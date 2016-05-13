الانحدار الحقيقي لبرامج الفضائيات بدأ منذ أن ظهرت برامج المذيع الواحد «الشو»، الذي أطلق اسمه الشخصي على البرنامج، مثل «فلان شو» و«فلانة شوية» لضرورة التأنيث.

كلما فشل ممثل أو مطرب أو رياضي أو حتى طبيب هجر عيادته، نجده «استأجر ركناً» في محطة فضائية، وبدأ باستعراض مهاراته في الإلقاء والخطابة والوعظ والسخرية، وحتى الشتائم والبذاءات أحياناً.

كل واحد من هؤلاء الفنانين الذين أوشكوا على التقاعد، أصبح يستثمر أواخر الأضواء قبل انحسارها عنه، وغالباً ما يكون البرنامج ضمن جمهور مُستأجر، حيث علمتُ بأن هناك «سماسرة جمهور» يدفعون بضعة نقود لطلبة الجامعة أو لعاطلين في المقاهي، مقابل التصفيق والظهور في ظلال الاستديو، كالأشباح لا تسمع منهم سوى تصفيقهم وضحكاتهم، بينما مقدّم البرنامج (الفنان سابقاً) «يتنطوط» ويتقافز بترهلاته كلاعب سيرك معه ديسك، ويخاف أن يسقط من فوق الحبل أمام الناس.

آخر ما تفتقت عنه أذهان أحد هؤلاء أصحاب برامج «الخلية الواحدة»، هو سخريته من الضحايا في سوريا، خصوصاً في حلب، معتبراً أن هؤلاء الضحايا الذين يظهرون على شاشات التلفزة مجرد خدعة، أو هم يمثلون وليس صحيحاً أنهم خرجوا من تحت الركام. والأكثر سوءاً ولا إنسانية من ذلك أن صاحب هذا البرنامج (الممثل سابقاً) يعتبر أن آثار الركام التي على وجوه الأطفال والنساء هي «بودرة» بيضاء رشّوها كي يستعطفوا العالم..! ولا ألومه فهو قادم من عالم التمثيل، ويفهم بأمور البودرة وأحمر الشفاه وكريم الأساس الذي كان وجهه يلمع به تحت أضواء الكاميرات في استديو «وحيد الخلية».

ومن دون إحساس راح يقلّد أمام جمهور «الأجرة» طريقة استلقاء الضحايا باستهزاء، وطريقة صراخهم وعويلهم وهم تحت القصف والدمار، ثم يضحك ببلاهة مستجدياً الجمهور أن يضحك ليستوفي منهم ثمن الحضور الذي دفعه المنتج.

ووفق نظرية «البودرة» لهذا الممثل المتقاعد، فإن ملايين العوائل التي نزحت بأطفالها وكبار السن فيها، هم «كومبارس» يؤدون مشهداً جنائزياً في فيلم لخمس دقائق، وليس لخمس سنوات عمر الأزمة في سوريا، ووفق هذه النظرية، فإن الأطفال الذين ظهروا غرقى على شاشات التلفزة، كانوا في رحلة استجمام على متن «تايتانك»، ثم ارتطمت سفينتهم الفاخرة بجبل جليدي، رغم أن سوريا ليس فيها بحار جليدية، ولكن للأمانة فيها جبال يكسوها الثلج، فربما كانت السفينة هذه تبحر على الجبال، فكل شيء أصبح اليوم وارداً وممكناً، طالما أن ممثل درجة عاشرة مثل هذا يصبح مقدم برامج!

*نقلاً عن "القبس" الكويتية