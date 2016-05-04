أم كلثوم ومحمود درويش

نشرت جريدة «الحياة» فى صفحتها الأولى، السبت 30 إبريل، أن بلدية «سخنين» فى إسرائيل غيرت اسم مدرسة «أم كلثوم» لتصبح مدرسة «الفاروق»، وأن هذا التغيير تم بناء على ضغط من «المتشددين الإسلاميين»، كان تقرير «الحياة» اللندنية يتحدث عن اتساع نفوذ السلفيين والإسلاميين المتشددين بين عرب إسرائيل وما يتعرض له هؤلاء العرب من وطأتهم، مثل منع عرض مسرحية فلسطينية بعنوان «وطن ع وتر» فى مدينة عكا، بدعوى أن المسرحية تسىء إلى الشريعة الإسلامية، ثم كان تغيير اسم المدرسة والمناداة فى نفس المدينة- «سخنين»- بإسقاط اسم شاعر فلسطين الأكبر محمود درويش من أحد الشوارع ليكون اسمه شارع «الفاروق» أو «الخلفاء».

المتشددون بين عرب 1948 مشغولون بمطاردة اسم أم كلثوم واسم الشاعر محمود درويش، وليست هذه أول مطاردة لهما، الواقع أنهم يكرهون أم كلثوم بشدة، بعد هزيمة يونيو 1967 أطلقوا أن سبب الهزيمة الأول هو أن الشعب المصرى يسهر طوال الليل يستمع إلى أم كلثوم وأغنياتها، ونسى كل شىء، ولعلنا نتذكر الحملات الضارية التى شنها الشيخ عبدالحميد كشك فى خطبة الجمعة، طوال السبعينيات، بحق «كوكب الشرق»، من عبارات تهكم وسخرية مريرة إلى الدعاء عليها، رغم أنها كانت فى ذمة الله.

لدى عرب 48، أو عرب إسرائيل، الكثير من المشاكل، لعل من أهمها مشكلة هويتهم العربية، المهددة فى دولة تقلق من وجودهم، وربما تكون أم كلثوم وقصائدها المغناة عاملاً مهماً لدعم الهوية والثقافة العربية، فى دولة تعتمد اللغة العبرية لغة أولى فى نظامها التعليمى والثقافى، وبهذا المعنى فإن محمود درويش يعد داعماً بحق لقضاياهم كاسم ورمز ومبدع فلسطينى كبير، عاش مدافعاً عن الهوية الفلسطينية والعربية، فى مواجهة التهويد. لكن المتشددين والمتطرفين لا يهتمون بذلك، هم يعتبرون الغناء والفن حراماً، ولا يستريحون لدرويش، وهكذا انطلقوا لمحاربة الفنانة العظيمة والشاعر الكبير.

وإذا كانت فنانة فى وزن أم كلثوم وشاعر فى قامة درويش يتعرضان لهذا الفكر، ومحاولة إلغاء وجودهما، فماذا عن غيرهما من الفنانين والشعراء العرب الكبار؟!

الملاحظ أن المتشددين عموماً، أياً كان موقعهم والبلد الذى يقيمون به، وأياً كان الاسم الذى يحملونه والتنظيم الذى ينضوون تحته، وسواء كانوا فى حالة «الاستضعاف» أو «التمكن»، فإنهم يستهدفون فى المقام الأول ما نطلق عليه «القوة الناعمة»، إذا انخرطوا فى مجال الدعوة والتربية فقط استهدفوا تلك القوة، كما حدث من الشيخ كشك، وهو من جماعة الإخوان، مع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ونزار قبانى وإحسان عبدالقدوس وغيرهم وغيرهم، وليتنا نتذكر دعوات الثمانينيات والتسعينيات لتحريم الفنون ودعوة بعض الفنانات للاعتزال، ودفع بعض الفنانين إلى اعتزال الفن ليصبح بعضهم بين عشية وضحاها «دعاة».

أما حين يصل المتشددون إلى الحكم، فإن أول فعلهم يكون ضد القوة الناعمة، فى «الموصل» بدأت داعش بتدمير التماثيل العريقة وتخريب المتحف، وفى مدينة تدمر السورية قاموا بالاعتداء على آثارها العظيمة وتحطيم عدد غير قليل منها، فضلاً عن شنق «على أغا»، مدير الآثار بها، رغم أنه جاوز الثمانين.

فى مصر نحن جربنا التحريض على الكتاب والفنانين مرة وتكفيرهم مرة، ثم عرفنا اغتيال فرج فودة سنة 1992، وبعده محاولة اغتيال نجيب محفوظ سنة 1994، ولما دخل هؤلاء مرحلة التمكين فى سنة 2012 بوصول الإخوان للحكم، سمعنا من ينادى بهدم أبوالهول وتحطيم غيره من التماثيل، وجرت عدة محاولات من هذا النوع، خاصة فى الإسكندرية والمنصورة.

«القوة الناعمة» تخيف المتشددين، وهى عدوهم الأول، وإذا كنا نتحدث عن تراجع قوتنا الناعمة، فإن التشدد والمتشددين فى مقدمة أسباب وعوامل ذلك التراجع، نعم هناك البيروقراطية التى تعرقل، وهناك نقص الموارد والإمكانيات، لكن التشدد يسبق ذلك جميعاً، نقص الإمكانيات يعرقل ولا يسمح بالانطلاق، لكن التشدد يرفض وجود القوة الناعمة، الخلاف والصراع هنا «وجودى»، وأمامنا ما جرى حولنا فى سوريا والعراق وقبل ذلك فى أفغانستان.

والبداية لاستعادة دور «القوة الناعمة»، مواجهة التشدد، وذلك بالتجديد والتحديث، وعدم الانصياع لابتزاز وتهديد المتشددين، فترات ازدهار القوة الناعمة، فى مصر أو فى خارجها، هى فترات ومراحل التجديد، تجديد الأفكار والعقول، وتجديد الخيال، وفى الأخير تجديد الخيال.

*نقلا عن صحيفة"المصري اليوم".

