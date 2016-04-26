جمعية عمومية الجبلاية

بلا مبادئ.. والاقتصاد بلا قلب

( 1 )

يتحدث كثيرون حول العالم عن كتابٍ «وقِح» صدر مؤخرًا.. للباحث «ماكينزى فانك» بعنوان «الثروة الهابطة من السماء».

يتحدث الكتاب عن «مزايا الاحتباس الحرارى» وعن ضرورة اقتناص «الفرصة الرائعة» التي توفّرت من تدهور البيئة في العالم!

يرى الكاتب أن البعض سيبكى كثيرًا على ثقب الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض.. وأن البعض الآخر- وهو الأكثر ذكاءً- لن يبكى لحظةً واحدةً على ذلك.. بل إنّه سيرى في ذلك فرصةً كبرى للتقدم والازدهار!

يقوم هذا المنطق على أن كل «مشكلة» تقابلها «فرصة».. وكل «مأساة» لها وجهٌ آخر في الاستفادة والثراء.. والأذكياء هم الذين يبحثون عن «الفرصة» من وراء «المشكلة».. وحين كان رجال الدين المسيحى يقولون «الأرض مسطحة».. ويهاجمون من يقول إن «الأرض كروية».. كان الرأسماليون العمليّون الباحثون عن مصالحهم.. يموِّلون رحلات «كريستوفر كولومبوس» لاكتشاف «الأرض الكروية».

( 2 )

واليوم إذْ تنشط جماعات البيئة.. وحركات السلام ضد الاحتباس الحرارى.. فإن الشركات الكبرى والرأسمالية «الواقعية» تسعى لالتقاط تلك «الثروة الهابطة من السماء» بفعل تفكك الجليد في القطب الشمالى.

إنها «الفرصة».. هي أرضٌ جديدة، وحقولُ غاز ونفط جديدة.. ثم إنها توسّع وتمدُّد لدولٍ مثل روسيا وكندا وجرينلاند.. إنَّهُ التوسُّع الذي قد يدْفع إلى «حرب قطبية».. قادمة.. بفعل الصراع على «فُرص» الاحتباس الحرارى!

( 3 )

لقد بدأتْ «الفرص» في الإتيان بالفعل.. فقد انفتح طريق بحرى قطبى جديد.. وبات هذا الطريق خطرًا على قناة السويس.. وبفعل الاحتباس الحرارى «الرائع».. أصبح السفر عبْر «الممرّ القطبى» آمنًا.. وأصبحتْ الحركة فيه مزدحمةً.. من (4) سفن عام 2010.. إلى (71) سفينة عام 2013.

لاتزال (17.000) سفينة تمرّ سنويًا عبْر قناة السويس.. لكن استمرار «الاحتباس الحرارى».. سيمثل تحديًّا غير مسبوقٍ للقناة.. حيث لم تعد السفن في احتياجٍ إلى كاسحات الجليد من أجل الدعم والمساعدة.

( 4 )

اتساقًا مع كتاب «الثروة الهابطة من السماء».. أصدرتْ الحكومة الصينية تعليماتها للسفن الصينية باستخدام القناة القطبية الشمالية.. وبدأتْ الدول الأعضاء في «المجلس القطبى»، ومعها الصين «العضو المراقب» فيه.. بتطوير الخرائط الملاحية.. والبنية الأساسية في القناة القطبية.. لأجل التوسِّع في استخدامها.

( 5 )

إن كتاب «الثروة الهابطة من السماء».. بالغ القسوة في عرض «وقاحة» الاقتصاد المعاصر.. و«فجاجة» البحث عن المصلحة.. وتجاوز «المبادئ» و«القيم» الإنسانية.. لأجل تكوين وتراكم الثروة.

إنها «الرأسمالية» المتوحشة في أسوأ صورها.. حيث يجرى تجاوز الحزن في مواكب الموت.. من أجل الفوز بإقامة «سرادقات العزاء»!

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر.

* نقلا عن "المصري اليوم"