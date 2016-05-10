الفساد والفوضى يفشلان فى عملية تحرير الموصل!

كان الآكثر توقعا أن تبدأ عملية تحرير مدنية الموصل كبرى مدن العراق فى غضون أسابيع قادمة، بحيث يتم تنظيف المدينة من فلول داعش قبل نهاية هذا العام وقبل أن يغادر الرئيس أوباما البيت الآبيض كى يضاف تحرير الموصل إلى سجله التاريخى الذى تتوجه عملية إغتيال أسامة بن لادن، وبالفعل حشد الجيش العراقى قواته فى منطقة مكمور جنوب الموصل بعشرة أميال، تساندها قوات البشمرجة الكردية التابعة لكردستان العراق، والميليشيات الشيعية وبعض عشائر السنة العرب إضافة إلى مجموعات مساندة من القوات الأمريكية المرابطة حتى الآن فى العراق تحت اسم المستشارين العسكريين، وكانت كل الاشارات تؤكد أن فرص نجاح تحرير الموصل عالية وكبيرة، لكن المفاجأة الكبرى تمثلت فى هجوم مباغت من داعش على مواقع البشمرجة الكردية، أكثر المقاتلين شجاعة فى مواجهة داعش، هو أوسع هجوم من نوعه منذ معركة سقوط الرمادى بدأ على عدة محاور، يسبقه رتل من السيارات المفخخة، مزق القوات الكردية وأجبرها على الهرب لتعود المبادرة مرة أخرى فى يد داعش بعد تسعة أشهر كابد خلالها التنظيم الارهابى سلسلة من الهزائم المتتابعة خسر بسببها أكثر من 40 فى المائة من مساحة الأراضى التى يحتلها فى العراق!

وما من سبب لهذه المفاجأة الكبرى سوى أن ساسة العراق بمن فيهم نسبة غير قليلة من البرلمان يخوضون فى بغداد حربا ضروسا ضد حكومة حيدر العبادى، بينما تحاصر جماهير فقراء الشيعة من أنصار الزعيم مقتدى الصدر المنطقة الخضراء تهدد باقتحامها، الأمر الذى أجبر حيدر العبادى على سحب جزء من القوات العراقية من خطوط الجبهة الأمامية حول مدينة الموصل كى يحمى بغداد من الفوضى التى تضرب أطنابها فى العراق، وبرغم محاولات الأمريكيين ترميم موقف العبادى ووصول نائب الرئيس بايدن مبعوثا من الرئيس أوباما بهدف دعم العبادى واستكشاف قدرة الجيش العراقى على تنفيذ عملية تحرير الموصل، إلا أن نتائج مهمة بايدن كانت جد متواضعة فى ظل انخفاض معنويات الجيش العراقى بسبب تفكك جبهة الداخل وتناحر الطبقة السياسية فى العراق وشيوع الفساد وتزايد التناقضات داخل جبهة الشيعة. ومع الأسف تكاتف شيوع الفساد والفوضى والانقسام الطائفىعلى إفشال عملية تحرير الموصل أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد أن كانت هدفا قريب المنال.

* نقلا عن "الأهرام"