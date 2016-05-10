أمريكا المريضة.. تزييف القوة العظمى

قال الرئيس باراك أوباما وهو يسخَر من قدرات المرشح الرئاسى دونالد ترامب: «يقولون إن ترامب لا يعرف في السياسة الخارجية، ولم يقابل أحدًا.. لكنّه في الواقع يعرف جيّدًا زعماء العالم.. مثل ملكة جمال السويد وملكة جمال الأرجنتين وملكة جمال أذربيجان».

(1) كان الرئيس أوباما يشير إلى قيام إحدى شركات ترامب بإدارة ورعاية مسابقات ملكات الجمال.. ولكن ترامب مضَى في طريقه واثقًا منْ أنّ أمريكا «الحداثيّة» لم تعدْ كما كانت.. وأن «أمريكا الهارفارديّة» باتتْ تفسح الطريق لأمريكا جديدة فيها المزيد من السطحيّة والانفلات.. وفيها الكثير من العناوين الصفراء.. وأيديولوجيا الإفّيهات!

في كتابه «أمريكا المريضة.. كيف نستعيد عظمة أمريكا؟».. يكرر ترامب عبارات الإطراء والمديح في نفسه: «أنا شخص لطيف جدًا».

يرى ترامب ويرى آخرون أن «اللُّطف» بذاته هو سبب كافٍ لأن يسمع العالمُ ويرى.. ولأنْ يمضى الأمريكيون إلى الإتيان برئيسٍ لطيفٍ.. يمكنهُ إنعاش عناوين الصحف.. وتغذية وسائل التواصل الاجتماعى.. ذلك أنه يهاجم الجميع تقريبًا.. من أجل ضمان الحضور في الإعلام.. وضمان «اللُّطف» في الحضور.. وهذا يكفى.

(2) أَحْصَتْ صحيفة «نيويورك تايمز» (202) تغريدة لترامب على تويتر.. فيها هجوم شديد على أشخاص أو مؤسسات أو دول.. وقال الروائى الأمريكى «جون جريشام» لمجلة ديرشبيجل: «إن ترامب أسوأ منْ ترشّح لوظيفة عامة في تاريخ أمريكا».

ووصفتهُ صحيفة «سياتل تايمز» بأنه «فاشى».. كما وصفه المؤرخ العسكرى ماركو روبيو بالكلمة ذاتها.. وكررها مستشار الأمن القومى لحاكم ولاية فلوريدا: «حقًا.. إنه فاشى».. أما حاكم أوهايو فقد وصفه بأنه «نازى».. وأنه يمثل «ألمانيا الهتلرية».

وهكذا توزعت ألقاب ترامب ما بين «فاشى» و«نازى» وسْط إجماعٍ على أنه «عنصرى». لكن ترامب ذا العشرة مليارات دولار لا يبدى أىّ قلق من ذلك.. بل إنه طلب من أنصاره في أحد مؤتمراته الانتخابية الحضور بالسلاح!.

وأصبحت مؤتمرات ترامب أنشطة عالم ثالثيّة بامتياز.. مرةً يسقطُ به المسرح، ومرة يدخل من الباب الخلفى للفندق.. ويتأخر بسبب «حرب البيض» عن خطابه للحضور.. ومرة يدخل أنصار الحزب الديمقراطى إلى مؤتمراته لإفسادها.. ومرةً يحرق المتظاهرون دميةً له.. ويهتفون في وجهه: «يسقط هتلر العصر الحديث».

(3) لا شىء من كل ذلك له أي أثرٍ على ترامب.. إنه يمضى كما بدأ.. لم يفكر لحظةً في الحصول على أىّ جملة بلاغيّة.. أو بيت من قصيدة.. أو مقطع من مقالٍ أو رواية.. أو سطر واحد له مكانة أدبية أو قيمة معرفية.

ببساطة.. إن ترامب لا يحتاج.. هو قادمٌ لأجل تقويض الحداثة، ولأجل هزيمة الرصانة.. ومن أجل إنهاء الوقار. إنه يمثل «عصر الظُّرف» أو «عصر اللُّطف».. أو «عصر ما بعد الحداثة».. أو بالأحرى «عصر اللاحداثة».

(4) في هذا الإطار يمكن فهم الفكر السياسى عند ترامب.. أو على طريقة خصومه «اللافكر السياسى عند ترامب».

1- المسلمون خطر.. والمساجد خطر.. والعرب الأمريكيون احتفلوا بأحداث 11 سبتمبر رقصًا في الشوارع.. لذا يجب تسجيل بيانات منْ بالداخل.. ومنع منْ بالخارج.

2- المكسيك خطر.. والمكسيكيون مجرمون.. وبناء الجدار العازل على نفقة المكسيك هو الحل.

3- المهاجرون خطر.. يجب عدم استقبال أي لاجئ، وطرد من تمّ استقباله.. وترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعى على الأراضى الأمريكية.

4- عدد تنظيم داعش أقل من ملعب كرة قدم في نيويورك.. والحل ضربه بالسلاح النووى!

5- على السعودية وكوريا أن تدفعا مقابل الحماية.

6- على اليابان أن تدفع مقابل الحماية.. وإذا لم تدفع سننسحب.. ويمكنها امتلاك سلاح نووى.

7- التغير المناخى أكذوبة.. ويجب إلغاء القيود البيئية على الشركات الأمريكية حتى تتمكن من المنافسة.

8- أمريكا تعانى مشكلة بطالة كبرى.. ليست كما تقول الأرقام الرسمية (5%) بل تصل إلى (42%).. حان وقت أن نترك العالم لنصبح أكثر ثراءً.

(5) هكذا يرى ترامب «أمريكا المريضة».. ويرى كيفية إنقاذها.. يؤمن البعض بأن أمريكا مريضة حقًا.. ولكن الأطباء غير موجودين.. وأن أحد المرضى هو من تقدم لعلاج المريضة!.

هل تمضى أمريكا إلى المزيد من السمات العالم الثالثية؟.. ربما.

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر.

* نقلا عن "المصري اليوم"