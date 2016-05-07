لقد وقعنا فى الفخ

داس «تحالف قوى الشر» الذى احتل نقابة الصحفيين، والمكون من فلول الناصريين ومرتزقة 25 يناير، على «ذيل النمر» كما يقولون. استفز «الدولة»، ناسياً أن لها أنياباً وأظافر، وبإمكانها أن تمزقه حتى فى أشد حالاتها ضعفاً. نصبت عصابة 25 يناير فخاً لـ«الداخلية»، أو هكذا ظنت، فوقع فيه النقيب الناصرى، الكيوت يحيى قلاش، وجر النقابة إلى مواجهة خاسرة. ماطل فى تسليم «العيلين الهربانين». ثم وقعت الواقعة، ورفع بيان النقابة سقف المطالب: إقالة الوزير واعتذار الرئيس، يعنى: على الدولة السلام. دخل الشارع والرأى العام طرفاً. انقلب السحر على الساحر، لأن المصريين يكرهون الإعلام بقدر خوفهم على الدولة وحبهم للرئيس.. وهكذا: تيجى تصيده.. يصيدك.

* نقلا عن"الوطن"