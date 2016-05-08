من الذى «شق وحدة الصف» الصحفى؟. من الذى «صف وحدة الشق» الصحفى؟. من الذى «وحد شقة الصفح» الحلزونى؟. من المسئول عن هذا العك وتلك الحماقات؟. من الذى وضع الجماعة الصحفية فى هذه المتاهة؟. من الكذوب، المخادع، المغيب، الذى قال إنها بالأساس جماعة صحفية «غير مشقوقة»؟. من الذى أهانها ووضع «صورتها» وهيبتها ومستقبلها على محك؟. من الذى رفع سقف غرورها وعدوانيتها إلى هذا العلو الشاهق؟. من الذى كتب افتتاحيات ومقالات، وحشد وحرض، وهتف ناعياً حرية الصحافة ومطالباً بـ«إقالة واعتذار».. وبعد 24 ساعة تحول إلى النقيض ونفض يديه من غبار الخناقة؟. السؤال الأهم: كيف نطلب من الدولة أن تحترم صحافة وجماعة صحفية بهذا الشكل؟. الشرفاء يمتنعون.

*نقلاً عن "الوطن" المصرية