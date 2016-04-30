سليماني يعرض ترحيل عائلة الأسد

طبيب الاطفال وسيم معاذ (36 عاما) هو بين ضحايا غارات جوية نفذتها قوات بشار الاسد على أهداف في حلب ومن بينها مستشفى القدس الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود ليل الأربعاء الماضي. وقالت المجموعة التي تعرف باسم "أصحاب الخوذ البيضاء" إن المجموعة لا تزال تنقب بين الأنقاض بحثا عن ناجين.وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن المدينة على شفا كارثة إنسانية.

لا يبدو أن الفارق كبير بين صور أنقاض مستشفى القدس وبين ما شاهدناه هذا الاسبوع في فيلم "إبن شاوول" للمخرج المجري لازلو نمش الذي نال العام الماضي "الجائزة الكبرى" في مهرجان كان ثم جائزتيّ "غولدن كلوب" و"أوسكار". في هذا الفيلم حاول ممثله الرئيسي غيزا روريغ (49 عاما)، أي شاوول، أن يدفن طفلا ظلّ على قيد الحياة بعد جرعة الغاز ليكتم الطبيب أنفاسه لاحقا بدلا من أن يحرق في فرن أوشفيتز(المحرقة اليهودية الشهيرة). وفي حوار أجراه هوفيك حبشيان ونشرته "النهار" في 21 الجاري يقول روريغ حول إنصهاره في الشخصية حتى بعد إنتهاء عمله في الفيلم: "كنت أشعر مرارا وأنا جالس في البيت، بإصبع تلمسني، إما تكون إصبع زوجتي وإما إصبع أحد أولادي... ليقولوا لي عد إلينا".

لو بقي الطبيب معاذ حيا لكانت لديه الكثير من الاخبار حول الاطفال السوريين الذين فارقوا الحياة في محرقة سوريا الكبرى.لكن يكفي قراءة عنوان التقرير "سوريا: خمس سنوات في خضم الحرب" وخلاصته التي وزعتها بالامس الاسكوا في بيروت لكي ندرك هول هذه المحرقة: "... إن السنوات الخمس للنزاع في سوريا قد أدّت إلى سقوط نحو2,3 مليون ضحية بين قتيل وجريح، وإلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص...".

في عز هذه الحرب أطل علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني ليؤكد أن بقاء الاسد في منصبه خط أحمر بالنسبة لإيران".وفي الوقت نفسه، كشف وزير الامن الايراني محمود علوي، حسبما أوردت وكالة "تسنيم"، أن قائد "فيلق القدس" في قوات الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، عرض على الاسد "نقل عائلته الى إيران ليتمكن من قيادة المعركة لكنه رفض قائلا لسليماني إن عائلته كبقية العائلات السورية وستبقى في دمشق".

من دون الخوض في موقف الاسد من عرض سليماني هناك علامات إستفهام حول عرض الجنرال الايراني الذي يوحي ان الحياة لم تعد ملائمة لبقاء عائلة رئيس النظام السوري الى جانبه.وهذا ما يعيد الى الاذهان ما قالته اوساط مواكبة للاتصالات في موسكو "أن الاسد لن يخرج من سوريا إلا ميتاً". ووسط الجحيم السوري هناك من يدير مواقيت من يحترق ومن يتأخر إحتراقه ومن بين أعضاء هذه الادارة ولي الفقيه الايراني الذي ربما يريد أن يسهّل المهمة بإبعاد الاسد عن عائلته. فهل هناك تحضير لسيناريو مشابه لما حصل مع اللواء آصف شوكت الذي صفّاه النظام؟

نقلاً عن "النهار"

