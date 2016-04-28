موجة الحديث تزداد يوما بعد يوم ، منذ ما يقرب من شهر بين جميع فئات الشعب المصرى، بسبب الخلاف الدائر حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير، هل هما مصريتان، أم سعوديتان؟ أصبح هذا هوالسؤال الرئيسى فى كل نقاش وجدل وخلاف يتحول فى النهاية إلى «خناقة»، من يرى أنهما مصريتان، يتهم الآخر بالخيانة، وعدم الوطنية، والتفريط فى حق مصر، والذى يرى أنهما سعوديتان يتهم الفريق الأول بالجهل، وعدم قراءة التاريخ، المسألة ليست فى الجزيرتين كونهما مصريتين أم سعوديتين، فقد أصبح الأمر يتعلق بكون من مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن ضده، وكأن هذا هو الفيصل فى ترسيم الحدود مع السعودية، فكل من يتفق مع السيسى يرى بأحقية السعودية فى الجزيرتين، ومن يختلف معه يؤكد أنهما مصريتان، دون أن يكون مع أى من الطرفين دليل، فهل بهذا المنطق تستقيم الأمور ويتم ترسيم الحدود بين الدول؟ لقد شككوا فى وطنية كل من قال إن الجزيرتين سعوديتان، الأمر الذى جعلهم يستشهدون بمقطع من كلام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى سياق حديث طويل عن الجزيرتين، للتدليل على أنهما مصريتان، إلى أن ظهرت وثيقة عبد الناصر السرية حول تيران وصنافير، والتى كان يحتفظ بها فى أرشيفه الخاص منذ اكثر من ستين عاما، والتى تفضلت كريمته الدكتورة هدى عبدالناصر بنشر تفاصيلها على صفحتين بـ «الأهرام» أمس الأول، لتوضح هذه الوقثيقة كل الحقائق وتضع حداً للمهاترات التى يشهدها الشارع المصرى منذ الإعلان عن حق السعودية فى الجزيرتين. الدكتورة هدى تقدمت بشهاده موثقة بخط يد والدها بكل وطنية وشجاعة وإخلاص لمصر، ربما تكون هذه الشهادة بمثابه الخيط الذى يفصل بين الحق والباطل ، وكما يقولون، الرجوع للحق فضيلة، وعودة الحقوق لأصحابها من شيم الكرام، واعتقد ان اى مواطن مصرى لا يقبل ان تكون مصر مثل إسرائيل ، التى تستولى على اراضى وحقوق الأخرين ، اللهم ساند كل من يعرف الحق ويدعو له .

نقلاً عن "الأهرام"

