ما بعد الزيارة الملكية؟!

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة العديد من الدول، وزار مصر من الناحية الأخرى رؤساء وملوك وقادة دول، وسواء كان الأمر هنا أو هناك فإن الرحلة كانت نتيجتها العديد من الاتفاقيات التى حرصت وسائل الإعلام، نقلاً عن الحكومة، أن تحولها إلى مليارات من الدولارات. هذا الموضوع سوف يحتاج معالجة خاصة نظراً لما يسببه من آمال عظام تقود فى العادة إلى إحباطات متنوعة نتيجة المفارقة بين ما يعلن، وما تنتهى إليه الاتفاقات فى الواقع. فالحقيقة أن الساعة الزمنية للنتائج وتطبيقها ليست واحدة بين الدولة والشعب المصرى، وزد على ذلك أن أحداثاً تأتى فتقلب ما كان بشرا ويسرا إلى تعاسة وعسر. جرى ذلك مؤخرا حينما مرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر (٧ ـ ١٢ إبريل) بثلاث مراحل من زاوية اهتمام الرأى العام فى المملكة العربية السعودية ومصر فى جانبيه الرسمى وغير الرسمى. المرحلة الأولى كانت قبل الزيارة عندما كان هناك التوجس من عدم إتمامها، ومع التوجس سرى الكثير من الشائعات، وصاحبها إلقاء أضواء ساطعة على الخلافات على أمور استراتيجية وثنائية. المرحلة الثانية ارتبطت بالزيارة نفسها، والتى سادها قدر هائل من التفاؤل، والتقدير الكبير لعمق العلاقات بين البلدين، وتبديد الشكوك والهواجس المتطايرة غرباً وشرقاً، والتخطيط لمستقبل مزدهر بعلاقات وطيدة، حملت ضمناً شراكة مستقبلية للتعامل مع قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية. المرحلة الثالثة جاءت مفاجئة مع الإعلان عن توقيع اتفاقية للحدود البحرية بين الدولتين، والتى أوقعت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الحدود السعودية. حازت هذه الاتفاقية الاهتمام العام إلى الدرجة التى جعلتها تغطى على ست عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم، كلها تحقق مصالح البلدين كما لم يحدث فى مرحلة تاريخية سابقة.

لا توجد نية فى هذا المقام للحديث أو مناقشة موضوع الجزيرتين، فلا يصح من ناحية تناول اتفاقية لم تنشر أو تعلن حتى وقت كتابة المقال، كما لا توجد حكمة فى تناول قضية أصبحت جزءا من هجمات قطعان «الفيسبوك»، ووسائل التواصل الاجتماعى الأخرى بحيث بات صعباً الحكم فى أمر مهم. وعلى أى الأحوال فإن الأمر كله فى مصر خاصة قد بات الآن فى يد مجلس النواب المنتخب لتقرير ما يراه استناداً إلى السلطات الدستورية المحددة.

وإذا كانت التهنئة واجبة فى البداية للأجهزة التى قامت بالتحضير لزيارة خدم الحرمين الشريفين لمصر وحشدها برموز إيجابية متعددة، فالثابت الآن أن التوفيق خذلهم فى التعامل مع موضوع الجزيرتين لأن الحقيقة التى لا يمكن تجاوزها أن الرأى العام بات من المستحيل تجاوزه بقدر ما أن وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام عامة، والمثقفين خاصة، أصبح لا يمكن تجاهلها. وسواء كانت الدول تتخذ قرارات استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية فإن تعريف كل قضية خلف هذه القرارات والتزويد بالمعرفة بشأنها أصبح الآن ضرورياً كجزء من القرارات ذاتها، وليس لاحقاً عليها. وربما الآن أكثر من أى وقت مضى، فإن التكنولوجيا وما أنتجته من وسائل للتواصل السريع جعلت هذه الضرورة ملحة، وللأسف فإن الضرورة لم تكن واضحة لمن شاركوا فى إدارة الزيارة.

الأخطر من ذلك أن هناك أقلية محدودة ولكنها نشطة فى وسائط التواصل الاجتماعى والإعلام فى السعودية ومصر لا يحبون ازدهار العلاقات المصرية السعودية، سواء لأنهم يعارضون السلطة القائمة، أو لأنهم يختلفون معها فى طريقة إدارة البلاد، أو أنهم يتخوفون من ثمن يترتب على العلاقات القائمة. ولكن لحسن الحظ أن الأغلبية الساحقة من المواطنين المصريين والسعوديين يعرفون قدر العلاقة وأهميتها التاريخية للرياض والقاهرة، ومن ثم فإن هناك واجباً على القيادات أن ترعى ما تحقق من إنجازات فى الزيارة الملكية بينما الإجراءات الدستورية فى مصر تأخذ مجراها. فالحقيقة أن هذه الإنجازات ذاتها سوف تساهم فى إعادة تعريف القضية المثارة بقوة على الساحتين المصرية والسعودية، وتجعل ما تم من اتفاقيات تعبيراً عن شراكة مصرية سعودية فى الحاضر والمستقبل. فالقضية المثارة فى القاهرة تدور حول ما إذا كانت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين تخص ترسيم الحدود البحرية بين بلدين أم أنها تدور حول ملكية أرض بعينها. التعريف الأول يدور حول ترتيب أوضاع جيو- سياسية بين دولتين طبقاً للقانون الدولى، أما الثانى فيتعلق بالتاريخ وممارسات السيادة. أما القضية داخل السعودية فإنها تجرى بين من ينظرون إلى الاستثمار السعودى فى مصر على أنه فقدان للموارد فيما لا جدوى منه، وهؤلاء الذين يعرفون ليس فقط أن الاستثمار مجد، ولكنهم يعلمون أن للعلاقة من الناحية الاستراتيجية ما لا يقدر بثمن. هنا فإن إثارة موضوع الجزيرتين لا يستخدم دائماً لجدارته الذاتية، وإنما يكون أحياناً مجرد مناسبة للمزايدة وإلقاء حطب على نار يجرى إشعالها بكثير من الحماس.

إعادة تقدير هذه القضايا على ضوء ما جرى فعلا فى الزيارة الملكية تجعلها تعود إلى حيث يجب لها أن تكون داخل وثائق التاريخ والجغرافيا، والحكمة السياسية. صناع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية صنعوا معها مشروعا هائلا لجسر برى يربط مصر والسعودية. وعندما أعلنت شركة أرامكو عن اعتبار ميناء سيدى كرير المصرى مركزاً لتصدير النفط ومشتقاته إلى أوروبا جعلت الجسر ممتداً من نقطة على خليج العقبة والبحر الأحمر إلى نقطة أخرى على البحر الأبيض المتوسط. وعندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إعادة تخطيط المحافظات المصرية بحيث يكون لمحافظات الصعيد المصرية شواطئ على البحر الأحمر، فإنه خلق باختصار إمكانية لالتقاء بين شعبى البلدين تكون فيه المياه لا فارقا بين الدولتين، وإنما وسيلة اتصال وتواصل. مراجعة ما تم من اتفاقيات أخرى، ووضعها موضع التنفيذ تشغل نقاطاً أخرى فى العلاقات بين البلدين تضاف لما هو حادث فعلا بينهما وأشرنا له فى هذا المقام من قبل سكانيا واقتصاديا. وسواء توصل مجلس النواب المصرى إلى قراره فى الفصل التشريعى الحالى أو الآخر القادم فى الخريف، فإن اتفاقاً مصرياً سعودياً على إعطاء الشعبين السعودى والمصرى حق الدخول إلى الجزيرتين دون تأشيرة سوف يجعلهما منطقة تنمية مشتركة، ويجعل الجسر بين السعودية ومصر ليس فقط وسيلة للمواصلات والحجيج، وإنما طريقا اقتصاديا مساهما فى تنمية البلدين. ولعل قصة الجزيرتين وما أثير حولهما تنبه مصر والمصريين إلى أن هناك ٨١ جزيرة مصرية فى البحر الأحمر تتطلع للتنمية والاستثمار لمن لدية الهمة والطموح.

ولكن الزيارة لم تكن فقط تخص العلاقات بين مصر والسعودية وإنما كانت أيضاً تخص منطقة الشرق الأوسط كلها بأثقال البلدين المالية والنفطية والسكانية والعسكرية والاقتصادية، وباختصار كل أوزان القوة الاستراتيجية. فلا يوجد جدال أن الدولتين تعملان معا منذ وقت طويل، وعبر أوضاع سياسية مختلفة، على تحقيق الاستقرار فى المنطقة. واستناداً إلى هذا الهدف فإن كلتيهما تعملان من ناحية على حل الأزمات والصراعات القائمة، ومن ناحية أخرى على مواجهة كل ما له علاقة بالتطرف والإرهاب، والحركة الإيرانية فى الإقليم، وإدارة علاقات مضطربة مع القوى الكبرى فى المجتمع الدولى من خلال إجراء التصحيحات اللازمة لتوازنات القوى فى المنطقة والتجديد فى الخطاب والتفكير الدينى. ورغم ما يجرى الترويج له فى الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعى من خلافات فإن الحقيقة هى أن البلدين يتوافقان على قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية فيما يخص سوريا واليمن وليبيا، وكلاهما مع دول مجلس التعاون الخليجى والأردن يشكلان كتلة سياسية وعسكرية لإقامة نظام للأمن الإقليمى يخرج المنطقة كلها من أزمتها التى استحكمت منذ عام ٢٠١٠ حتى الآن.

وبالتأكيد فإن للأمر تفاصيل كثيرة، وبالتأكيد أيضاً فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية له من الأهمية ما يستحقه، ولكن الاتفاق جزء من كل أكثر اتساعاً وشمولاً جعل الزيارة الملكية فرصة لا ينبغى لها أن تضيع كما ضاعت فرص أخرى كثيرة فى الماضى والحاضر.

* نقلا عن "المصري اليوم"