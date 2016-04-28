الإرهاب.. سيرة ذاتية

العنف أو الإرهاب المصاحب للتطرف الديني ظاهرة عرفتها البشرية منذ القدم في العديد من المجتمعات ولدى مختلف الأديان والمعتقدات. وفي المجتمعات العربية عرف الناس في تاريخهم المعاصر عددا من التنظيمات المتطرفة المؤمنة بالعنف، منها على سبيل المثال: «الجماعة السلفية المحتسبة» في السعودية بقيادة جهيمـان في حادثـة اقتحــام الحـرم المكي. وفي مصر «جماعة التكفير والهجرة» بقيادة شكري مصطفى وحادثة اغتيال وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبي.

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تنظيمات إسلامية «صغيرة» تطفو على السطح وتختفي ثم تعاود الظهور في مكان آخر واسم آخر، وهي تنظيمات أقرب لما يسمى بالذئاب المنفردة، ومثل ذلك حدث في أميركا وأوروبا واليابان لمتطرفين من أديان أخرى. هكذا كان حال العرب مع الجماعات الإرهابية الصغيرة قبل ظهور «حزب الله» في لبنان كتنظيم ديني «مذهبي» متطرف استطاع أن يبتلع الدولة اللبنانية ويرفع رايته الخاصة ويمتلك ميزانية ضخمة، ولديه جيش خاص، له عتاد وعديد، وهو جيش عابر للدولة ويشارك في حروب خارجية!

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لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فقد طبق العرب قول شاعرهم القديم:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت..

غويت وإن ترشد غزية أرشد

فمع هبوب الرياح الصفراء للربيع العربي خرج للعالمين تنظيم ديني (مذهبي) متطرف آخر هو تنظيم الدولة الإسلامية واختصاره «داعش»، حيث سيطر على الأراضي الشاسعة في العراق والشام، ويمتلك ميزانية ضخمة وجيشا متعدد الأذرع، بإمكانه أن يضرب في اكثر من دولة، وينخرط في صفوفه الجهاديون يأتون إليه من كل صقع بعيد. إنه الإرهاب حين يتوالد!

نقلاً عن "الأنباء"

