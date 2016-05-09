لجنة المناقصات.. واغتيال التنمية

نبارك للجنة المناقصات تشكيلها الجديد الملتزم بالخبرة والمطلع على مرتكزات التنمية، فرئيس اللجنة السيد عبدالله سعود العبدالرزاق عاش في عالم الغرب، ومارس التجارة والمقاولات، وهو متابع للمستجدات مع فريقه الحامل للحماس، والمتسلح بالإصرار على اختراق السدود التي تعاني منها التنمية البنيوية ومقومات البنية التحتية والمنشآت التي يعتمد عليها انطلاق الشعوب في حداثتها.

إنصافاً للأعضاء السابقين في اللجنة، فقد تواجدوا في بيئة لا تتسم بالدعم، فقد تعرضت اللجنة وأعضاؤها لشطحات الجاهلين، وأصابتها سهام بعض النواب المأخذوين بالسحر الانتخابي، ولحقت بها لسعات الخاسرين من الطامعين بالفوز في المناقصة، ووفق التعبير الكويتي حاشها ما حاش البلد من هوجات إعلامية ووشايات لتلطيخ السمعة وتحقير شروط المنافسة الشريفة.

والمطلوب من الفريق، المتوثب للإنجاز، أن يراعي ما يشكّل ضرورات في أصول المهنة، ومنها:

أولاً – أن يسعى، من دون ضجر، وبإيمان من دون تراخ، إلى أولوية الخروج من أجواء التلوث التي لحقت بكل من يقترب من دروب المناقصات، فالخاسر يشنع، والجاهل يفتري، والوسيط ينتقد بغضب، والمتحمس ينقب عن ممرات تساعده في فرص أخرى، والجميع يلعن ليس فريق التقييم، وإنما كل من له صلة باللجنة وموظفيها، وربما ممن أتى بهم إلى مبنى المناقصات.

هذه اللوحة الوضيعة هي جزء من مشهد عام يتغذى على الإشاعات والوشايات، ويتجنب البحث عن الحقائق، ولا يعبأ بالاستماع إلى التفاصيل، لأن المعرفة كعامل تأهيل لا قيمة لها في المشهد الكويتي العام.

هذا أول تحد لكتيبة المناقصات..

ثانياً- رعاية حق الجودة في الفوز بالسباق الذي عادة ما يتم في أجواء من الضغوط واستحضار الوساطات الثقيلة، مع تفوق في تطبيق آخر المستجدات في آلية الإغراء وفنون التوحش في التوسل وفي استدراج النفوذ، ويعرف الأعضاء الجدد أن أبرز وسائل التشنيع التي تنتشر بسرعة هي تجاهل اللجنة لرخص الأسعار، رغم أنها الآفة التي جلبت التأخر والتقهقر في نهضة الكويت مع رداءة التنفيذ وتواضع الحصيلة.

هنا لا بد أن يعي هؤلاء الأعضاء أن تسويق رخص الأسعار من قبل الخاسرين ونشر الحجة في وجه الأعضاء كحق للفوز ينتشران بسرعة حرائق الحدائق الجافة، والرد أن يتحدث الرئيس وجماعته بوضوح وبقوة بأن المعايير ليست محصورة بالسعر فقط، وإنما بما تحصل عليه الكويت من ناتج نهائي يليق بالمقام.

ثالثاً – لا بد أن يعي أعضاء اللجنة أن الإصرار على النوعية وجودتها سيدخل مجتمع المناقصات في مناخ آخر تبرز فيه غريزة التنافسية من قبل الراغبين بالنجاح، اعتماداً على المعرفة بأن السعر ليس العامل الحاسم، وإنما هناك شيء أكبر وهو النوعية ومضمونها، وسيرى الأعضاء بعد ذلك أن المعروض الجديد في ملف المناقصات يحمل معقولية الأسعار ويؤمن جودة المواصفات، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود شركات أجنبية مؤهلة لم يغرها سعر زمان ولا مواصفاته، كما سيرتفع إيقاع بيئة المناقصات، وكذلك حماس المتنافسين.

رابعاً- أتمنى من الأعضاء أن يتسلحوا بجرأة العمل في نهج مستجد، تأتي قراراته من خارج الصندوق المألوف الذي ضيق مساحات التصرف في المرحلة الماضية، وأدى إلى التردد والبطء وضياع الفرص.

لن تخرج الكويت من جمود التنمية من دون رافعة يستحضرها الأعضاء بالهمة والاقتناع والمواجهة، لكي تلحق الكويت بواقع الخليج، الذي يسير بعجالة، ولكن بثقة، لبناء دولة خليجية عصرية.

خامساً – أتمنى أن يزيل الأعضاء الغموض المحيط بصورة اللجنة الذي أفرزه الصمت والنفور من الشرح والابتعاد عن المشاركة في الحوار التنموي العام.

اللجنة مساهم رئيسي في مسار التنمية، منها تخرج قرارات البناء والتشييد، ومن قراراتها يعرف الناس سرعة التطور، وهي عامل مؤثر في بناء هوية الكويت التنموية.

*نقلا عن صحيفة "القبس".