وزارة للصادرات.. لماذا؟

فى مقدمة مشاكل مصر الآن.. تلك الفجوة الرهيبة بين ما نستورده من الخارج.. وما نقوم بتصديره من الإنتاج المحلى.. والسبب هو تهافت المصريين على كل ما هو أجنبى، حتى ولو كان مجرد حزمة فجل أو جرجير.. وضعف الإنتاج المحلى فى كل شىء.. فإذا كنا نستورد بما قيمته ٨٥ مليار دولار فى السنة.. فإن كل ما نقوم بتصديره لا يتجاوز 22 مليار دولار.. وتلك قمة المأساة.

ووسط هذه الكارثة كنا نتوقع الاهتمام بأمرين، أولهما الحد مما نستورده.. وثانيهما زيادة ما ننتجه، ولكن كل ما نسمع عنه فى هذا الكلام مجرد أحاديث.. أو «طق حنك» كما يقول إخوتنا الشوام.. ويبدو أن حكومتنا- بل والنظام كله- فى وادٍ.. والشعب فى واد آخر، رغم الجهود التى تبذل فى كثير من المجالات.

هنا.. لماذا لا نستمع إلى آراء الشباب.. وغالباً ما يكون لهؤلاء الشباب أفكارهم العملية.. وغير العادية، وهذا واحد من شباب الدمايطة درس التجارة، وغاص فى أعماق مشاكلها.. ورفض الوظيفة الميرى محدودة الموارد، ونزل إلى العمل الحقيقى الذى يفوز فيه من يعمل «بحق وحقيق» وعلى قدر ما يعمل، يحقق النجاح.

الشاب اسمه هشام نبيل محمد محمود، رأى المستقبل فى الميناء الذى كان حلماً لكل الدمايطة، فأنشأ شركة، أو مكتباً للملاحة فى ميناء دمياط.. ومن موقعه عرف أسرار الاقتصاد الحقيقى، وعرف أكثر أن الخير- كل الخير- فى الانطلاق إلى مجالات التصدير، وتابع تجارب النمور الآسيوية، التى بدأت صغيرة، حتى سيطرت على نسبة كبيرة من التجارة العالمية.. ورغم أنها لا تمتلك الكثير من المواد الخام، إلا أنها صنعت المعجزة، وأصبحت فى مقدمة الدول المصدرة.. ومن هنا يلتقط هشام نبيل هذا الخيط، ليكون بداية الانطلاق الحقيقى للاقتصاد المصرى، ويرى أن الضرورة تقضى بأن تدخل مصر عالم زيادة الصادرات، ولتكن من خلال إنشاء وزارة خاصة للصادرات وتنمية هذه الصادرات.

ويرى أن مصر فيها الآن العديد من الوزارات، إلا أن بعضها لا فائدة تذكر منها، وحرام دمج الصناعة مع التجارة «الخارجية» فى وزارة واحدة، وأن تقوم وزارة الصادرات بدراسة ومسح كل الثروات الطبيعية التى توجد فى بلادنا.. ومن العار أن تتولى مصر تصديرها كمواد خام، فنحن نصدر الرمال البيضاء إلى أوروبا لكى يصنعوها هناك، ثم يعيدوها لنا وهى كاملة التصنيع فى شكل أفضل زجاج فى العالم، وكذلك تمتلك مصر أنواعاً من الرخام الممتاز، ولكنها تقوم بتصديره كمادة خام إلى الصين شرقاً، وإلى إيطاليا شمالاً.. وكذلك الكثير من المعادن مثل الفوسفات، وحتى «مصاصة القصب»- من مصانع السكر- تخيلوا؟!

ويتساءل هشام نبيل: لماذا تتراجع صادراتنا الزراعية.. أليس السبب هو إسرافنا فى استخدام المبيدات والهرمونات فى الإنتاج الزراعى، بينما العالم كله يتجه- وبشدة- إلى الغذاء «الأورجانيك»، وضرب مثلاً لتراجع صادراتنا للعالم من البطاطس والبصل والموالح، وكانت فى مقدمة صادراتنا، وكذلك صادرات بعض الخضروات الطازجة والفواكه، ولماذا نغمض العيون عن سوء استخدامنا للمبيدات والهرمونات. وقال: إننا نملك موارد عظيمة، ولكن ما يتم تصديره قليل، حتى للدول العربية الشقيقة، بسبب غياب الرقابة السليمة على هذه المنتجات، بل وبسبب سوء التغليف والحفظ وزيادة نسبة التالف منها.

وحتى فى مجال المصنوعات، إذ يفترض أن تكون مصنوعاتنا هى التى يقبل عليها الأصدقاء فى أفريقيا.. وهى المجال الحيوى الذى يجب أن ننطلق إليه، بل تراجعت صادراتنا الصناعية التى كانت لها الأولوية فى الأسواق الأفريقية.

** ويتعجب هشام نبيل محمد محمود من غياب دور حقيقى للملحقين التجاريين فى سفاراتنا بالخارج، فهم يجلسون داخل السفارات، ولا يتحركون، بل لا يدرسون احتياجات الأسواق هناك من أى سلعة لكى يخطروا بها القاهرة بما يجب عمله لتلبية هذه الاحتياجات.. ويضيف: قد يهتم وزير الصناعة والتجارة بقطاع الصناعة.. ولكن على حساب التصدير وتجويد الإنتاج.. اسألوا هذا الشاب عن أفكاره فربما تجدون عنده ما يفيد ويصلح!!

نقلاً عن "المصري اليوم"

