقليمي والعربي، وبما يتماشى مع نزعة الاعتدال والبرغماتيكية الخليجية في حل قضايا المنطقة.

ورغم أن البيان الختامي لا يشير إلى ذلك بالصراحة المطلوبة، فإن الرسالة الأميركية مفهومة ومقروءة.

* نقلا عن "القبس"