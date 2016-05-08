أبوالبراء.. و«لوياك»

كما ان هناك سلبيات كثيرة في وطننا.. هناك جانب مشرق سبقنا فيه محيطنا وتفردنا فيه.. بدأ صامتا ونما صامتا ومازال يكبر يوما بعد يوما من دون تهليل ولا صخب.. فكر نير.. ورؤية صافية.. وعمل لا يرتجى من ورائه نفعا ماديا ولا مصلحيا.. الوطن وشباب الوطن لا اكثر ولا اقل.

مؤسسة او اكاديمية او لنسمها ما نشاء.. «لوياك» قمة في العمل المخلص الذي يرقى الى مصاف الاعمال الوطنية التي تعنى بفئة الشباب من زاوية قمة في الروعة.. عندما بدأت فلسفة هذه الرؤية قبل سنوات بمبادرة نسائية خالصة كان الهدف حفظ الشباب.

يحكي لي شاب قمة في الذكاء؛ احتواه فكر متطرف لفترة من الزمن، وضمته حوائط جمعية دينية فترة شبابه الاول.. مارس فيها عنفوان شبابه، فاختلط بقادتهم الذين لا يرون الا ما هو خارج نطاق الوطن.. نصبوا الخيام في المخيمات الربيعية.. ومثلوا الغزوات والكر والفر.. ولا حلم لهم سوى دولة الخلافة الاسلامية، وكيف يحققونها.

استمر صاحبنا متناغما معهم سنوات طويلة، الى ان حل موعد البيعة لقائدهم، فتوقف عندها.. وسأل: كيف نبايع انسانا غير اميرنا؟!.. فأجابوه: وما عليك سوى ان تبايع فلانا.. وله السمع والطاعة من دون نقاش.. فبدأت عنده حينها فكرة التحلل منهم.

يقول هذا الشباب: انني وغيري من شباب المنطقة لم نجد بعد فترة التحرير من الغزو العراقي من يحتوينا خلال ساعات فراغنا سواهم.. فتحوا ابوابهم وقلوبهم واحتوونا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.. لعبنا وضحكنا.. بدأنا معهم باعتبارهم جهة جل نشاطها مصلحة منطقتنا.. تعديلها واصلاحها وتقديم ما تتطلبه من جهود لاجل ذلك.

ولكن مع الوقت، بدأنا نكتشف ان ذلك لم يكن الا سجادا احمر فرشوه لنا ليوصلنا الى باب موصد لا نعلم ما وراءه الا بعد ان فُتِح وبَلَعَنَا.

كثيرون- يقول هذا الشاب- استمروا وقد يكونون غادروا الى العراق او سوريا او اي بقعة يعلنون فيها جهادهم ضد الكفار.. اما انا فقد نجوت بنفسي واستعدت اسمي.. بعد ان فرضوا علي وكل الشباب ان نكون.. ابا قتادة، او ابا قنيقاع او ابا البراء او ابا.. او ابا.

«لوياك» خلقت جيلا مسالما محبا مخلصا من الشباب.. لا يعرف السلاح ولا العراك ولا الرفض ولا العنف في اي منحى من مناحي حياته.. عكس من قضى على شبابنا حين غابت الدولة سنوات طويلة عن ساحة المجتمع في اعقاب التحرير ولسنوات طويلة.. بحجة الدين والاسلام.

جمعيات دينية بعضها مازالت موجودة واجهتُها عكس مضمونها بالكامل.. تمارس حقوقا اكتسبتها مع مرور الوقت، ومع غياب الرقابة الحكومية حتى اصبح سلوكها اليوم عرفا وحقا لا يناقش ولا يمس.

ادعموا «لوياك»، وساندوا كل الجهود المشابهة، وضخوا المزيد منها في كل حي.. لننقذ شبابنا من انياب وحش قضى على كثير منهم.. فليسوا كلهم واعين ويفكرون كما حصل مع صاحبنا الذي نفذ بجلده في آخر لحظة.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية