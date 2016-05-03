"القانون الدولي لا يحاسب على النوايا، بل على الأفعال ونتائجها، الأمر الذي أوجد هوة في قدرة تعامل الجهات الأمنية مع ماهية التطرف كمصدر للعنف وبين الإرهاب كنتيجة لهذا السلوك"، بهذه الكلمات لخص المحامي الأميركي في المحكمة العليا بولاية "ميناسوتا"، أندرو لوجر، كيفية تعامل الجهات الأمنية والاستخباراتية مع المعلومات المتوفرة حول الاشتباه بقرب حدوث عمليات إرهابية، عندما استضافتنا المحكمة العليا خلال سبتمبر الماضي لمناقشة ملف تفشي ظاهرة التطرف العنيف والراديكالية بين أبناء الجالية الصومالية هناك، ومساعي التنسيق المطروحة لتكامل الجهود بين جهاز الاستخبارات الأميركية "الأف بي أي" والمجتمعات المسلمة في تلك الأحياء، وماهية صلاحياتها الفعلية.

تعقيد وتشابك ملف التطرف يجعل التعامل معه وفق المعايير الدولية في غاية الصعوبة، ليس لعدم قدرة القانون الدولي على صياغة نص أكثر شمولية يحد من انتشار الظاهرة عالمياً أو لغياب آليات تجريم التطرف، رغم أنها غير موجودة، بل لأن الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يزالان يعطيان أهمية أكبر لتفعيل دور الإنسان في مجابهة ورفض التزمت الفكري عبر أساليب كلاسيكية تعطي الأولوية الكبرى لتطور الفكر وضمان حرية إبداء الرأي للجميع كمصدر للإثراء المعرفي بعيداً عن الخوف والقيود التي قد تفرضها السلطة التشريعية، فهي تصف الراديكالية في أكثر من مشهد كأداة خلصت الشعوب من العبودية والقهر والعوز، ولم يكن لها التصور بأن تتعدى آفاقه دائرة الفكر والتحرر. وترى أيضاً أن تدخل الجهات الأمنية في حسم هذه المسائل قد يوسع الفجوة بين المجتمعات ويعمق انعدام الثقة ويولد خطاباً عاماً منقسماً يؤجج الكراهية.

لا نخالف هذا الطرح في قدرة أساليب الحوار على تكوين مجتمع آمن فكرياً، لكن عندما يصطدم الفكر بالنقيض ويصل إلى نقطة محو للآخر وتهديد أمنه وكرامته، ألا يعد ذلك تجنياً واضحاً على سلمية المعتقد يستوجب المساءلة والردع؟ وإلى أين سنصل بعد كل هذا الانفجار الفكري الذي يحيط بمجتمعاتنا بفعل العنف الممنهج؟ ومن سينصف آلاف الأبرياء الذين تزهق أرواحهم في كل مكان نتيجة أفكار المتطرفين التي أوقدت نيران الإرهاب؟ وإلى متى ستبقى جدلية ربط المسببات بأسبابها عائقاً أمام فهم الصلة في تكامل الأدوار بين التطرف والإرهاب، ومن ثم تجريمها؟ وهل سيستطيع المسلمون في الخارج احتمال كل تبعات الإرهاب والتعايش مع هذا الواقع المرير بشكل طبيعي؟ لا أعتقد ذلك..

مبدأ الثقة المتبادلة التي تحاول المؤسسات المدنية الغربية جاهدة تكريسها داخل تركيبة مجتمعاتها متعددة الأعراق والثقافات والأديان في إطار الاندماج تؤصل مبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي يخضع لتحكيم الوعي الباطني بطريقة غير مباشرة، فهو عندما يعطيك الحق في إبداء الرأي، لا يمنع الآخر من إبداء الرأي المخالف أيضاً، لكنه يضمن للطرفين القدرة على الحوار والتخاطب، وهذا منطق لن يصل له المتعصب أو المتطرف أو الإرهابي لأنهم لا يحترمون سيادة قانون الحياة وسلمية التعايش، فكيف لنا أن نتوقع منهم إثبات حسن النوايا وكسب الثقة؟

نحتاج اليوم لأساليب أكثر شمولية تدعم الفكر الناقد الذي يحفز الإبداع والاختلاف الإيجابي وأخرى تطرد الفكر الحاقد والسلبي. ملاحقة التطرف عبر تفعيل القوانين التي تدين خطاب الكراهية والتمييز في مجتمعاتنا وحدها قادرة على وضع حد فاصل للتفرقة بين الخط الرفيع للعقل الناقد والجنون الممنهج، لأن منهج العدالة كفيل باحترام حقوق الإنسانية مهما كانت، وهو ما دفع دولة الإمارات لإقرار قانون لنبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز لدولة تستضيف أكثر من 200 جنسية متباينة. فرغم كل الحلول الاجتماعية المطروحة التي تضج بها قاعات البحث والتنظير ومحاولة حصر علاج هذه الظاهرة الهستيرية على عاتق الرأي العام والإعلام، تبقى قوة القانون الضابط الوحيد لأمن المجتمعات وسلميتهم.



هيمنة القوانين الرادعة لا يلغي أهمية وجود وفاعلية التضامن المجتمعي، فهو مطلب أساسي لفهم الكثير من المؤشرات المحيطة. المؤسسات المدنية في ولاية ميناسوتا على سبيل المثال، أخذت على عاتقها مهمة رفع منسوب الوعي الاجتماعي والثقافي بين أوساط المهاجرين والجالية العربية في أميركا حول مخاطر التطرف والانغلاق الفكري الذي يجر للإرهاب، ما ساهم بطمأنة الجهات الأمنية الأميركية بأن "الحي العربي" كفيل بصد بوادر التطرف قبيل حدوثها ومكاشفة السلطات الأمنية بحيثياتها، والتي تأتي قيم المحافظة على أمن الآخر وإشراكه في تعزيز ثقافة الأمن والتعايش من أهم ركائزها لكسب معاركها الفكرية ضد التطرف العنيف، وهي ما ساعدت أيضاً برصد تحركات المشتبه بهم قبل شروعهم بعمليات دامية قدر المستطاع، رغم إخفاق الجهات الأمنية من رصد وتتبع المجموعات الإرهابية في بعض الأحيان بسبب غموض وعزلة بعض الشباب وعدم انفتاحهم المطلق مع الأهالي ومحيطهم الاجتماعي. وهو ما يجعل هذه الإجراءات غير كافية في ظل تنامي أوج الصراع دولياً واستغلال تلك الفئات للثغرات الموجودة.

مجابهة ظاهرة التطرف العنيف دولياً، والتي أصبحت من المسلمات بعد تفشي داء الإرهاب في أوروبا تزامناً مع أحداث باريس وبروكسيل، لن تكون ذات فاعلية إن لم تجفف منابعها الفكرية الإيديولوجية والعقائدية والتمويلية أولاً، ومن ثم التعامل مع التطرف كبيئة حاضنة لنمو الإرهاب تستوجب الردع القانوني العادل والرفض الديني والأخلاقي والتخلص من كل القيود التي وضعتها دساتير الكراهية والجهل إلى الأبد.

* إكرام اليعقوب، كاتبة سعودية