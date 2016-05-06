منظمة التعاون الإسلامي.. الحاضرة – الغائبة

تم تأسيس منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً) في عام 1969 في الرباط؛ لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ومن بين أهدافها «تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وفي خضم الأحداث الجسام التي يشهدها عدد من الدول الإسلامية، ومنها سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيرها، نجد هذه المنظمة غير فاعلة في الساحة على الرغم من أنها تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، يبلغ مجموعة سكانها حوالي مليار ونصف المليار نسمة، وهي واحدة من أكبر المنظمات في العالم. تتوالى الأحداث على شعوب بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وتتطلع هذه الشعوب الى من يهب لنجدتها، ولكنها لا تجد استجابة من هذه المنظمة، التي ربما غفلت عن أهدافها الأساسية والدور المنتظر منها. نرجو الا ترد علينا المنظمة بأنها عقدت عدة مؤتمرات، واجتمعت لجانها، وصرح قادتها وتنقلوا بين الأمصار للاجتماعات، فهذا ليس له أي أثر على الاطلاق في مجريات الأحداث المأساوية.

تتوالى التحركات في محاولة لوقف هذه الحروب الدامية، وهذه المنظمة في عالم آخر، وقد غابت عن ذاكرة الغالبية من الناس، فإذا لم تتحرك المنظمة في هذا الوقت، فمتى تتحرك إذاً؟

هذه المنظمة لا تقوم بالدور المطلوب منها للأسف الشديد بالدرجة والفعالية المطلوبة. إن عدم مساهمة المنظمة في العمل الجاد المتواصل في هذه الأوقات الصعبة يجعل الساحة شبه خالية، مما يؤدي الى تحرك أطراف أخرى قد تتخبط وينتج عن تحركها استمرار الصراعات وتعقدها بدرجة أكبر كما نشهده حالياً.

المنظمة مقرها في جدة، أي انها في قلب الحدث، فالمملكة العربية السعودية اليوم تتصدى لكثير من الأحداث في المنطقة، ولكنها، أي المنظمة، يبدو أنها غير معنية بما يحدث، وآثرت السكون في الوقت الذي يحتاج فيه عدد من الدول الإسلامية الى العمل الجاد حتى تتجاوز أوضاعها الحرجة ويعود لها الأمن والاستقرار.

هذا، ونأمل ان تبدأ المنظمة في التحرك وتستخدم ثقلها السياسي ومكانة وإمكانات الدول الأعضاء فيها للمساهمة في حل القضايا والنزاعات الحالية قبل أن تتسع دائرة هذه النزاعات وتصبح الأوضاع أكثر تعقيداً.

ومطلوب من الدول الأعضاء أيضاً أن تتداعى إلى الاجتماع لمراجعة الدور الحالي للمنظمة وتقييمه، والعمل على إحداث التغييرات الهيكلية والتنظيمة اللازمة لتفعيل دور المنظمة حتى تساهم بدرجة أكبر في التحركات لإيجاد الحلول للنزاعات الحالية التي طال أمدها، وبالله التوفيق.

* نقلا عن "القبس"