اليوحة و«غينيس»

لم أشعر منذ فترة طويلة بانتعاش وانا اسمع خبرا عن الكويت عبر المحطات التلفزيونية واسعة الانتشار، ولكن ذكر اسم الكويت مرتبط بالثقافة والفنون أعادني الى امبراطوية مجلة العربي، وسعة انتشارها وانتشاء العرب بها ايام الستينات وما قبلها وبعدها.

هل يدخل (بضم الياء) اليوحة الكويت «غينيس» فنياً؟ سؤال وضع الكويت على خريطة الفن والثقافة، عندما اعلنت المذيعة في محطة العرب الاولى اخباريا محطة العربية، انه منذ بداية عام 2016 شهدت الكويت فعاليات ثقافية وفنية مستقلة تجاوزت 280 فعالية لشهرين فقط، تنوعت ما بين الموسيقى والمسرحيات والمعارض التشكيلية، ومعارض الخط والزخرفة والدورات.

ونقلت عن الصحافة المحلية انه لم تسجل ارقام بهذا المعدل الا في مهرجان ادنبره الشهير، وذلك خارج نطاق المهرجانات الرسمية، وبالطبع هذا لا يسجل الا ضمن انجازات الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المتميز علي اليوحة، وكل الامناء والعاملين معه، فألف ألف شكر لكم كلكم من القلب الى القلب.

أليس ذلك مدعاة للفخر حين تستدعى اكبر واشهر الفرق العالمية لتقدم عروضها على الساحة الكويتية، مقابل اسعار رمزية، وتضج القاعات بالحضور المتعطش للفن الراقي والهادف، الذي شارك فيه ايضا ابناؤنا من الجنسين؟

ونحن.. واذ ننتظر اعلان افتتاح اكبر مركزين ثقافيين في المنطقة، احدهما يقع في ساحة العلم سابقا، والآخر ملاصق لحديقة الشعب، نتمنى من القلب ان تسجل الكويت ايضا مراكز متقدمة في اجتذاب الباحثين عن الثقافة والفن الراقي من كل ارجاء المنطقة الخليجية والعربية والعالمية.

الفن والثقافة وسيلتان مهمتان لنشر المحبة والتسامح، وحماية ما تبقى من شبابنا، الذي لم يجد في مرحلة من تاريخنا ما يحتويه، سوى امراض فكرية متطرفة، لم نجن منها سوى اشعال النيران في كل ارجاء عالمنا العربي، ونشر الكراهية وحب الانتقام والندية والاقتصاص، بوسائل واساليب ابعد ما تكون عن الانسانية التي تشربناها منذ نعومة اظفارنا في مجتمعاتنا العربية المسلمة.

كلنا شوق وترقب لافتتاح هذين المركزين، اللذين سينقلان الكويت الى مصاف الدول المصدرة للثقافة، كما كانت ايام مجلة العربي واكثر.

اعلنوها سياحة ثقافية خليجية عربية وعالمية.. وتوكلوا على الله.

* نقلا عن "القبس"