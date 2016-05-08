العلاج السلوكي لجماعات «الإسلام السياسي»

في علم النفس نهتم كثيراً بفترة النشأة الأولى للإنسان عند التعاطي مع المشاكل التي يتعرض لها في مستقبل حياته، فقد بينت الدراسات النفسية المتأنية وجود ترابط بين أساليب التربية التي مر بها الإنسان في طفولته ونمط شخصيته التي يعيشها عند كبره. بعض الأسر تقوم فيها الحياة على التسلط، فلا يُسمح للطفل وهو صغير باتخاذ قراراته، اعتقاداً من الأب بأن التسلط هو الذي يولد النجاح. النتيجة المباشرة لمثل هذه التربية شخصية قلقة خائفة فاقدة للثقة بالذات، كما أن هذا الإنسان يميل إلى العدوانية.

الجديد في علم النفس أن الإنسان متى ما أراد التخلص من الآثار السلبية لتنشئته على يد والديه في صغره بإمكانه ذلك عند كبره، وربما يحتاج فقط إلى شيء من التدريب نسميه العلاج السلوكي، فالإنسان الذي يسيطر عليه الغضب يخضع لعلاج سلوكي يتعلم خلاله إدارة الغضب، وعندها يعيش حياته في غاية السعادة، لأنه اكتشف أن الخلل الذي يعاني منه ويمنعه من الحياة الناجحة تم علاجه. السؤال ما علاقة ما سبق بالفكر الإسلامي؟ وهل هو بحاجة إلى علاج سلوكي؟

عند الحديث عن الفكر الإسلامي لا أقصد الإسلام كدين، فهو منهج رباني كل ما فيه خير للبشرية، لكني أقصد بكل وضوح جماعات الإسلام السياسي الحديثة التي تحاول إسقاط منهجيتها على المجتمع العربي المسلم عبر استثمار المنهج الرباني. من يدرس تاريخ الجماعات الإسلامية المعاصرة، وبالذات جماعة «الإخوان المسلمين» يجد أنها نشأت في ظروف غير طبيعية، ففي عام 1928 عندما أسس حسن البنّا جماعة «الإخوان» كانت المنطقة في صراع خارجي مع المستعمر البريطاني، وداخلي بين الحركات الثورية المختلفة، فبيئة النشأة ليست سوية مما أدى إلى حل جماعته عام 1948، وما نتج عن ذلك من سجن لأعضائها واغتيال لمؤسسها، وفي السجن تبلورت الكثير من الأفكار التي صاغها سيد قطب في أكثر من كتاب قبل إعدامه، أشهرها ظلال القران، وغيره من الكتب التي تستقي منها جامعات التكفير اليوم منهجها، من يراجع تاريخ نشأة هذه الجماعات يجد أنها كانت في فترة اضطرابات سياسية وثورات فكرية راديكالية، فهل نتوقع من تلك الفترة منهجية علمية سوية لبناء حضارة إسلامية، أو فلسفة حياة إيجابية لدولة عربية، أم أن تلك الجماعة تأثرت بالواقع الذي أُسست فيه؟!

المنطق يقول لنا بأنها جماعات راديكالية نتيجة واقع النشأة السيئة التي مرت بها، والغريب في الأمر أن من يقرأ الكتب التي تم إصدارها في تلك المرحلة، يجد فيها الشحنات السلبية تجاه الحكومات العربية، بل حتى تجاه المجتمع العربي نفسه، فقد تم تصنيفه على أنه يعيش في جاهلية القرن العشرين، ولابد من العزلة الشعورية لكل من ينتمي إلى هذه الجماعات عن مجتمعه كي لا تغشاه «ظلال الجاهلية»، ومع هذا الفصام النكد نشأت فكرة التكفير، وما تمخض عنها من نتائج مدمرة في الواقع العربي اليوم، وهنا يطرح سؤال نفسه: هل الفكر «الإسلامي» بحاجة إلى علاج سلوكي؟

الجواب لدي لا يحتمل الشك، فالعودة إلى المنهج الإسلامي السوي، يجنب الأفراد والمجتمع منزلقات نحو هاوية لا نعرف قعرها، وهنا يأتي دور العلماء الحكماء في التأصيل لفكر إسلامي سوي، نستطيع من خلاله بناء منهج تربوي لإعداد جيل يعتز بقيمه وانتمائه، ويسهم في البناء الحضاري العالمي، فكر يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويحترم خصوصية الأوطان عند بناء الإنسان، كما أن المنتمين إلى تلك الجماعات بحاجة ماسة لإعادة تأهيل فكري يمسح عنهم النظرة السلبية لمجتمعاتهم، كي يتمكنوا من العيش بسلام مع ذاتهم.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية