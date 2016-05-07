من قال إن السكوت علامة الرضا؟، هذا الكلام بعيد تماماً عن الحقيقة. لماذا نسكت؟.. لعدة أسباب. نسكت خوفا، أو خجلا أو كبرياء أو لأننا نعرف مسبقا أن كلامنا لن يغير شيئا. السكوت قوة أحيانا.. عندما تغضب وتقرر السكوت يكون هذا لأنك كاظم لغيظك، تسكت عندما يتجاهلك شخص من المفترض أن يكون أقرب الناس إليك فيؤلمك تجاهله، تسكت عندما تود طلب المساعدة وكرامتك تأبى. السكوت لن يخذلك، لن يقلل من قيمتك وسيحفظ ماء وجهك. عمر بن الخطاب له قول شهير: «ما ندمت على سكوتى مرة لكننى ندمت على الكلام مرارا».. السكوت يكون فى بعض الأحيان بسبب الخوف، عندما تخاف على نفسك أو غيرك تسكت.. وقد قالوا زمان الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن فى الأوقات التى تصبح فيها غير واثق من كثير من الأمور تتوقف الكلمة فى جوفك، وتصبح محتارا ما بين خوف من قول أو تصريح أو بوح وبين التحول لشيطان أخرس. نلد أطفالا ونعلمهم الكلام، وتأتى أنظمتنا العربية لتخرسهم.. لتعلمهم أن فى السكوت السلامة. والسكوت يعنى عدم الكلام مدة قصيرة ومحددة. وخير دليل على قصر المدة عندما طلب الله سبحانه من السيدة العذراء أن تنذر صياما عن الكلام يوما ﴿فَأَجَاءَهَا الْمخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنى مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَنْسِيّاً * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً * وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِى وَاشْرَبى وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولى إِنّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً﴾ (مريم:23-26).

والسكوت ليس دوما خوفا فقد يكون تعبدا وشكرا كما حدث مع سيدنا زكريا عندما وعده الله أن يرزقه بولد وهو الرجل المسن المتزوج من سيدة عاقر. فقال زكريا لربه:

(قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ) (41).

لاحظوا أن التسبيح صاحب السكوت.

السيد المسيح شتموه، أما هو فلم يشتم عوضًا (إش 53).

وعند محاكمته كان صامتًا، وكان فى صمته قوة، لدرجة أن بيلاطس الوالى قال: (لست أجد علة فى هذا البار). والسكوت فى الأديان كلها مقدس حتى فى البوذية ويستخدم فى التأمل وفى الرياضات الروحية.. تقرر السكوت أياما وهى من أصعب أنواع ترويض النفس.. فاللسان يسبق التفكير فى أوقات كثيرة وله قدرة أن يكون لاذعا وجارحا، ونفس اللسان من الممكن أن يكون محبا ومصليا.

السكوت يجعلك أكثر اقترابا من روحك، أكثر قدرة على الدخول إلى قلبك وقراءة ما فيه. حرف واحد يفرق ما بين سكوت وسكون.

والسكوت أحيانا يكون بسبب الألم.عندما نتألم بشدة نفقد قدرتنا على الكلام وتكون لحظة الصراخ هى لحظة التحرر.

والصمت أيضًا يعطى مجالا للصلاة والتأمل..

وقد قالها الشرقاوى، بعض الكلمات نور وبعضها قبور.. واختيار وقت الكلام فن.. والامتناع عن الكلام ليس دوما جبنا فقد يكون حكمة.. من منطلق لا ترموا بأنفسكم فى التهلكة.

السكوت أقوى كثيرا من الكلام فى الحالات الروحية.. ودليل استسلام وضعف شديدين أمام الأنظمة الاستبدادية.. وأحيانا تنأى بروحك عن أى صراعات سياسية.. فلا شىء مثل السياسة قادر على تلويث القلب.. عجيب أمر السكوت كيف يحمل وجهين متناقضين: هو يعرفك نفسك.. السكوت ضعف فى الدنيا وصراعاتها.. لكنه فى نفس الوقت عبادة منسية.

* نقلا عن "المصري اليوم"