«جورباتشوف» والإعلام الغربى

بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عاد «ميخائيل جورباتشوف» إلى الظهور مجدداً، بمناسبة نشر مذكراته، وأعلن، ربما لأول مرة، مسؤوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتى سنة 1990، وقال إنه لم يكن يقصد تفكيك القوة العظمى الثانية، ولا أراد ذلك، بل أجبر على هذه العملية ودُفع إليها دفعاً من «بوريس يلتسن»؛ ذلك الفاسد الأعظم.

«جورباتشوف» هو آخر زعيم للاتحاد السوفيتى، وعلى يديه تم تفكيكه، وبدأت العملية بدعوته إلى الإصلاح المسماة «البيرسترويكا» و«الجلاسنوست»، واستقبلت دعوته بترحاب كبير من الصحافة الغربية.

ما ذكره «جوربى» مؤخراً، ليس جديداً، ولا مفاجئاً للكثيرين، حارسه الخاص، وكان جنرال فى جهاز الكى. جى. بى، جهاز المخابرات السوفيتية المخيف، كتب مذكراته ونشرها سنة 1996، وذكر فيها الكثير من التفاصيل فى واقعة انهيار الاتحاد السوفيتى، هذا الجنرال كان حارساً من قبل لبريجينيف، وتبدو فى مذكراته كمية الازدراء والمرارة تجاه جورباتشوف، ومن حسن الحظ أن د. نبيل رشوان قام بترجمتها كاملة إلى العربية وتكشف الكثير والكثير.

الاتهام الموجه إلى «جورباتشوف» بمسؤوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتى سمعه كثيراً، منذ سنوات كان فى زيارة إلى الشارقة، لحضور معرضها الدولى للكتاب، والتقاه حاكم الشارقة سمو الشيخ «سلطان القاسمى»، وطرح عليه السؤال: ما شعورك بعد أن أسهمت فى انهيار قوة عظمى؟، ولاحظ الشيخ «القاسمى» أن المترجم تجنب أن يوجه السؤال، فأكد عليه أن يترجمه، وحدث، لكن الرجل، لم يجب، وامتقع لون وجهه.

حين وصل «جورباتشوف» إلى حكم الاتحاد السوفيتى، كان يعتبر شاباً، قياساً على من سبقه من قادة الاتحاد السوفيتى، مثل بريجينيف وتشيرنينكو، وكان هناك تفاؤل كبير به، فى العالم كله، وفى داخل الاتحاد السوفيتى، بل داخل المكتب السياسى للحزب الشيوعى نفسه، كان التعويل على أنه سيجدد شباب الاتحاد، وسيقوده إلى مزيد من الانفتاح والازدهار، لكن قاده إلى الانهيار التام، صحيح أن الاتحاد السوفيتى كان به الكثير من المشكلات والأزمات، ولم تكن عصية على الحل، وكان ممكناً الإصلاح، وإعطاء الاتحاد شكلاً آخر، دون انهيار، وتسليم العالم كله إلى الولايات المتحدة، وهو ما بدأت تنوء به وتحاول أن تتملص منه.

القضية هنا فى الإعلام الغربى، إلى أى حد يمكن الوثوق به، والاعتماد عليه، وما مدى المصداقية لديه فى تقديم المعلومات وإبراز الوقائع، وما مدى النزاهة فى التناول وإبراز أشياء بعينها وإخفاء أمور أخرى، هذا الإعلام رفع «جوربى» إلى أعلى عليين، واعتبره قديساً مدافعاً عن الحرية وعن التجديد، ولم يكن الأمر كذلك، نعرف اليوم أن تلك الحملات التى نصبت «جورباتشوف» قديساً، كانت موجهة تماماً، بهدف دفع الرجل إلى المزيد والمزيد، حتى يأتى على الإمبراطورية بكاملها، وما إن قام بتلك المهمة، حتى أطفأ ذلك الإعلام الأضواء حول «جوربى»، وأنزله نهائياً من على المسرح؛ بالطبع كان دوره انتهى، وكان لابد أن يختفى.

ما حدث من الإعلام الغربى مع «جورباتشوف»، حدث من قبل مع «ستالين»، كان ستالين حليفاً لتشرشل فى الحرب العالمية الثانية، فظهر فى الإعلام الغربى باعتباره بطلاً، يقاوم وينهض ببلده، لكن بعد انتهاء الحرب تحول إلى ديكتاتور.. سفاح وشرير.. طاغية وقاتل، هو طوال الوقت كان ديكتاتوراً، لكن تم إغفال ذلك عن عمد، وتم إبرازه بعد ذلك، عن عمد أيضاً، بكثير من المبالغة، مع بدايات «الحرب الباردة»، حدث شىء من ذلك مع آخرين فى منطقتنا بالذات وفى بلادنا، لكن علينا أن نتوقف عنده، لنتعامل مع ما يقدمه هذا الإعلام بعين فاحصة وعقلية ناقدة، وليست عقلية التصديق والإيمان المطلق بالأحكام التى يصدرها، والآراء التى يبديها، علينا أن ندقق أكثر وأن نحاول التحقق مما ينشر ومما يصدر عنهم من آراء ومواقف، ذلك أن هذا الإعلام فى نهاية الأمر يعبر عن مصالح وأفكار وقيم بعينها، قد تكون مصالح دول، أو مصالح اقتصادية، وربما مصالح أفراد، وعلينا أن ندرك ذلك ونعيه، وأن يكون فى ذاكرتنا ونحن نرى هذا الإعلام يرفع شخصاً ما إلى أعلى عليين، أو حين يهبط به إلى سابع أرض، وحين يركز على سلبيات بعينها، أو ما يراها كذلك، أو حين يغمض عينه تماماً عما هو أشد منها فى منطقة ما أو بلد ما.



*نقلا عن "المصري اليوم"

