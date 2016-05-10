قنوات الفرس وتحرير القدس!

بث موقع تابع لقناة «روسيا اليوم» تقريراً مطولاً حول وجود علاقات استراتيجية بين الإسرائيليين والإيرانيين، ومن بينها استخدام محطات فارسية للقمر الإسرائيلي «عاموس» لتبث سمومها وأفكارها في المنطقة، ورصد الموقع الروسي هذه القنوات التي تلبس لباس التشيُّع وتنادي بـ«تحرير القدس» وهي مع ذلك تبث من قلب إسرائيل، في تناقض واضح وفاضح بين ما هو معلن وما يحاك في الخفاء وتحت الطاولة.

ولا يختلف المشروع الإيراني الاحتلالي في المنطقة عن المشروع الإسرائيلي الاستيطاني فبينهما مشتركات كثيرة وهما يتحركان في سياق نفس الأهداف ونفس النسق.. حيث تلتقي مصالحهما وأطماعهما في المنطقة في كثير من المواقف والخطط التي يصعب الاقتناع بأنها غير مُعدة سلفاً بين الجانبين. فالمشروع الأول بث سمومه في المنطقة ووضع الخطط الإيديولوجية والعقائدية للسيطرة على العقول وجذب الفلول، والثاني اغتصب الأرض وانتزع الحق وغيّر ديموغرافية الأرض المحتلة، كالذي يختلق ادعاءً كاذباً ويكون أول المصدقين لزعمه بالأحقية في أرض الغير. وفي هذه أيضاً يتطابق المشروعان، إذ تستمر طهران في احتلال أرض الغير وادعاء الأحقية فيها، مع أن احتلالها الغاشم لجزرنا الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) هو احتلال عارٍ من أي سند من التاريخ والجغرافيا والقانون والشرعية.

أما لجهة التعاون، فقد دل التقرير على وجود تعاون وعلاقات استراتيجية بين كل من النظام الفارسي والنظام الإسرائيلي، وذلك ليس بجديد على المتخصصين والخبراء والمحللين، وتلك العلاقات ليست وليدة اللحظة وإنما هي امتداد لتراكم قديم منذ عهد الشاه وما بعد الشاه، على رغم التصريحات النارية الاستعراضية من الجانبين لذر الرماد في العيون وإيهام المنطقة بوجود عداء واختلاف كبير في المواقف بينهما.

وهذه مسألة لا يغطي عليها تعالي الأصوات في الوسط الفارسي واجترار وتكرار شعارات وعبارات مثل «تحرير القدس» و«الموت لإسرائيل»! لتضليل الشعوب ودغدغة عواطف بعض السذج وكسب العقول والقلوب إلى جانب أهداف صفوية معلنة، على رغم محاولة المناورة والمواربة أحياناً بأهدافها الواهية والخفية في تنفيذ مشروع استيطاني في المنطقة وتوسع عقائدي لا يختلف، في جانبه الاحتلالي، عن المشروع الصهيوني. فالاحتلال في النهاية هو الاحتلال. وهو فعل قبيح ومدان. وليس هناك استيطان واحتلال جميل وآخر قبيح أو غير جميل. وهذا معلوم عقلاً وضرورة.

والفرس على رغم مطالبتهم العلنية من طرف اللسان بـ«تحرير القدس» إلا أنهم في تغولهم وتغلغلهم في المنطقة لم يدركوا بعد أن «تحرير القدس» لا يكون باستباحة حلب واحتلال بغداد وتدمير صنعاء ونشر الإرهاب في المنطقة، والتعاون مع «القاعدة» وإيواء أعضائها الفارين!

وعلى نفس النمط فالمشروع الإسرائيلي لا يختلف هو أيضاً عن ذلك الكيد والمكر السيئ، والمتأمل لتصريحات نتنياهو وهجمته الإعلامية الكاذبة ضد البرنامج النووي الإيراني قد يعتقد أن حرباً ستنشب بين الجانبين، إلا أن الحقيقة غير ذلك في الواقع، وفقاً لتسريبات لبعض الوثائق السرية من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول ترحيبها بـ«البرنامج النووي الإيراني»، والعمل على تحقيق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين في هذا الجانب على وجه الخصوص!

ومؤشرات التعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين الأعداء- الأحباء رصدت إبان حرب الخليج الأولى حينما دعمت إسرائيل الإيرانيين بالسلاح. وسعت لمنع سقوط النظام الخميني في تلك الحرب، كما أن تصدير النفط الإيراني خلال فترة العقوبات كان يتم من موانئ إسرائيلية وعبر تجار إسرائيليين بتسهيل من السلطات في الجانبين وبمعرفتهم.

وقد أثبتت مجريات الأحداث أن التصريحات الرنانة، ليست سوى كلمات للاستهلاك المحلي والعالمي، ولمحاولة اكتساب شعبية في أوساط العرب والمسلمين، وخاصة من ناحية النظام الإيراني، فهناك أدلة وبراهين كثيرة على عمق العلاقات الإيرانية الصهيونية، يتحدث عنها مراقبون، ولا يستطيع حتى من يمتلك منهم وجهة نظر حيادية تجاه عدوانية إيران وإسرائيل وأطماعهما في المنطقة العربية والإسلامية أن ينكرها. وهناك مواقف أظهرت أن مشروع إيران وإسرائيل الإقليميين يهددان حاضر ومستقبل العرب والمسلمين، ولديهما طموحاتهما الاستعمارية ضد دول المنطقة.

*نقلا عن "الاتحاد"

