إيران تهدد بإغلاق المضايق

للسعودية ألف عذر.. وعذر، إذا اتخذت إجراءات أكثر وأكثر ضد إيران!! التى لم تتوقف يوماً واحداً عن العمل ضد السعودية، وضد دول الخليج الأخرى.. وهى تستخدم المضايق البحرية لضرب المصالح العربية.

وإذا كانت إيران تتحكم فى مدخل مضيق هرمز من ناحية، بينما تقبع سلطنة عمان فى الناحية الأخرى من المضيق، فإنها بذلك تكاد تتحكم - إذا نجحت - فى أخطر طريق لنقل البترول من مناطق إنتاجه من العراق شمالاً ثم الكويت والإمارات وقطر وكل المنطقة الشرقية من السعودية.. وهو فى طريقه إلى أسواق الاستهلاك سواء فى الشرق الأقصى، شرقاً.. أو إلى أوروبا وغيرها.

ولم تكتف إيران بوضع يدها على مضيق هرمز.. ولذلك تحاول التحكم فى الملاحة عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر الذى يتحكم - أو تمر خلاله - أكثر من 10٪ من حجم التجارة العالمية.. ولهذا تخوض السعودية حرباً مزدوجة ضد أطماع إيران سواء فى مضيق هرمز من ناحية، أو فى باب المندب من ناحية أخرى.

وأطماع إيران فى مضيق هرمز ليست وليدة هذه الأيام بل هى تعود إلى سنوات سابقة، ربما أبرزها تهديدها بإغلاق مضيق هرمز عام 2012 عندما اعترضت طهران على فرض أمريكا عقوبات اقتصادية رهيبة ضدها، أبرزها تجميد أرصدة إيران المالية فى الولايات المتحدة.. وبعض دول أوروبا، وآخرها - حتى الآن - احتجاز سفينة غربية عند مدخل المضيق. أما أخطر هذه التهديدات، فهى ما صدر منذ ساعات من الجنرال حسين سلامى، نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى، من تهديده بإغلاق المضيق الاستراتيجى أمام أمريكا وحلفائها إذا مثلوا أى تهديد للجمهورية الإيرانية، وقال صراحة إن القوات الإيرانية لن تسمح بمرور أى سفن أمريكية أو أخرى تابعة لحلفاء أمريكا عبر مضيق هرمز إذا تعرضت إيران لأى تهديد.

ومضيق هرمز هو أحد أهم المضايق البحرية بسبب مرور الحصة الأكبر لبترول المنطقة خلاله.. وقد تنبهت معظم دول شبه الجزيرة العربية لخطورة تحكم إيران فى هذا المضيق.. فقامت السعودية - وهى أكبر مصدر للبترول فى العالم - بإنشاء خط لنقل بترول المنطقة الشرقية منها إلى البحر الأحمر، لتهرب من عنق الزجاجة عند مضيق هرمز.. ونفس الشىء عندما أنشأت أبوظبى، وهى من أكبر منتجى ومصدرى البترول والغاز بالخليج العربى، خطاً لنقلهما عبر خط طويل إلى إمارة الفجيرة - على بحر العرب - ومن ثم إلى المحيط الهندى.. أما سلطنة عمان فإنها تخرج ببترولها مباشرة إلى المحيط الهندى.

فهل إيران هنا تريد تصعيد الحرب ضد دول الخليج العربية بحرمانها من عائدات تصدير بترولها.. وأنها بذلك تضرب اقتصاد هذه الدول من ناحية.. وتضرب المصالح الأمريكية من ناحية أخرى.. لتلتهب أسعار البترول.. وبذلك تعوض إيران خسائرها الكبيرة من عائدات البترول الذى فقد الحصة الأكبر من سعره فى العامين السابقين.. واضعين فى الاعتبار أن إيران من الدول الأساسية المصدرة للبترول، وهى ثانى دول الخليج بعد السعودية، فى هذا المضمار.. أو للضغط على أمريكا من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية عندها؟!

وأيضاً، لهذا السبب تخوض إيران حرباً شرسة، فى محاولة الوصول إلى اليمن بمساعدتها لحلفائها الحوثيين الذين يتحركون هناك.. وقد تنبهت السعودية إلى هذا المخطط الإيرانى لتصدير ثورتها غرباً، ونجحت فى تكوين تحالف إسلامى يعمل عسكرياً وسياسياً ضد هذا المخطط الإيرانى شديد الخطورة.

■ ■ وإيران بذلك تريد فرض حصار على السعودية - وباقى دول الخليج - من الشرق حيث مضيق هرمز.. ومن الغرب حيث مضيق باب المندب، لتضرب مصالح السعودية والخليج البترولية والتجارية عبر أهم مضيقين فى العالم الآن.. ولا تَنْسَى - هنا - أن هذا المخطط يستهدف أيضاً ضرب قناة السويس والمصالح المصرية فى باب المندب.

■ ■ ياه.. مخطط شديد الخبث.. شديد الخطورة تعيشه المنطقة كلها.. هدفه مصر أيضاً.. مع أهداف ضد السعودية والخليج.

نقلاً عن المصري اليوم