من علامات «طيحان الحظ» اصرار غالبية الدول العربية على استخدام الارقام الهندية (١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩) بدلا من الارقام المعروفة بـ«العربية» والتي تكتب (123456789)، فكيف يمكن تفسير او تبرير هذا التخلف والكسل؟ لا اعرف الجواب او لا اود التصريح به. يبقى من الارقام «الصفر»، فمن اخترعه؟

سبق ان ذكرنا في مقال سابق ان الهنود هم اول من اخترعوه، ولكن بعض اصحاب الدراية والخبرة قالوا ان العرب المسلمين، هم من اخترعوه، وكان علينا القيام بالبحث عن الحقيقة، ليس لدواعي المعرفة فقط، بل لما للصفر من اهمية كرقم وكمفهوم لـ«لا شيء» او للدلالة على غياب الكمية، ويكفي ان ننظر للجهد الذي كان الاوروبيون يبذلونه، حتى القرن الـ12 في كتابة الارقام الطويلة، بغياب الصفر، وما كانت تتسم به العمليات الحسابية من تعقيد، الذي ساهم اختراعه ليس فقط في تسهيل الاعمال، والمسارعة في التطور العلمي، بل في سهولة اجراء العمليات الحسابية، التي ادت لاكتشافات الفضاء وغيرها من العلوم.

معروف ان البشرية عرفت الصفر منذ القدم، فقد بينت الحفريات والاثار انه استخدم في القرن الخامس قبل الميلاد. ويقال ان شعوب المايا، في اميركا الجنوبية، والبابليين والهنود، وبصورة مستقلة بعضهم عن البعض، عرفوا الصفر في مرحلة غابرة من التاريخ، وكانت تفصل بينهم الاف الكيلومترات. وورد في كتاب A Natural History of Zero للباحث روبرت كابلان، ان السومريين هم الذين اعطوا الصفر قيمته قبل 4500 سنة تقريبا. الا ان العالم شارلز سييف Charles Seife اختلف معه في ذلك، وبالتالي فالرأي الراجح ان الهنود كانوا اول من استعمل الصفر كرقم مستقل بذاته، وكفكرة او مفهوم، وكان ذلك في القرن الخامس قبل الميلاد، وبعدها ببضعة قرون انتقل الصفر للصين ولمنطقة الشرق الاوسط. واول من اقترح جعل الصفر في شكله الدائري الحالي «0» كان محمد بن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات المسلم، الفارسي الاصل، وسمي حينها بالصفر، واستخدمه الخوارزمي في استنباط عمليات الجبر، وذلك في القرن التاسع الميلادي. كما باستخدامه الصفر طور علم اللوغاريتمات، الذي اشتق اسمه من اسمه.

وجد الصفر طريقه إلى اوروبا عن طريق البرابرة المسلمين من شمال افريقيا. وتوسع تجار ايطاليا في استخدامه في عملياتهم بطريقة ذكية، لكن الحكومة منعتهم من استخدام كل ما جاء به العرب، لكنهم استمروا في استخدامه سرا لمزاياه. كما أن الصفر هو أصل كلمة شيفرة Cipher أو الرمز Code، وأصبح استخدام الصفر شائعا في أوروبا مع القرن الـ15، حيث استخدمه العالم الإنكليزي الكبير إسحاق نيوتن بتوسع في التوصل لمكتشفاته العظيمة. كما استخدم العالم Ottfried Wilhem Liebnizg الصفر في الوصول لحسابات التفاضل والتكامل. الموضوع طويل وشيق ويستحق عناء البحث فيه أكثر.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية