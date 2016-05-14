الجمهوريون والوحدة المفقودة

بعد معركة انتخابات تمهيدية غير معهودة بين عدد كبير من المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئاسة، بدأت قيادات الحزب محاولة توحيد أجنحة الحزب المتناحرة، بعد بروز دونالد ترامب كمرشح مفترض للحزب. الخلافات العميقة بين أجنحة الحزب كانت موجودة قبل الانتخابات التمهيدية، ولكن ظاهرة ترامب بمواقفه الاستفزازية، والتي تتأرجح بين العدائية المفرطة لشرائح اجتماعية أميركية وللمهاجرين والمسلمين، وفظاظته النافرة، ساهمت نوعيا في تعميق الهوة بين ترامب وأنصاره، وبقية المرشحين الذين أرغمهم الواحد تلو الآخر على الانسحاب، وبين معسكر ترامب وقيادة الحزب في الكونغرس.

وفي الأسبوع الماضي أثار رئيس مجلس النواب بول رايان جدلا واسعا في اوساط الجمهوريين حين رفض خلال مقابلة تلفزيونية إعلان تأييده لترامب، وسبح عكس التيار المتنامي في الأيام الأخيرة، لصالح ترامب. الاجتماع بين ترامب ورايان حظي باهتمام أميركي إعلامي وسياسي لدرجة انه بدى وكأنه قمة بين أهم زعيمين في العالم. البيان المشترك الصادر عنه ركّز على ضرورة توحيد الجمهوريين والتفافهم "حول مبادئ مشتركة" والدفع ببرنامج سياسي محافظ يعيد البيت الابيض الى الجمهوريين. البيان تطرق الى الخلافات بين ترامب ورايان، ولكنه لاحظ ايضا وجود نقاط لقاء، الامر الي يقتضي اجتماعات مقبلة.

ولكن الحديث عن توحيد التيارات المختلفة داخل الحزب الجمهوري، لم يخف حقيقة ان رايان لم يعلن انضمامه الرسمي الى قافلة ترامب، وان ترك الباب مفتوحا على هذه الامكانية. ويواجه رئيس مجلس النواب معضلة كبيرة في التعامل مع ترامب، فهو يرفض مضمون طروحاته المتعلقة بالضرائب والعجز وبرامج الانفاق الاجتماعي، كما يرفض مواقف ترامب المتعلقة بالمهاجرين ومسألة اقامة جدار على الحدود مع المكسيك. وكان رايان من اول السياسيين الاميركيين الذين انتقدوا بشدة دعوة ترامب لمنع المسلمين من دخول البلاد. كما يرفض رايان اساليب ترامب العنجهية وفظاظته المفرطة.

وأبرز اعتراضات رايان وعدد من الشخصيات الجمهورية السياسية والفكرية على ترامب هي انه ليس محافظا، وليس لديه قناعات ايديولوجية تنسجم مع ابرز مسلمات الحزب الجمهوري. وبما ان رايان رئيسا لمجلس النواب فان مهمته الاولى في انتخابات نوفمبر هي الحفاظ على الاكثرية الجمهورية في مجلس النواب، فانه لا يستطيع تجاهل اعضاء المجلس الذين يمثلون مقاطعات يقطنها ناخبون ينتمون الى شرائح اجتماعية ترفض ترامب مثل الناخبين المتحدرين من مهاجرين من اميركا اللاتينية، او ناخبين محافظين جدا. ويتعرض رايان لضغوط متزايدة من زملائه الذين سارعوا الى القفز على قطار ترامب ومنهم رئيس الاكثرية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي، وعدد من رؤساء اللجان المختصة في المجلس، الامر الذي سيزيد من عزلة رايان.

وما يثير قلق رايان والتيار المحافظ في الحزب، هو ان أي تعهد يعطيه ترامب بشأن الالتزام بسياسة معينة او موقف محدد، لا قيمة له، لانه قد لا يبقى معمولا به لاكثر من يوم. وتقلبات ترامب السياسية والايديولوجية لا تحصى.

اللافت في زيارة ترامب الاخيرة الى واشنطن والتي التقى خلالها بأكثر عدد من قادة الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس، هو انه لا يعرف معظم هذه القيادات، لاسباب عديدة اولها انه ليس سياسيا محترفا، اضافة الى انه كان حتى السنوات الاخيرة محسوبا على الحزب الديمقراطي. وبعد انتهاء الاجتماعات غرّد ترامب ببهجة واضحة ان اجتياحه لواشنطن واحتلالها ليوم واحد كان عملا ايجابيا لدفع الجهود الرامية الى توحيد الحزب الى الامام.

ولكن بغض النظر عن هذه المحاولات لتوحيد الحزب بمختلف اجنحته والتي يراها البعض على انها محاولات توحيد زائفة، لا يزال هناك تيار محافظ هام في الحزب الجمهوري له ممثلوه في الكونغرس وفي اوساط المعلقين والمثقفين ويرفض اعضاؤه بشدة قبول ترامب كمرشح للحزب الجمهوري، بسبب تعصبه وعنصريته وفظاظته وتهوره. ويقول هؤلاء ان رفضهم لترشيح ترامب سوف يصون ما تبقى من صدقية الحزب الجمهوري، ويبين ان هناك اقلية جمهورية غير مستعدة للدخول في تسويات على حساب طهارتها الحزبية. وهناك شخصيات محافظة في الحزب لا تمانع من بقاء الحزب الجمهوري في البرية لاربع سنوات مقبلة يقوم هؤلاء خلالها بالتحضير لترشيح شخصية محافظة حقيقية. هؤلاء المحافظون يقولون لغيرهم من الجمهوريين ارفضوا ترامب، كما رفضكم هو .