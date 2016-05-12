أنا الخليجي

كتبت قبل فترة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وختمت المقال بسؤال حائر مفاده لماذا لا تقوم دول المجلس بتخصيص يوم لإحياء (ذكرى تأسيس مجلس التعاون) على غرار الايام والاعياد الوطنية أو ذكرى الاستقلال؟ ولم تفاجئني ردود الفعل المؤيدة لهذا المطلب النبيل، ذلك ان الخليجيين بعد انقضاء أكثر من 35 عاما على قيام مجلس التعاون لمسوا فوائده الجمة، حيث أمسى الجميع يشعر بان المجلس مظلة وحدوية كبرى تظلل أهل البيت الخليجي، خاصة بعد التطورات السياسية والأمنية التي أعقبت ما يسمى بالربيع العربي.

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إحياء ذكرى تأسيس مجلس التعاون ليس المطلب الوحيد للناس في الخليج الذين لهم مطالب وأمنيات كثيرة وعلى صعد متعددة، خاصة ان الطموحات تكبر في صدور الناس مع نجاح التطبيق. بيد ان كثرة المطالب والامنيات والاستحقاقات لا ينبغي ان تطمس الانجازات الملموسة وغير الملموسة، واقصد تلك التي لا يشهدها المواطن الخليجي في حياته اليومية مثل الاتفاقيات والتكاملات البيئية أو الثقافية او العدلية أو الحوارات الاستراتيجية مع العالم ونحو ذلك من إنجازات مدهشة ونافعة.

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معظم الخليجيين يزورون المدن الخليجية زيارات قصيرة، خاصة في العطل والإجازات، ورغم قصر المدة فإنهم يشعرون بالروح الخليجية الواحدة، والمزايا والتسهيلات المقدمة لهم من الجهات الرسمية بدءا من المنافذ الحدودية، ولسان حالهم يغني «انا الخليجي»، بيد ان هناك شريحة خليجية تحصد منافع الوحدة والتعاون الخليجي على نحو أكبر، وأقصد الخليجيين الذين يعيشون ويعملون أو يستثمرون في سائر مدن الخليج، فهؤلاء هم الأكثر قربا وتعايشا مع إنجازات مجلس التعاون الخليجي.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية