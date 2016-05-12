ليبيا: الحاجة إلى قرضابية جديدة

لا شك أن خمسة أعوام من الفوضى وانهيار الحالة الأمنية، وتردي الوضع المعيشي للناس، وانسداد الأفق الاقتصادي، والاشتباكات المسلحة، قد أوصلت أفراد الشعب الليبي إلى حالة من الإنهاك جعلتهم يرضون بأي حل يوقف النزيف ويضع حدا للمزيد من التردي، وقد باركوا دون تحفظ وبكثير من الحماس والأمل وصول الأطراف المتنازعة إلى اتفاق الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. ورغم تأخر المصادقة على الحكومة فقد كان وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس فرصة لإظهار الترحيب بهذه الحكومة التي تتوحد تحتها أجهزة الدولة في كامل البلاد، وتجديد الالتفاف الشعبي حول مبادرة المصالحة والمجلس المنبثق عنها، واستقباله في العاصمة بكثير من الحفاوة والحماس.

الجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب، المناصرون للمصادقة على حكومة الوفاق، كادت تنجح في الوصول إلى نتائج مبهجة للشعب الليبي، خاصة بعد خروج أغلبية تزيد عن مئة عضو يتعهدون بهذه المصادقة ويصدرون وثيقة مكتوبة تحمل توقيعاتهم.

ولكن عددا من المعارضين، أغلبهم من الحراك الفدرالي البرقاوي، لجأوا إلى أساليب غير قانونية وغير دستورية، وربما غير أخلاقية، لمنع هذه الأغلبية من ممارسة حقها تحت قبة البرلمان، في إعطاء المصادقة للحكومة الجديدة، فتعطلت هذه المصادقة لمدة تزيد عن سبعة أشهر منذ اختيار فايز السراج رئيسا لحكومة التوافق الوطني.

أثناء وجود المجلس الرئاسي في طرابلس طرأت أحداث زادت المشهد ارتباكا، فكما نعلم أن طرابلس كانت تحت حكم جماعات مسلحة تدين بالولاء للإسلام السياسي، هي تحالف جماعات فجر ليبيا، وتخضع في معظمها لتيارات ذات هوية إسلامية مثل الجماعة الليبية المقاتلة، وجماعة الإخوان المسلمين، ولم يكن أمام المجلس الرئاسي وهو يدخل طرابلس إلا أن يتعامل مع هذه القوى التي تتحكم في أجهزة غرب البلاد الإدارية والأمنية والعسكرية، وهي التي استعانت بها على استلام مباني الوزارات والإدارات، ولم يكن غريبا أن يعتبر خصوم الحكومة أن ما يحدث هو ارتهان من الحكومة الجديدة للإسلام السياسي، وأنه مهما كانت الهوية المدنية السياسية لرئيس المجلس واضحة، فإن النفوذ والقوة سيبقيان في يد هذه القوة المتغلغلة في مفاصل الإدارة والمتنفذة في عالم الميليشيات المسلحة، وأن المجلس الرئاسي لن يستطيع تفادي الخضوع لسيطرة الإسلام السياسي متمثلا في الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، وهو رأي استطاع خصوم الحكومة في الشرق الليبي ترويجه والدعاية له وكسب أنصار في صفوف الشعب وداخل البرلمان، خاصة بعد أن تم بطريقة ارتجالية إنشاء جسد اسمه المجلس الأعلى للدولة، بمخالفة للاتفاق واستباق للتعديل الدستوري، واختيار رئيس له لم يحظ بقبول الحراك الشرعي في طبرق بسبب تصريحاته المناوئة للجيش وقياداته.

هناك تطوران اثنان دخلا على المشهد في الأيام الأخيرة، أولهما كان اللقاء الذي تم في القاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ونوابه، والذي كان واضحا أنه مسعى من هذا المجلس للحصول على دعم الشقيقة الكبرى للأقطار العربية، ذات الموقع القيادي في الإقليم، وذات العلاقات المتميزة مع جماعات الحراك السياسي المدني في ليبيا، عدا الإخوان، فهل تنجح مصر ورئيسها السيسي فيما فشل فيه المجتمع الدولي وقيادته في الغرب والشرق ومندوبه الأممي، وقد مارسوا شتى الضغوط دعما لحكومة الوفاق، ودعوة لأهل الحراك السياسي الشرعي وخاصة مجلس النواب للمصادقة على هذه الحكومة، وتمكينها من العمل وتوحيد الأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية في البلاد تحت سيطرتها ونفوذها؟

التطور الثاني هو تصاعد الدعاوي للدخول في الحرب مع داعش، الموجود في سرت، واستنفار الحشود العسكرية على مختلف مستوياتها الرسمي والشعبي والميليشياوي، للدخول في معركة الحسم معه، وهي حالة استدعتها المنازلة التي دخلها الجيش الوطني ضد الإرهاب الداعشي في بنغازي وأجدابيا، وإعلان قيادة الجيش مواصلة المعركة مع هذه العناصر الإرهابية والانتقال بها إلى مقرها الرئيسي في ليبيا وهو مدينة سرت، مما أثار حفيظة ميليشيات الغرب الليبي، وعلى رأسها ميليشيات مصراتة، التي أعلنت حالة الاستنفار للقيام بنفس المهمة، لكي لا يذهب المجد إلى الجيش الوطني وقائده خليفة حفتر، ووقوع الهلال النفطي بكامله تحت سيطرته، وهو ما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى طلب التريث من أجل تنسيق القوى لدخول المعركة التي هي معركة الشعب الليبي بأكمله وليست معركة قوة عسكرية في شرق البلاد أو غربها.

كانت معركة القرضابية عام 1915 في براري سرت أكبر معارك الجهاد الوطني ضد الإيطاليين، ومنيت فيها جيوش الغزو بأكبر هزائمها، لأن الليبيين دخلوها متحدين تحت راية واحدة هي راية التحرير والكرامة لكل أبناء البلاد، ولهذا السبب سميت معركة الوحدة الوطنية، والمعركة مع داعش فوق نفس الأرض، ستكون انبعاثا للوحدة الوطنية وتحقيقا لنصر جديد ضد أعداء البلاد، لذلك فهي فرصة لنرى حالة نفير تعم كل مستويات الحراك السياسي، لتوحيد الصفوف ودخول المعركة ضد داعش، التي ستكون استئصالا لهذا السرطان الذي استشرى في جسد الوطن، ومرحلة جديدة يدخلها الليبيون لبناء دولتهم الحديثة.

*نقلاً عن "العرب"