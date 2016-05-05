ترامب: الوجه الجديد للحزب الجمهوري

الصعود المدوي والمفاجئ لدونالد ترامب المقاول الثري والشخصية التلفزيونية النرجسية خلال الأشهر القليلة الماضية ليصبح المرشح المفترض للحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة، والذي جاء على الأشلاء السياسية لستة عشر منافسا، يعتبر زلزالا سياسيا وحدثا انتخابيا لا مثيل له في تاريخ الولايات المتحدة.

عندما دخل ترامب السباق الرئاسي في السنة الماضية، لم يأخذه أي مسؤول في الحزب الجمهوري أو في أوساط المعلقين السياسيين والخبراء في الشؤون الانتخابية على محمل الجد. كثيرون اعتبروا الترشيح صرعة جديدة من شخصية ترفيهية تعشق الأضواء الإعلامية. ترشيح ترامب تحول إلى مادة دسمة للفكاهيين الذين لم يتعبوا من التنكيت على تسريحة شعره، وأسلوبه الصدامي، ومفرداته المحدودة، ومبالغاته اللفظية. هذه النظرة الأولية السطحية لترامب، ربما ساهمت في عدم أخذ مواقفه وطروحاته المتطرفة، مثل بناء جدار على الحدود الأميركية - المكسيكية، ونظرته النمطية للمرأة، وتعصبه ضد المهاجرين غير الموثقين والذين يقدر عددهم باثني عشر مليون شخص، ودعوته لطردهم من البلاد، ودعوته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة على محمل الجد. قيل آنذاك هذه طروحات غريبة وسخيفة وتعكس تعصب وانعزالية صاحبها ولا تعكس بالضرورة المزاج العام في البلاد.

ولكن ما كان يعتبر قبل أشهر قليلة أمرا مستحيلا، أي أن تقبل القيادات السياسية والفكرية للحزب الجمهوري بشخصية متهورة، تفتقر إلى أي خبرة سياسية، ولم تنتخب لأي منصب سياسي محلي أو فيدرالي بالحصول على ترشيح الحزب لمنصب الرئاسة، أصبح واقعا نافرا مساء الثلاثاء بعد فوز ترامب الكبير في انتخابات ولاية انديانا التمهيدية، وهو الحدث الذي دفع منافسيه الآخيرين، وأبرزهما السيناتور تيد كروز، وحاكم ولاية اوهايو جون كايسيك لتعليق حملتيهما، الأمر الذي جعل ترامب تلقائيا المرشح المفترض للحزب الجمهوري، وهو ما غرّد به راينس بريبوس، رئيس الحزب الجمهوري فور الإعلان عن فوز ترامب بانديانا وحتى قبل تسليم كروز وكايسيك بالأمر الواقع.

لا يوجد أي شيء في شخصية وتاريخ ترامب يمكن اعتباره سياسيا جمهوريا أو محافظا. مواقف ترامب السابقة – ومعظمها آنية وانتهازية - تراوحت بين الليبرالية والوسطية السياسية، وهو معروف بأنه كان يتبرع بأمواله للمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين لخدمة مصالحه الاقتصادية، وكان لوقت طويل محسوبا على الديمقراطيين، والذين راقبوه لوقت طويل أو كتبوا عنه يقولون إنه لا يؤمن بأي مبادئ سياسية بصدق أو بعمق، وإن إلمامه بشؤون الحكم والقضايا الخارجية سطحي للغاية، وإن غطرسته ونرجسيته تمنعانه من تقبل المشورة أو النصيحة، كما أن شخصيته الصدامية تدفعه عادة إلى الرد على أي انتقاد حتى ولو كان بناء بحدة وعنف.

ظاهرة ترامب وضعت الحزب الجمهوري في مأزق تاريخي، فهذا الحزب يعاني الآن من أزمة هوية، وأزمة سياسية وايديولوجية ازدادت حدة خلال ولايتي الرئيس أوباما حين أخفقت قيادات الحزب في الكونغرس في وقف إقرار برنامج العناية الصحية والذي يعتبر الإنجاز الداخلي الأبرز لأوباما. هذا الإخفاق عرضه لانتقادات قاسية من المتشددين جدا في الحزب. وخلال حقبة أوباما برز الجناح المتشدد والمتشنج المعروف باسم "حزب الشاي" في الحزب الجمهوري، والذي طرح نفسه كنقيض ايديولوجي وسياسي لكل ما يمثله أوباما. وخلال سنوات أوباما في البيت الأبيض تسامحت قيادات الحزب الجمهوري أو تجاهلت مختلف الانتقادات النافرة أو الهجمات أو التلميحات العنصرية ضد أوباما، والتي كان هدفها التشكيك بشرعية أوباما من خلال التلميح بأنه لم يولد في الولايات المتحدة بل في كينيا، موطن والده، (وكان ترامب من أبرز ممثلي هذا التيار) أو الإيحاء بأنه مسلم أو حتى اشتراكي. هذه المواقف ساهمت في خلق مناخ سياسي مسموم في البلاد، وهذا هو المناخ ذاته الذي خرج من رحمه دونالد ترامب، الذي أصبح الآن وجه الحزب الجمهوري.

وتسود في بعض الأوساط الجمهورية، خاصة في أوساط الكتاب والمعلقين والمنظرين المحافظين حالة ذهول واشمئزاز وإحباط لما يعتبره هؤلاء اختطاف ترامب للحزب الجمهوري. والبعض يتساءل: كيف سمحنا لأنفسنا، ونحن الحزب الذي مثله يوما رؤساء مثل ابراهام لينكولن، وثيودور روزفلت، ودوايت ايزنهاور ورونالد ريغان وجورج بوش الأب، لأن نصل إلى هذا الدرك حيث أصبح ممثلنا اليوم مرشحا يمكن أن يقودنا ليس فقط إلى كارثة انتخابية في نوفمبر المقبل، بل ربما إلى تهورات وكوارث خارجية.

وفور الإعلان عن فوز ترامب، بدأ بعض منتقديه الجمهوريين في الكونغرس بالتزلف له، أو بتعديل مواقفهم والقول بأنهم سيدعمون ترشيحه، خاصة إذا خفف من حدة بعض مواقفه، بينما واصل آخرون رفضهم القاطع التصويت له. وهناك مقاومة شرسة لترامب في أوساط كبار المعلقين المحافظين، ومن بينهم جورج ويل (واشنطن بوست) ودافيد بروكس وراس دوثات (نيويورك تايمز)، والذين طالبوا الحزب الجمهوري برفض ترامب، إما لأنه انتهازي وليس محافظا، أو لأنه سيقوض الحزب، أو لأنه يريد أن يحكم أميركا على طريقة فلاديمير بوتين. بعض الجمهوريين قاموا بتصوير أنفسهم وهم يحرقون بطاقاتهم الحزبية. وقبل أن يصبح ترامب المرشح المفترض للحزب، اعتمد ناشطون جمهوريون هاشتاغ باسم NeverTrump# ، المفارقة أن بعضهم بعد فوز ترامب اعتمد هاشتاغ #IamWithHer وذلك في إشارة إلى هيلاري كلينتون. وأعلن آخر رئيسين جمهوريين: جورج هيربرت والكر بوش، وابنه جورج دبليو بوش أنهما لن يؤيدا دونالد ترامب، كما لن يشاركا في المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو المقبل.