إخواننا الرياضيين.. فليكن لكم في الثعالب أسوة حسنة!

ليس لدي أي اهتمامات بالأمور الرياضية؛ لانشغالي بالأمور القانونية والسياسية والاقتصادية، ولكن الزلزال الذي حصل أخيراً، متمثلاً بالمؤتمر الصحافي الذي ظهر فيه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ طلال الفهد.. وإحالة الهيئة العامة للرياضة لكثير من القيادات الرياضية المرموقة للنيابة، لفت نظري ونظر الكثيرين لذلك الملف الرياضي، الذي ارتبط أخيراً بالفشل، بمنع الفرق والمنتخبات الكويتية من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، بحجة ان الحكومة الكويتية تتدخل في الأمور الرياضية!

وهو ملف فسادٍ وفشلٍ؛ انضم إلى باقي ملفاتنا بالفساد والفشل التي تتضخم يوماً بعد يوم من دون رادعٍ من ضمير أو أخلاق أو قانون، أو ردعٍ لهيئة تنفيذ أو تطبيق القانون، كما انبحت أصواتنا ونحن نكتب عن الفساد المترعرع أينما نولّي وجوهنا من دون رادعٍ..!

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لأهل الرياضة في الكويت – التي كما قلت لا افهم فيها كثيرا بسبب عدم المتابعة- أهدي إليهم هذه القصة من بلد «أبوناجي» أو بريطانيا العظمى:

في الأسبوع الماضي حصلت سابقة هي الأولى في تاريخ دوري كرة القدم الانكليزي، والانكليز كما نعلم، هم مبتكرو لعبة كرة القدم. الحدث غير المسبوق- وأعتبره ضربا من الخيال- يتلخص في أن نادي «ليستر»، وهو نادٍ كان يصارع في الموسم الماضي من أجل تفادي الهبوط للدوري الثاني، قفز ليعتلي عرش الكرة الانكليزية العريقة..!

وكما هي العادة في انكلترا، بإعطاء كل نادٍ لقبًا، لُقِّب نادي «ليستر» بنادي «الثعالب».. وتتويج الثعالب في تاريخ الدوري البريطاني تعدى بريطانيا إلى كل العالم، فقد وصفه السويسري «جياني انفانتينو»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأنه حكاية تشبه «القصص الخرافية» التي يستطيع سحر كرة القدم وحده جعلها ممكنا..!

فالنادي الفقير نسبياً، ذو الميزانية التي لا تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني، قدم ملحمة سيقف تاريخ كرة القدم عندها كثيراً، في تأكيد أن الكرة لا تعترف بالمعايير التي وضعها فلاسفة اللعبة وخبراؤها.

ففريق ليستر (الثعالب) استعان بمدرب اشتهر بلقب «الفاشل»، وهو الايطالي كلاديو رانبييري الذي لم يحقق أي انجاز مع أندية تشيلسي، ويوفنتوس، وانترميلان، وروما، وفالنسيا، واتليتكو مدريد، التي سبق أن تولى قيادة تدريبها في الماضي.. لكنه مع الثعالب قلب الطاولة ووصل لذروة النجاح مع فريق «ليستر» المتواضع الامكانات وبأسلوب فريد سيبقى خالداً في ذاكرة الرياضة. (جريدة الشرق الأوسط 4 مايو الجاري)

وأنا اهدي هذا الخبر الأكثر من غريب- رياضياً- لإخواني الرياضيين الكويتيين، الذين تكبو رياضتهم كبوة قوية منذ سنوات، لعل وعسى أن يضعوا خلافاتهم جانباً، ويعيدوا اسم الكويت عالياً في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية، كما تربينا وشاهدنا أيام زمننا الجميل، الذي وصل فيه فريق الكويت لكرة القدم إلى مسابقة كأس العالم.. فيا إخواننا الرياضيين.. اتركوا عنكم صفات الأسود والنمور، وليكن لكم في الثعالب أسوة حسنة.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* نقلا عن "القبس"