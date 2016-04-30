رؤية الكويت 2030 ... ما أظن

تابعنا بشغف بيان خطة السعودية 2030 التي قدمها وليّ وليّ العهد الشاب الطموح الذكي الأمير محمد بن سلمان والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتضمنت محاور تطل على مستقبل تنويري الكتروني حقوقي للمملكة، سيدفع بها للامام واضعا طموح شعبها من الأولويات، ومستشرفا بها المستقبل الذي يليق به.

من أهم نقاط خطة 2030: بدائل الطاقة المتجددة والتركيز على الثروات غير النفطية، رفع تملك المواطنين للمنازل، اعتبار الشعب والشباب من الثروات الباهظة للوطن، رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل، تخفيض البطالة، بناء مجتمع حيوي وزيادة الوعي بأهمية وممارسة الرياضة، تفعيل الحكومة الإلكترونية ورفع نسبة تسجيل المواقع الأثرية في اليونيسكو للضعف.

أما نحن، فأصبحنا بين دول الخليج كالأخ المنبوذ الذي لا يسأل عنه أحد. تناسى نفسه فتناساه الآخرون. لا موهبة، لا اجتهاد، أو إنجاز... مكانك راوح. دول الخليج تسير للمستقبل بخطى ثابتة، بعضها وصل، وبعضها تجاوز المستقبل لما بعده، ونحن نتفرج ونتابع بصمت الخيبة والإحباط فلا تتعجبوا من ارتفاع نسبة الكآبة لدى المواطن، وهو يشاهد وطنه يذوب ولا منجد أو مغيث كشاب طموح مصلح مخلص محب يقدم رؤية مماثلة، تحرك الجمود وتدفع العجلة للأمام.

يا حكومة لا نريد معجزات. فقط اخبرونا إلى أين نحن ذاهبون، وما خطتكم العام المقبل... في الخمس والعشر سنوات المقبلة، أو للغد. ماذا عن بيوت المواطن، جامعات أبنائنا، طموح شبابنا، حقوقهم، بناء عقل الإنسان وهويته، الإصلاح وعلاج الانحراف والفساد، اخبرونا أي شيء. فقط اكسروا الصمت... اشعلوا الضوء، كفانا ظلمة، نسينا نشوف... نسينا عيوننا.

نقلاً عن "الراي"



